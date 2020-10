Ahora, la “operación cicatriz” en Morena

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Aunque su líder y guía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no aceptará menos que una amplia victoria en las elecciones del año venidero, el flamante presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, tendrá que dedicar gran parte de su tiempo a reconstituir —construir dirían muchos analistas— a su organización.

En particular tendrá que lidiar con los radicales que tomaron como abanderado a Porfirio Muñoz Ledo, quien pidió a los miembros de la base del partido rechazar el triunfo de su contrincante político, Mario Delgado, que ganó la encuesta definitiva con 17 puntos ventaja, pero quedó en segundo sitio en las dos anteriores encuestas.

Eso es lo que alega Muñoz Ledo, quien además descalificó de plano ese sistema de elección que no aparece en los estatutos de su instituto político.

“La única decisión aceptable para la organización de un partido político es la de las bases de ese partido, expresadas además en sus órganos constitutivos. Estas encuestas son hechas por compañías privadas y al margen de la ley”, dijo el ex presidente del PRI y del PRD

Muñoz Ledo arremetió contra el sector privado, en este caso, las encuestadoras Parametría, Covarrubias y Asociados y Demotecnia 2.0, quienes se encargaron de la Encuesta Nacional de Vivienda al realizar 4 mil 729 entrevistas para definir al ganador.

“Siempre protestamos contra ellas, porque significaban el triunfo del dinero sobre los principios. No nos han ganado de manera alguna. En nosotros, toda la militancia, reside la decisión final”, manifestó también el ex embajador ante la ONU y ex secretario del Trabajo y de Educación, quien invitó a la militancia de Morena a rechazar los resultados del INE que declararon ganador a Delgado:

“Yo los invito a que se expresen, que rechacen la compra de la política por el dinero y afirmen el proyecto histórico de nuestro partido Morena, que no está al servicio de ningún futurismo, de ninguna fortuna personal”.

Por el contrario, Delgado Carrillo ha recibido el respaldo de otros aspirantes que quedaron en el camino, como la ex secretaria general, que durante más de un año actuó como presidenta, Yeidckol Polevnsky, y el joven Gibrán Ramírez.

A ellos, de última hora, se sumó uno de los que fueron más combativos en el periodo previo a las encuestas ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) y aplicadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el senador suplente Alejandro Rojas Díaz-Durán, que en sus etapas iniciales en la política nacional fue secretario de Muñoz Ledo, pero ahora no parece dispuesto a seguirlo.

Rojas Díaz-Durán, ahora presuntamente muy cercano al coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila —de quien es suplente como senador— dio a conocer un documento en el que abona a favor de la unidad interna.

El ex candidato a presidente y consejero de Morena ofreció sumarse a la reconstrucción del partido, pero advierte que se necesita la colaboración de todas las corrientes internas.

En un comunicado dado a conocer ayer, domingo, desde la Ciudad de México, Rojas Díaz-Durán aseguró que bajo la batuta de Mario Delgado Carrillo, como nuevo presidente de Morena y con la experiencia de Porfirio Muñoz Ledo, se puede perfilar a la reconstrucción.

“Es necesaria la reflexión colectiva de los militantes y simpatizantes de Morena en cada región de México y promover, desde abajo y con la gente, la refundación del movimiento, a fin de que todas las fuerzas de izquierda, democráticas y progresistas de todo el país aportemos nuestras ideas, propuestas y proyectos para enriquecer la nueva fase de reconstrucción que iniciaremos a la brevedad”, dijo.

En su documento, el senador suplente indicó que “Mario Delgado, como nuevo presidente de Morena y Porfirio Muñoz Ledo, como nuestro principal referente histórico de la izquierda en México, deberían trazar juntos la ruta de la reconciliación y reconstrucción de nuestro movimiento para convertirlo en el primer partido del siglo XXI.

“El Ala Democrática será la vanguardia de la reconstrucción de Morena y será un puente de diálogo y reconciliación permanente entre todos los liderazgos del país, fundamentalmente entre la nueva dirigencia nacional, encabezada por Mario Delgado y Citlalli Hernández con Porfirio Muñoz Ledo, quien es un referente histórico de la izquierda en México, ya que es fundamental el debate democrático de las ideas, en un marco de respeto a la disidencia y a la pluralidad democrática del movimiento, sin claudicar ni traicionar nuestras posiciones democráticas.

“Por otra parte -agregó- el Ala Democrática convocará a todos los líderes de Morena y ciudadanos con trayectorias acreditadas que aspiren a una candidatura a los cargos de elección popular de 2021 para luchar junto con cada uno de ellos en su legítima aspiración política, exigiendo a la nueva dirigencia nacional que haya piso parejo para todos y que les abran la oportunidad democrática a la que tienen pleno derecho estatutario de participar en el proceso de selección de candidatos, porque rechazamos las imposiciones, los “dedazos” y las encuestas patito”.

Seguramente los líderes del partido, encabezados por el recién elegido presidente, Mario Delgado, estarán de acuerdo con esta convocatoria, pero falta ver si todas las corrientes y en especial los aspirantes a una candidatura que no la obtengan estarán dispuestos a colaborar para que otros triunfen en las elecciones constitucionales.

El PRI se prepara para ganar en el estado de su presidente

Animados por sus reciente éxitos en Coahuila e Hidalgo los priistas se preparan para las elecciones del año venidero.

En particular, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, desea preservar para su partido su estado natal, Campeche, que es, al igual que los mencionados Hidalgo y Coahuila, una de las entidades en donde hasta ahora el gobierno no ha salido del control del Revolucionario Institucional.

En un documento donde la dirigencia del tricolor da cuenta de sus preparativos en Campeche, recuerda que “hace dos años la ciudadanía envió un mensaje que los priistas supimos escuchar. Hoy, somos un partido que construye presente y futuro basados en el esfuerzo y trabajo.

“México aún está por ver el mejor Partido Revolucionario Institucional (PRI) de todos los tiempos”, afirmó Alejandro Moreno, al inaugurar en Campeche —estado del que todavía es gobernador con licencia— el Encuentro de Estrategia Electoral 2021.

Juntos, dijo a los líderes y dirigentes priistas congregados, le hemos devuelto el PRI a sus bases, a su militancia, les hemos dado el orgullo y carácter de una institución con sentido, con rumbo y claridad, que conoce a nuestro país.

El dirigente nacional manifestó que sus adversarios políticos quisieron poner al tricolor contra la pared y dejarlo en la lona, “quisieron que los errores de unos se convirtieran en los grilletes que ataran para siempre a todos los integrantes de nuestro partido”. Se equivocaron, manifestó, quienes pensaban que el PRI era un rival chico.

Seguramente todavía emocionado por las recientes victorias y a pesar de que todavía en muchas partes de la República las encuestas advierten que su partido será superado, sobre todo por el actual partido en el gobierno federal, Morena, Moreno Cárdenas, agregó:

“Les dejamos en claro que no fue así, les demostramos que el PRI sabe ganar, perder y levantarse, ponerse de pie y volver a ganar, y nosotros vamos a volver a ganar. Demostramos que los colores y la historia del PRI pesan y pesan mucho”.

Acompañado por la secretaria general Carolina Viggiano, en conferencia de prensa, Moreno Cárdenas aseguró ante sus paisanos que el PRI es el partido más y mejor preparado de cara al 2021, como lo demostró en el pasado proceso electoral en Coahuila e Hidalgo. Indicó que el mejor activo político del PRI en Campeche es un buen gobierno, con Carlos Miguel Aysa González, un hombre de resultados, honesto y comprometido; que genera las condiciones para que este instituto político siga ganando elecciones.

En relación a posible alianzas electorales, indicó que está en diálogo permanente con todas las fuerzas políticas, pero reafirmó que, en Campeche, el PRI seguirá fuerte y va a ganar con candidato priista.

arcangelpaz@me.com