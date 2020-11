Delgado despedido con aplausos, que no tendrá en su partido, Morena

Miguel Ángel Rivera

Con aplausos y buenos deseos, hasta de la oposición, fue despedido de la Cámara de Diputados el ahora ex coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo. Al llegar a su nuevo cargo de presidente de Morena no tendrá una recepción igualmente cálida.

Lo importante para el ahora diputado con licencia es que tiene el respaldo del verdadero jefe y guía de ese partido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque éste sostiene y ha dado muestras de que no le interesa conducir u ordenar lo que sucede dentro del partido que fundó y que lo llevó al poder.

Lo que interesa al Presidente son los resultados. Sobre todo mantener una amplia mayoría en la próxima Cámara de Diputados, que se integrará con los votos de los ciudadanos de todo el país en donde se disputarán miles de cargos de representación popular.

Los gobiernos de los estados, quince que estarán entre esos miles tienen más peso por sí solos, pero en conjunto es mucho más importante la Cámara de Diputados, porque allí se avala el presupuesto federal propuesto por el Ejecutivo federal, que hasta ahora, en los años 2018 y 2019 —y seguramente en el 2020— se han aprobado prácticamente sin moverle una coma a los propuesto por la administración del presidente López Obrador.

Esta situación se puede confirmar con lo que actualmente ocurre en el país, donde diez gobernadores, casi la tercera parte de la República, se han declarado en rebeldía porque no aceptan recortes en los presupuestos para sus estados.

Pero a pesar de su número, esos mandatarios no pueden presionar para tener cambios. La última palabra la tienen los diputados federales de Morena y asociados, que hasta ahora no quieren o no pueden modificar en lo mínimo los planes económicos del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, esté o no Mario Delgado al frente de ellos.

Mientras tanto, los diputados federales pusieron a prueba un sistema semipresencial de sesiones, con una reunión en la que sólo 129 legisladores estuvieron presentes en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo y otros 316 conectados a través de una plataforma digital.

Con algunos contratiempos menores, la sesión avanzó de manera positiva sobre todo porque no se trataron temas conflictivos, sino iniciativas que tenían el previo voto afirmativo de todas las fracciones parlamentarias.

Por ejemplo, en lo que fue de hecho su último acto como coordinador parlamentario, Mario Delgado se despidió al presentar la propuesta para que la máxima presea que otorga la Cámara de Diputados, la medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, al personal médico que atiende a las personas enfermas de Covid-19, en vez de asignarse a un personaje en particular.

La diputada presidenta Dulce María Sauri calificó la sesión de hoy como trascendental en la historia del parlamentarismo mexicano. La primera intervención de manera remota correspondió al legislador del PAN, Marco Antonio Adame, para fijar posición sobre la iniciativa para otorgar la Eduardo Neri e incluso respondió vía remota a una pregunta formulada por el priista Enrique Ochoa desde su curul en el salón de sesiones.

Más adelante se aprobó la licencia a Mario Delgado. A mano alzada, los legisladores avalaron la solicitud y expresaron su reconocimiento a Delgado por la conducción de la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro durante dos años. Los líderes parlamentarios de las diversas bancadas desearon éxito al nuevo dirigente nacional de Morena y dieron la bienvenida a Ignacio Mier como coordinador de la mayoría parlamentaria.

Delgado agradeció las expresiones de los coordinadores y aseguró que deja su cargo con la satisfacción del deber cumplido.

El PRI se mantiene abierto al diálogo

Al encabezar una reunión de los gobernadores del PRI con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el presidente de este instituto político, Alejandro Moreno, subrayó que el propósito del encuentro es mantener el diálogo abierto con la Federación.

El líder priista aseguró que para su partido siempre será prioridad trabajar para seguir construyendo un México de oportunidades y solucionar los problemas que enfrentan las familias mexicanas.

Entre los temas que trataron, se encuentran los proyectos de gestión de las entidades federativas del periodo 2020-2021, dar seguimiento a las acciones de atención del Covid-19, y la coordinación y cooperación institucional con el gobierno federal.

Durante la reunión, que se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en un clima de entendimiento, Sánchez Cordero informó que el objetivo es buscar consenso en temas de gobernabilidad y gobernanza.

Asistieron los gobernadores de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; Hidalgo, Omar Fayad Meneses; Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza; Guerrero, Héctor Astudillo Flores; Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa; San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez y Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna.

Los ausentes fueron la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, en recuperación por Covid-19; y el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, por cuestiones de agenda de trabajo.

Por separado se informó que fueron cuatro los temas centrales tratados por la titular de Gobernación con los mandatarios priistas: 1, coordinación y cooperación institucional con el gobierno federal; 2, proyectos de gestión de las entidades federativas 2020-2021; 3, seguimiento de atención a la pandemia de Covid-19; y 4, el proceso electoral del año 2021. A través de redes sociales, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que se habló sobre los retos y las acciones conjuntas para reactivar la economía de los estados.

Instalaciones estratégicas en riesgo

En el país existen más de 3 mil instalaciones estratégicas o críticas (algunas consideradas como “AAA” extremadamente estratégicas), en las que se aprecian notorias fallas en sus sistemas y estrategias de protección, lo cual es alarmante y un grave riesgo para la seguridad nacional, sobre todo en estos momentos en los que son más frecuentes los ataques a este tipo de instalaciones.

La anterior advertencia la hizo el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), José Luis Calderón González, quien indicó que muchas de esas instalaciones tienen graves fallas desde el diseño de sus sistemas de protección física, otras utilizan elementos o sistemas de uso residencial para proteger instalaciones tan sensibles como presas, prisiones, aeropuertos, plantas generadoras de energía eléctrica e incluso en edificios gubernamentales.

Todo esto, dijo, es sólo el reflejo del desconocimiento o desinterés de las organizaciones responsables de dotar de un marco mínimo seguridad a estas instalaciones, lo cual, en caso de sufrir algún daño, pueden generar situaciones adversas con efectos en cascada que perjudiquen la estabilidad de una región o inclusive la nación.

Calderón González, recordó qué en 2019, el Estudio Global de Homicidios realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), clasificó a México como el décimo segundo país más violento del mundo con una tasa de 24.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, mayor incluso a Afganistán y a otros países donde existe evidencia de conflictos bélicos y terrorismo.

Esta situación preocupa porque no hay claridad de alguna estrategia por parte del Gobierno Federal para mejorar la protección a instalaciones y no puede descartarse una posible evolución del fenómeno de la delincuencia organizada, resultante de un aumento en los ataques directos o agravios a instalaciones estratégicas o infraestructuras críticas.

Dijo que la AMESP, la agrupación más importante de la seguridad privada, que reúne a las 86 firmas nacionales e internacionales más importantes del país, consciente de esta situación, promueve un ciclo de conferencias para la protección de instalaciones críticas o estratégicas. Este programa tiene como objetivo principal el intercambio de conocimientos para la detección temprana de amenazas.

