Mon Laferte recibe premios y celebra cada día ser feminista

El próximo 5 de noviembre la podremos ver a través de un concierto virtual por Streamtime

Después de hacer dueto con Alejandro Fernández (se posiciona en el número 1 de las listas de radio en México)y Raphael, a la cantaturoa chilena le gustaría cantar con Paquita la del Barrio, a quien dice admirar

Con 13 años viviendo en México, la cantautora chilena Mon Laferte asegura que está muy emocionada de todo lo que ha conseguido en este tiempo y afirma que el feminismo no es cosa de un día o por obtener miradas en una entrega de premios, más bien esto es un trabajo arduo de día a día lo cual ha hecho que tenga claro que está orgullosa de ser feminista dijo, Mon Laferte, quien agregó que después del dueto con Alejandro Fernández tenía ganas de grabar con Paquita la del Barrio, ya que la considera una mujer aguerrida que tiene mucho por decir.

“Yo no escribo música pensando en las pistas, yo echo un vomito, echar a fuera todo lo que traía, es un exorcismo, llevaba dos años escribiendo notas y tenía todos estos pensamientos y sentimientos y poemas de dos años en una libreta y entonces en la pandemia con muchísimo tiempo libre me sentaba con mi vinito mi mezcalito, pudo ser muy tortuoso y mirar atrás cada día, hay cansancio, hay roturas amorosas, fue escarbarle a los dos últimos años de mi vida”, dijo.

Agregó que el año pasado cuando fueron los Latin Grammy, ella se encontraba dentro del estallido social en Chile, “lo que hice fue un poco desesperado, usando las herramientas que tenía e hice mi denuncia de violación a los derechos humanos, soy mujer y soy feminista, este año hay un montón de cosas, más bien no necesariamente se tiene que tener una alfombra para aportar un granito de arena y no todas necesariamente tienen que tener tanta difusión, vale la pena. Existe por ejemplo ‘Canción sin miedo’, me gustaría que no existiera, pero son temas que existen”, dijo tras hablar de aquella ocasión que se manifestó en la entrega de premios.

Además reveló que será el tema “Frente a Frente” con Raphael, que entregará próximamente para su público. “Debo confesar que soy una fan empedernida y amo con locura a Raphael, siempre antes de un concierto pongo a Freddie Mercury, Juan Gabriel, Rafael, Janis Joplin me parece increíble y un día recibí un WhatsApp muy raro, me decía ‘hola querida Mon soy Raphael’ y de verdad pensé que era una broma, pero no lo era. Me encantaría cantar con Paquita la del Barrio creo que no se le ha dado el reconocimiento que se debe”, dijo.

Finalmente, Mon comentí que recientemente la visitó Kanny García y “nos pusimos a hablar de nuestras madres e hicimos esta canción, habla de mi experiencia con mi mamás, a las madres se les ha cargado esa estigma de que deben ser sufridas, santas, perfectas y no las madres son mujeres así tal cual como ha sido mi mamá que dio todo por mí y le agradezco lo que ha hecho por mí es muy honesta y abierta de corazón”, finalizó.

Mon Laferte grabó un concierto en vivo desde el Teatro Fru Fru de la Ciudad de México, el cual el público podrá ver a través de la plataforma Streamtime el próximo jueves 5 de noviembre a las 20:00 horas, el costo es de 199 pesos. Y un día después se transmitirá a Europa.

Mon Laferte grabó un concierto en vivo desde el Teatro Fru Fru de la Ciudad de México, el cual el público podrá ver a través de la plataforma Streamtime el próximo jueves 5 de noviembre a las 20:00 horas, el costo es de 199 pesos