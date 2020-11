Logra una “Actitud ganadora, imagen poderosa” con Lucy Lara

La cita es este 5 de noviembre a las 19:00 horas, a través de Eticket

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la escritora y periodista mexicana, una de las 10 personas más influyentes de la moda en México

Descubre cómo es la imagen que debemos proyectar en esta nueva normalidad y por qué requiere que nos pongamos más pendientes de cómo nos vemos, como nos sentimos

Lucy Lara es una de las escritoras y periodistas mexicanas más reconocidas en nuestro país, en cuanto a moda se refiere, es autora de libros como “El poder de la ropa” e “Imagen actitud y poder”, solo por mencionar algunos y este 5 de noviembre a las 19:00 horas impartirá un seminario en el que sin duda te aportará las herramientas necesarias para dar lo mejor de ti a través de tu imagen, en esta nueva normalidad, así lo dijo en entrevista con DIARIO IMAGEN.

“Se trata de una conferencia en vivo donde les voy a hablar de cómo es la imagen que debemos proyectar en esta nueva normalidad y por qué requiere que nos pongamos más pendientes de cómo nos vemos, como nos sentimos y es que estamos recibiendo una sensación de estás aquí y debo mantenerme cómodo, pero normalmente eso se refleja. Debemos cambiar esa mentalidad porque eso que haces lo proyectas y como mentalmente te vas a preparar para estas calamidades, para prepararte para esta circunstancia, por ello vamos a dar estas herramientas para trabajar”, dijo.

Asimismo, la especialista en imagen afirmó que la conferencia va dirigida a realmente a todos hombres y mujeres de todas las edades. “Tengo cuatro libros que hablan de imagen de actitud de poder y lo que se necesita es una serie de herramientas, esto, está dirigido a todas las edades, a aquellos que se preguntan ‘¿cómo me voy a reinventar cuando esto acabe?’ y muchas de las herramientas que tú puedes usar para hacer estrategias de hoy en adelante y que nada nos haga temblar como esto lo ha hecho”, comenta.

Lucy aseguró que tras la pandemia las cosas están cambiando a pasos agigantados y que debido a que ha sido directora de cuatro revistas de moda se ha percatado que las cosas han cambiado considerablemente en el mundo de la moda ya que no hay tan fácilmente la cantidad de ropa que había antes de esta pandemia, la situación nos trajo mucho a la realidad de que todos tenemos demasiado y hemos contaminado mucho el planeta.

“La gente empezó a comprar pantuflas, bolsas pequeñas, está comprobado que se han vendido demasiadas pijamas en esta época, muchísimas cosas han cambiado en cuestión de meses, se han agilizado la venta de cosméticos para la piel y los labiales se vendían muchísimo, ahora ya casi no se vende, pero esto debe cambiar porque sin duda si me veo bien me siento bien, así que se debe analizar qué se está haciendo”, asevera.

Lucy comenta que la ropa y en general el arreglo personal te inyecta mucha energía, y que una persona que está teniendo una junta de trabajo cree que nadie lo ve al momento de portar las llamadas “chanclas”, pero es falso esto, ya que su entorno lo siente. “Yo me perfumo porque me siento viva activa femenina nos pasa a todos, decía Antonio González de Cosío un periodista de moda, ‘cuando yo me siento mal me visto bien porque eso hace la diferencia’, eso cambia tu chip”, insiste.

La experta concluye: “Los temas a abordar en la conferencia son diversos pero todos de apoyo en esta época, y es que todo esto impacta en cómo te arreglas en la nueva normalidad (proyección)”.

La experta en moda Lucy Lara, reconocida por su trayectoria internacional dentro de la industria editorial por más de 25 años, ya está lista para compartir toda su experiencia en la conferencia en vivo online “Actitud Ganadora Imagen Poderosa”, que dará el próximo 5 de noviembre en punto de las 19 horas. Los boletos ya están a la venta a través de eticket.com.mx, misma plataforma en donde se llevará a cabo la transmisión de este evento.

TAMBIÉN SE TOCARÁN LOS TEMAS… *** La importancia de la forma física, cómo mejorar tu apariencia, lograr que la gente adopte una actitud ganadora y proyecte liderazgo en los círculos en donde se desenvuelven. *** Los miedos y ansiedades para combatirlos ante situaciones difíciles en entornos como el trabajo, la pareja, la familia e incluso en este panorama de pandemia.