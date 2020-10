Alfredo Palacios se lleva a la tumba secretos de celebridades de la farándula y la política

Su última voluntad es que fuéramos felices, señala su hija Grace

“El estilista de las estrellas” no pudo concluir un gran proyecto: una serie de televisión sobre su vida, en donde pensaba confesar todo y dar a conocer los momentos más oscuros de sus clientes como esposas de políticos y celebridades de la farándula

Sus restos serán trasladados a Veracruz, el hermoso estado que lo vio nacer, donde será sepultado junto a sus padres

Hablar de Alfredo Palacios es hablar de toda una institución en el mundo de la belleza, el glamour, la farándula y la política, además de ser una persona altruista, pues siempre ayudó a las personas que más lo necesitaban, es por ello que su muerte causó una gran conmoción, cuya lamentable noticia fue dada por su equipo de trabajo de uno de los programas radiofónicos más escuchados desde hace 30 años “Salud y Belleza”, uno de los espacios líderes de Grupo Fórmula, por lo que el estilista de las estrellas fue considerado también “El Rey de la Radio”.

Fue el domingo 25 de octubre cuando se supo del deceso de Alfredo Palacios, a la edad de 72 años, sin embargo se desconocían las causas, muchas personas hablaban de problemas de circulación en una pierna lo cual lo llevó a estar hospitalizado, otros decían que un medicamento le causó tanto daño que le hizo orinar sangre, sin embargo su equipo informó que debido a causas renales falleció Alfredo Palacios, quien fue velado en la funeraria Gayosso, de Sullivan, donde familiares, colegas de trabajo, y su única hija Grace le dieron el último adiós, quien informó que los restos de Alfredo Palacios serán trasladados a Veracruz, el hermoso estado que lo vio nacer, donde será sepultado junto a sus padres.

“Creo que uno nunca está lo suficientemente preparado para perder a un ser querido, ni ahora ni nunca, creo que es en todos los casos. Lo único que quiero comentar es agradecerles a todos ustedes, pero agradecerle sobre todo al público que ha estado cautivo desde hace más de 30 años, agradecerles todas sus palabras amables, sus condolencias y sobre todo tanto amor”, expresó Grace Palacios a los medios de comunicación.

“Me enseñó que absolutamente nadie te puede decir que no puedes, que eres capaz de hacer las cosas bajo cualquier circunstancia, me enseñó a trabajar sin depender de nada, de nadie. Fue un gran maestro”.

Alfredo Palacios fue el encargado embellecer los rostros más hermosos de la farándula mexicana durante décadas entre los que se pueden mencionar a María Félix, Verónica Castro, Maribel Guardia, Leticia Calderón. Silvia Pinal e infinidad de estrellas, así como personajes de la política.

Fue el 1 de septiembre de 1990 cuando Alfredo Palacios tuvo la oportunidad de llegar a Grupo Fórmula para tener su programa “Salud y Belleza”, en donde compartía sus mejores tips de lunes a viernes, siendo uno de los cinco espacios radiofónicos más escuchados de México y varias partes del mundo.

A pesar de la pandemia y de su delicado estado de salud, Alfredo Palacios no dejó su programa de radio. Su última emisión de “Salud y Belleza” fue el viernes 23 de octubre de 2020 por Radio Fórmula junto a Gaby Bazán, La Jarocha, y Marco Antonio Silva.

Pasó importantes momentos de su vida en Acapulco, Guerrero, por lo que consideraba al puerto como su segunda casa.

En la capital mexicana comenzó su carrera como estilista en la calle de Marsella, en la Zona Rosa, muy cerca de Televisa Chapultepec, ahí fue donde atendió a celebridades como Silvia Pinal, María Félix, Verónica Castro, Lucía Méndez, María Victoria, Olivia Collins, Irma Serrano y Maribel Guardia, entre muchas otras actrices, conductoras e incluso esposas de políticos y mandatarios, por lo que con su muerte se lleva grandes secretos de la farándula y la política.

Pasó gran parte de su vida bajo los reflectores ya que fue el encargado de la imagen de actrices como Verónica Castro cuando sus telenovelas llegaban a diferentes países del mundo. Incluso fue padrino de Cristian Castro.

La cantante y actriz Verónica Castro sostuvo un fuerte pleito con “el estilista de las estrellas” desde 2010, lo que los llevó a distanciarse tras poco más de 30 años de amistad en la que se convirtió en el padrino de su hijo Cristian Castro.

En la actualidad el Salón de Belleza Alfredo Palacios se encuentra en la calle de Molière, en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. En su programa de radio mencionaba frecuentemente que él aún atendía a las clientas cuando le era posible.

Además del salón de belleza y el programa de radio Salud y Belleza, Alfredo Palacios publicó libros como “Consejos de belleza de los pies a la cabeza”, además de que fue colaborador de TVyNovelas asesorando a nuestros lectores.

Lamentablemente, Alfredo Palacios ya no pudo concluir un gran proyecto: una serie de televisión sobre su vida, en donde pensaba confesar todo y dar a conocer los momentos más oscuros de sus clientes como esposas de políticos y celebridades de la farándula.

El afamado maquillista reveló que hubo algunos acercamientos con las televisoras para llevar a la pantalla chica su biografía y todos los secretos que tenía de celebridades de la farándula y la política, pero que el miedo que le daba sobre dar a conocer algunos de estos secretos hizo que retrasará todo.

EL PÉSAME Compadre te adelantaste, Descansa en paz Verónica Castro Nos dejó mi adorado Alfredo Palacios, hermano incondicional. Tuvo éxito sostenido por décadas en la industria de la belleza y la radio; donde fue el Rey del rating nacional por años. Me quedo con los consejos y las risas que tantas veces compartimos. Feliz viaje amigo Maribel Guardia Estoy muy triste, porque hoy se murió #AlfredoPalacios un amigo entrañable , de momentos muy importantes de mi vida siempre , un amigo que se desaparecía cuando te iba bien pero era el primero que estaba ahí cuando te iba mal y tenías un problema. Lucía Méndez Gran tristeza!!! QDEP mi querido amigo Alfredo Palacios. Victoria Ruffo Gracias Alfredo Palacios , por tu gran talento , un rey en cuestión de belleza . Entregaste tu vida y conocimiento a embellecer y engrandecer a todo aquel que a ti se acercaba .Tu programa de radio . Salud y belleza , en Radio Fórmula, Marcó, una nueva forma de hacer radio , con un éxito arrollador .El cabello de todas las estrellas con tus expertas manos se volvieron las melenas más hermosas del mundo , todo aquel que tuvimos la suerte de conocerte , te amamos con todo el corazón . Gracias te damos por darle brillo y luz a las empresas que contigo se anunciaron y también brillaron . Gracias te da el Estudio de Danza Gloria y su gentil directora . Gracias Sr . Gran caballero Maravilloso estilista , Mago de la belleza .Alfredo Palacios .Te queremos y vamos a extrañar . Mil gracias. Estudio de Danza Gloria Hoy el Rey de la Radio @SaludYBellezaAP Alfredo Palacios, falleció a los 72 años de edad, deja una huella imborrable en el mundo artístico. QEPD Mis condolencias a familia, amigos y miles de seguidores del querido “Estilista de las estrellas” Paola Félix Díaz

