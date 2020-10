Hilda Márquez, la pintora que refleja abundancia en cada color

Actualmente exhibe en el Centro Cultural Veracruzano su Frida Kahlo de cuatro metros, que lleva por nombre “La Frida Jarocha”, también ha expuesto en el hotel Caesars Palace, de Las Vegas; de ello y otros temas nos habla en entrevista

Utiliza distintas técnicas desde óleo, acrílicos, oro de hoja y relieves dando como resultado una amalgama infinita de color y texturas

Entre sus clientes destacan figuras como Yalitza Aparicio, así como los productores Mapat y Gerardo Quiroz

Hija de Piedad de Márquez, la artista Hilda Márquez creció y vivió entre colores y pinceles lo que le valió para lograr una técnica que hoy en día es admirada por propios y extraños. Con su obra Hilda se ha presentado en diferentes casas de cultura, galerías y en el Centro Cultural Veracruzano. Donde se encuentra exhibida su Frida Kahlo de cuatro metros, que lleva por nombre “La Frida Jarocha”, de ello y otros temas nos habla en entrevista.

“No tengo un conteo exacto de cuántas pinturas tengo, a veces estoy pintando una y me paso a otra, a veces se la están llevando para entregar y yo estoy firmando, precisamente yo hago Fridas. A Frida Kahlo no la veo como mucha gente con esa historia de sufrimiento, la veo como una mujer que está esperando a su Diego a que venga porque, aunque sea el macho mexicano nosotras las mujeres los amamos, así como son”, dijo.

La artista dijo que ella pinta desde que amanece hasta al anochecer y que le gusta poner a cada pintura elementos de “su cosecha, me gusta pintar y cuando veo estoy pintando algo diferente a lo que me pidieron, me gusta integrar artistas famosas y me integro con ellos, puedo hacerte un cuadro de rosas, puedo hacerte un cuadro grande muy moderno en horas, pero hay cuadros que termino haciendo a mi manera”, dijo.

La talentosa artista subrayó que todo se lo debe a su madre Piedad Barradas ya que ella al ser una pintora le trazó este amor por los lienzos y su mundo mágico. “Yo invito a todas las personas que intenten tomar un pincel, yo doy las clases como mi mamá las daba, las personas empiezan a pintar un cuadro ellas empiezan a aprender las técnicas, la persona cuando ya lleva varios cuadros inconscientemente van pintando solos”.

Y aunque le gusta toda su obra asegura que sus piezas favoritas son las que ha pintado de árboles y caminos de abundancia ya que le gusta atraer a la misma no solo para ella sino para todos aquellos que conozcan su estilo. “Me gusta utilizar texturas de hoja de oro y relieves. También pintó a autores que admiro. A mi madre le gustaba mucho pintar paisajes de Veracruz y todo lo que tuviera que ver con la naturaleza”, comenta.

Aunque el terreno de Hilda es muy amplio, para ella es importante siempre reflejar parte de la cultura de nuestro país ya sea a través de paisajes, de artesanías, de obras o artistas que han dejado una huella en la historia de este país.

“Siempre escondo en mi obra seres y detalles que atraen la abundancia y felicidad a tu hogar. Nací con el pincel en la mano gracias a mi madre Piedad Barradas que es una de las pioneras en la pintura Mexicana, por eso decidí darle continuidad para que las nuevas generaciones aprecien el arte” Hilda Márquez