2.5 millones de mexicanos viven con psoriasis

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Cómo elegir un refrigerio rico en nutrientes

La psoriasis es una enfermedad incapacitante que afecta a más de 25 millones de personas a nivel mundial. En México, representa el 2% de la consulta dermatológica y afecta aproximadamente a 2.5 millones de mexicanos. En el Día Mundial de la Psoriasis, que se conmemora el 29 de octubre, especialistas de la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD) alertaron sobre las graves consecuencias de esta enfermedad y resaltaron la importancia de un diagnóstico y tratamiento oportunos, ya que, el tiempo promedio de diagnóstico es de 12 meses a partir de la primera consulta. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica no contagiosa que afecta principalmente la piel y las articulaciones. El doctor César Maldonado, jefe de la Clínica de Psoriasis del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, afirma que la psoriasis es un padecimiento con signos “escamosos” que puede confundirse con otras enfermedades de la piel como: dermatitis atópica, eccema y caspa, por lo que es esencial que el paciente reconozca los síntomas y acuda con el dermatólogo para que tenga un diagnóstico y tratamiento oportunos. Por su parte, la doctora Rossana Janina Llergo, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, resaltó que es considerada altamente incapacitante debido a las repercusiones sociales, económicas y psicológicas que tiene. Pues los pacientes suelen enfrentarse a la discriminación debido a las manifestaciones visibles de la enfermedad, la cual tiene un impacto emocional que generalmente los lleva al aislamiento. Su apariencia personal, desarrolla estrés emocional, sentimientos de vergüenza, baja autoestima, estigmatización, exclusión social y dificultades laborales que, en muchos casos, desarrollan ansiedad y depresión” a doctora Esther Guevara, especialista en dermatología, adscrita al servicio de dermatología del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE afirma que es fundamental que las personas con psoriasis accedan tempranamente a un tratamiento adecuado ya que, en la medida que se controle la enfermedad en las primeras etapas, el paciente mejorará su calidad de vida.

****

Las proteínas son indispensables para la dieta diaria, son un macronutriente esencial que ayuda al funcionamiento adecuado y mantenimiento del sistema inmunológico y a desarrollar tejidos de músculos, huesos, piel y cabello. La ingesta insuficiente de este macronutriente dificulta que el cuerpo construya y mantenga sus sistemas. La densidad de nutrientes es la cantidad que un producto aporta por porción. Al elegir entre dos alimentos con la misma cantidad de calorías, una elección correcta puede proporcionar al cuerpo nutrientes importantes como proteínas, fibra, grasas saludables, vitaminas y minerales que se necesitan todos los días. Los refrigerios, a menudo tienen mala reputación porque muchas opciones están cargadas de azúcar, grasas saturadas o sal excesiva. Y la industria alimentaria ha respondido a este desafío con incontables snacks “bajos en azúcar” y “bajos en sodio”, eso no significa que se incrementen los beneficios nutricionales. En la búsqueda de colaciones ricas en proteínas (que proporcionan más de 5 gramos de proteína por porción) ha llegado en forma de opciones etiquetadas con proteínas. Es importante tener en cuenta que no todos los refrigerios con proteínas tienen el mismo perfil nutricional y los consumidores pueden optar por un snack que suena saludable cuando en realidad no lo es. Los consumidores deben buscar productos con alta cantidad y calidad de proteínas, vitamina A y D, calcio y fibra, y una baja cantidad de azúcar, grasas saturadas y sodio. En cuanto al conteo de calorías, un refrigerio saludable debe contener entre 100 y 150 calorías para evitar el hambre y mantener la saciedad antes de la próxima comida. La siguiente vez que piense comer lo que parece ser un refrigerio rico en proteínas (por ejemplo, un yogurt, batido o barra de proteína), no sólo cuente las calorías, sino busque nutrientes clave para tomar una decisión inteligente.

elros05.2000@gmail.com