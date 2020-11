Q. Roo, la entidad con mayor pérdida anualizada de empleo

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Tasa cae 6.2 por ciento con respecto al año pasado: Inegi

La reactivación económica en Quintana Roo inició el pasado mes de junio, no obstante, hoy se mantiene como la entidad de la república con la mayor pérdida anualizada de puestos de trabajo.

De acuerdo con la nueva edición de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de empleo en el estado presenta una caída del 6.2 por ciento con respecto de 2019, lo cual lo mantiene ubicado como líder en pérdida de empleos.

El estudio que contempla datos hasta el 30 de septiembre pasado, señala que la tasa de empleo en Quintana Roo es del 90.2 por ciento, cuando en la misma fecha del año pasado era del 96.4 por ciento. Asimismo, 23 estados más en el país tampoco han podido regresar a los niveles de empleo que tenían antes del inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Por debajo de Quintana Roo, se encuentra la Ciudad de México, que presenta una caída del 5.9 por ciento, yendo del 95.6 al 89.7 por ciento. Otras entidades con desplomes superiores al 2 por ciento son Querétaro (5.1 por ciento); Puebla (3.1 por ciento); Sinaloa (3 por ciento); Yucatán y Nayarit (2.8 por ciento); Nuevo León y Guanajuato (2.4 por ciento), y Tlaxcala (2.2 por ciento).

Únicamente ocho estados del país han logrado superar sus respectivas tasas de empleo reportadas hace un año, entre estas, Michoacán, que pasó del 95.7 al 98.5 por ciento, es decir, que logró un crecimiento del 2.8 por ciento con relación al año pasado.

tidades con aumentos en su tasa de empleo son Tamaulipas (1.2 por ciento); Morelos y San Luis Potosí (0.9 por ciento); Colima (0.8 por ciento); Baja California (0.6 por ciento); Hidalgo (0.5 por ciento), y Chiapas (0.1 por ciento).

Todo el país presenta lenta recuperación

Asimismo, el estudio revela que realmente en el país se presenta una lenta recuperación de empleos, pues la población ocupada a nivel nacional es de 51 millones 100 mil personas. Es decir, que hubo un incremento de 638 mil empleos, con respecto a agosto.

Quintana Roo es el estado que ha padecido la más lenta recuperación de la tasa de empleo porque su economía depende principalmente del sector turístico. Y “los restaurantes y servicios de alojamiento siguen estancados” a lo cual se debe agregar que recientemente han enfrentado tres fenómenos climatológicos, primero el huracán “Gamma”, posteriormente el “Delta” y por último el “Zeta”, siendo éste último el que menores estragos representó, pero que de igual manera suspenden todo tipo de actividades al menos por un día entero.

También el estudio puntualiza que la lentitud de la recuperación de la ocupación y el empleo, seguirá con la reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales “las medidas de distanciamiento social generaron dos tipos de cambios en el mercado laboral: mayor subocupación y suspensión temporal de empleos o negocios”, explican.

Finalmente, el estudio advierte que las nuevas generaciones de trabajadores se enfrentarán a mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, al menos, mientras no haya una solución efectiva a la pandemia de Covid-19.

Por su parte, Iván Ferrat Mancera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Caribe (CCE), puntualizó que este año no se va a recuperar los 104 mil empleos formales que se perdieron a causa de Covid-19, aunque están avanzando con las mejoras salariales, e incluso prevén que no haya problemas para pagar aguinaldos.

“Las empresas que acordaron con los trabajadores descuentos solidarios, ya recuperaron al 100% sus salarios, y ahora falta en regresar a la nómina completa. Aunque las pérdidas son incalculables considerando que fueron varios meses cerrados”, explicó.

Al cierre de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 358 mil 177 trabajadores formales ya laborando y el reto es alcanzar las cifras que se tenían antes de marzo que eran de 472 mil.

La gente rompe medidas sanitarias por Día de Muertos

Como medida para mantener a las personas en sus casas durante la celebración del Día de Muertos, los panteones fueron cerrados en Cancún, no obstante, la gente encontró la manera de romper los protocolos sanitarios, pues atiborraron mercados, centros comerciales y otros centros de venta, hasta donde llegaron para adquirir lo necesario para sus ofrendas, lo que podría representar otro rebrote de la enfermedad.

Las consecuencias de la inconciencia de la gente, se verán dentro de unos15 días, cuando los efectos de haber salido a las calles y provocar aglomeraciones se manifiesten en nuevos casos de Covid-19 o lo que es peor en nuevos fallecimientos, pues los que hoy salen a celebrar el Día de Muertos, si siguen sin cuidarse, podrían serlos muertos de las ofrendas el año entrante.

De esta manera, cientos de familias acudieron a los puestos de venta ubicados en mercados públicos, en busca de flores, calaveritas de dulce, chocolate, amaranto, incienso, frutas y demás productos para colocarlos en sus ofrendas. Vendedores y se olvidaron de las medidas preventivas para evitar la propagación de Covid-19, sobre todo, dejaron de mantener la sana distancia y rompieron la disposición de una sola entrada y una sola salida en el caso de los mercados, hasta donde la gente llegó sin cubrebocas y fueron atendidos sin ningún problema.

Les explican protocolos, pero no los respetan

Israel García Lorenzo, director de Comercio en la Vía Pública de Cancún, aseguró que les explicaron a los vendedores los protocolos que debían seguir para trabajar del 30 de octubre al 2 de noviembre “Pero al momento de la instalación, el espacio es muy reducido, por eso les pedimos que solicitaran a la gente que guarde su distancia. Son espacios que año tras año se utilizan y se podía dar una aglomeración, por eso platicamos con ellos”, no obstante, lo anterior no sirvió de mucho, pues con la gran afluencia de personas, la sana distancia no fue posible.

Para este año, se otorgaron alrededor de 20 permisos temporales para la venta en la vía pública, tanto para la modalidad de semifijo como de ambulante, en el Mercado 23, El Parián y otros puntos en la demarcación, lo que representó una caída en los permisos para el comercio en la vía pública para estas fechas.

Clausuran restaurante bar por no acatar protocolo sanitario

Como bien se advirtió, no se tendría ningún tipo de consideración con aquellos que celebraran fiestas o reuniones multitudinarias para celebrar Día de Muertos o Halloween y este fin de semana se procedió a la clausura del restaurante Taboo en Cancún, luego de que fueron sorprendidos realizando una fiesta con una gran cantidad de personas y sin respetar los protocolos de salud.

La madrugada del sábado la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) clausuró el restaurante bar Taboo, por incumplir medidas sanitarias ante pandemia de Covid-19, al realizar un evento con más de 100 invitados. Mientras que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta por la probable comisión de delito de contagio sanitario en perjuicio a terceros y contra quien resulte responsable.

En el lugar, los comensales festejaban sin respetar la sana distancia, sin cubrebocas y ninguna otra medida sanitaria, según se observa en videos subidos en redes sociales, por los mismos personajes que acudieron a la celebración.

En el operativo participaron: la Policía de Quintana Roo, la Guardia Nacional y autoridades estatales, que acudieron al establecimiento, que se encuentra en el kilómetro 13.5 del bulevar Kukulcán.

“En operativo en conjunto personal del @satqroo, @SSP_QROO, @COFEPRIS y elementos de Fiscalización del Ayuntamiento se llevó a cabo la clausura de un establecimiento en #BenitoJuárez por no seguir los protocolos de salud y venta de bebidas alcohólicas en horarios no permitidos”, escribieron en Twitter de SEFIPLAN.

No fue el único negocio cerrado

Asimismo, Sefiplan informó que se clausuraron otros negocios en Chetumal debido a que no respetaron las medidas sanitarias impuestas para la prevención de la pandemia.

“En coordinación el @satqroo, la @COFEPRIS y elementos de @SSP_QROO y del Ayuntamiento, se clausuraron establecimientos por no respetar los protocolos de salud y los lineamientos de venta de alcohol en #OthónPBlanco. #JuntosSaldremosAdelante” escribieron en redes sociales.

Estas clausuras se suman a las que yase han realizado anteriormente por realizar las denominadas fiestas Covid, por ejemplo, la noche del domingo 14 de junio pasado se reportó al número de emergencia 911 sobre la realización de una albercada o pool party clandestina en la Supermanzana 313.

Este evento fue promocionado en redes sociales como “Madroño’s Pool Party” y tenía un precio de “cover” de 250 pesos para entrar al hotel Capital O en la calle Almendros de la citada supermanzana.

Para el mes de agosto, la Policía de Reacción Covid en Cancún ya había amonestado a mil 150 personas por no acatar las medidas sanitarias para prevenir contagios de Covid-19.

Issac Janix Alanís, secretario general del Ayuntamiento, informó que tan sólo la semana pasada, cayeron apercibidas alrededor de 350 personas desobedecer las medidas de prevención sanitaria.

Ahora habrá que esperar una quincena mas para conocer los nuevos efectos de la irresponsabilidad ciudadana y conocer si las fiestas, aglomeraciones y demás faltas cometidas durante el día de muertos serán motivo de un nuevo rebrote de la enfermedad.

montanezaguilar@gmail.com