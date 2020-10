1.3 millones de delitos de enero a septiembre de 2020: SNSP

Segunda vuelta

Luis Muñoz

De acuerdo con el reporte del mes de octubre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de 2020 se reportaron en el país más de 1.3 millones de delitos, con un promedio mensual de 151 mil.

Además, el número de incidentes delictivos creció 5.7% promedio anual entre 2015 y 2019. Destaca que la tendencia mensual de delitos reportados se mantuvo creciente desde enero de 2015 hasta abril de 2020, cuando se registró una caída del 30% respecto al mes anterior, la cual puede ser explicada por el distanciamiento social voluntario por Covid-19, ya que a menor movilidad de personas menor comisión de delitos.

Sin embargo, de mayo a septiembre de 2020 los delitos subieron en promedio 6.2%, lo cual sugiere un “repunte” de la incidencia delictiva en forma de “V”, que puede estar asociado a la reactivación de la movilidad durante el periodo de la pandemia.

En el periodo enero-octubre 2020 se tuvo una tasa nacional de 1,122 delitos reportados por cada 100 mil habitantes.El informe señala que en lo que va de 2020, las cinco entidades federativas con mayor tasa delictiva son: Colima (2,551), Aguascalientes (1,980), Baja California (1,961), Querétaro (1,932) y Quintana Roo (1,895). Por otra parte, los estados con menor tasa delictiva son: Campeche (160), Tlaxcala (238), Nayarit (246), Chiapas (249) y Yucatán (286).

En este contexto, las regiones noreste y occidente de México son las que concentran una mayor cantidad de delitos mientras que la zona sureste es donde menos se tienen problemas de incidencia delictiva.

29 de las 32 entidades federativas redujeron su tasa de incidencia delictiva en los primeros siete meses de 2020 comparado con el mismo periodo de 2019, lo cual se pudiera explicarse por una combinación de efectos de la pandemia por Covid-19 y las acciones de seguridad implementadas en cada entidad federativa.

Se menciona que Sonora, Michoacán y Nuevo León aumentaron sus reportes de incidencia delictiva 36% y 1% respectivamente, aunque son estados con una tasa de incidencia delictiva baja respecto al promedio nacional. Es importante mencionar que en 2020 los delitos más reportados son los relacionados con bienes patrimoniales (Robo de vehículo, casa habitación, a transeúnte en vía pública, fraude, extorsión, entre otros) que representan el 47% del total de delitos reportados en 2020.

Cómo fortalecer la relacion bilateral

Durante la reunión virtual que la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República sostuvo con ex embajadores de México y Estados Unidos “para fortalecer y potencializar la relación bilateral”, el ex embajador de nuestro país en Washington, Gerónimo Gutiérrez Fernández, explicó que este grupo de ex representantes diplomáticos se dieron a la tarea de hacer un reporte “con ánimo constructivo” para aportar algunas propuestas y reflexiones, ante lo que pasa en la relación de ambos países en temas como el comercial, migración, seguridad y agua.

Reconoció que en los últimos años la relación bilateral ha atravesado por momentos “muy difíciles”, sin embargo, “ha mostrado enorme resiliencia”.

El tema migratorio, desde su punto de vista, continúa siendo “una gran piedra en el zapato” y se está “muy lejos de donde se quiere estar”.

Labor altruista de bancos de alimentos

Para coadyuvar en la reducción de los niveles de hambre en la capital y reforzar el altruismo entre los sectores y la sociedad, la diputada del PAN, Patricia Báez Guerrero, propuso modificar la Ley para la Donación Altruista de Alimentos CDMX. El objetivo, también, es promover la reducción de desperdicio de comida e incentivar donativos hacia los bancos de alimentos.

La legisladora local afirmó que aún y cuando se produce mucha más comida de la que se necesita para alimentar al país, los alimentos no llegan a todos y en su lugar se desperdician.

En la CDMX, pese a que existen 600 comedores gratuitos, no son suficientes para alimentar a todas las personas de la Ciudad, pero con incentivos fiscales para organizaciones civiles, empresas privadas y supermercados, es posible promover donaciones y beneficiar a esta población, aseguró.

En breve habrá dos nuevos juzgados

El diputado Eduardo Santillan Pérez informó que se han dado los pasos necesarios para que antes de que concluya este año, o a principios del 2021, se abran otros dos Juzgados de Tutela de Derechos Humanos en la Ciudad de México, para contar ya con cuatro en funciones.

Pero consideró que para ello será indispensable la participación y acompañamiento de las Alcaldías y de las autoridades del Poder Judicial.

En este sentido, propuso que todos los actores involucrados, junto con el Congreso local, trabajen en una estrategia conjunta para poder difundir de manera más amplia la existencia tanto de los tribunales, como su función de protección y tutela de derechos humanos en la CDMX.

lm0007tri@yahoo.com.mx