Reencontrarme con mi público es un regalo de Dios: Manuel José

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Boletos en taquillas y en Ticketmaster

“Mi carrera la he basado en el talento, porque creo que eso es en lo que se debe sustentar”, señala Manuel José, lo cual demostrará una vez más cuando se reencuentre con su público en el escenario del Teatro del Parque Interlomas, el próximo sábado 14 de noviembre a las 18:00 y 21:00 horas, cuando se presente con su bellísima voz y gran talento, dejando en claro que es justo por eso que ha llegado al lugar en el que se encuentra hoy en día

Hablar de Manuel José es hablar de talento puro, de romanticismo, de sensibilidad, de querer comerse al mundo a través de esa voz privilegiada que Dios le dio. Hablar de Manuel José es también hablar de un amor interminable que le profesa su público que tanto lo admira, apoya, respeta y que lo impulsa para que sus alas vuelen tan alto como el gran artista y ser humano que es.

Después de este encierro de ochos meses, la fecha del 14 de noviembre será histórica para Manuel José ya que se reencontrará con su maravilloso público en el Teatro del Parque Interlomas donde dará un inigualable concierto en el que interpretará temas inéditos de su disco “Herencia romántica”, así como grandes éxitos de José José.

Un cantante nace, pero también se hace; y esto es lo que dejará en claro el cantante de origen colombiano Manuel José, quien haciendo a un lado cualquier polémica ocurrida a su alrededor, está listo para demostrar al público del Estado de México, de la CDMX y área metropolitana que posee todas las cualidades para convertirse en una estrella dentro del firmamento musical.

Esto quedará demostrado con la presentación que se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre en el Teatro del Parque Interlomas, que solo recibirá un 30 por ciento de su aforo debido a las medidas sanitarias por la pandemia que vivimos derivada del COVID-19.

“Estoy muy contento porque después de vivir toda esta situación tan difícil y dramática por esta pandemia tan inesperada que nos afecta a todos. Los que nos dedicamos al espectáculo fuimos los más golpeados al inicio y vamos a ser los últimos en levantarnos, pero afortunadamente ya empezamos a darle un giro de lo que va a ser la reacticvación de nuestros eventos, de nuestros conciertos con este primer rencuentro con nuestro público en México, el próximo 14 de noviembre en el Teatro del Parque Interlomas”, señala muy emocionado

Manuel José, quien le dará un nuevo enfoque a su show “un nuevo énfasis, tratando de que el repertorio de José José, que es completamente obligado, tenga un lugar muy especial, pero también nuestro repertorio inédito tenga ya algo más protagónico dentro del concierto.

Las canciones inéditas que tenemos de nuestro disco ‘Herencia romántica’ gracias a Dios han sido muy bien aceptadas por todo este público maravilloso y eso nos da la oportunidad de que las podamos incluir en el concierto, el cual va a ser especial con esta nueva dinámica y también algunos covers que acostumbro incluirlos como sorpresas”.

Señala Manuel José, quien en entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, nos abre una vez más las puertas de su corazón, y de verdad es impresionante el gran amor que le profesa su público, un amor incondicional que rebasa fronteras.

DESPUÉS DE SU NATAL COLOMBIA, MÉXICO ES SU SEGUNDO HOGAR

—Qué mensaje de amor le quieres transmitir a tu público.

Todo mi público sabe que Manuel José siempre les guarda un gran cariño en el corazón, a todos mis seguidores les tengo una gratitud enorme por todo el apoyo que le han brindado a mi carrera, sobre todo en estos momentos difíciles en que nos hemos tenido que alejar de los escenarios por la salud de todos, pero mi público sabe que vive en mi corazón.

Estoy muy feliz y emocionado de tener esa oportunidad de estar frente a frente en los escenarios con mi público y que los recintos nos lo permitan porque no todos los teatros están abiertos, se han estado habilitados poco a poco.

Ese amor hacia mi público es inmortal y nos estaremos comunicando ya no solo a través de las redes sociales, sino ya también de frente en los escenarios como estábamos acostumbrados en nuestros conciertos.

—Después de Colombia, ¿México es tu segunda patria?

México es mi segundo hogar, México le ha brindado tanto apoyo a mi carrera que por eso le tengo profundo amor. México es un país tan generoso que me ha abierto las puertas y además ustedes han sido testigos de las muestras de cariño tan grandes del público mexicano que ha abarrotado los conciertos que he presentado en México desde antes de la pandemia, entonces eso hace que México sea tan importante, sea mi segundo hogar.

—Sin duda, el contacto humano es irremplazable, ¿cómo visualizas ese momento cuando vuelvas a escuchar el aplauso del público en vivo que te acompañará el próximo 14 de noviembre en el Teatro del Parque Interlomas.

Va a ser algo muy especial y emotivo, es un momento que hemos estado esperando durante meses desde que comenzamos a vivir esta pesadilla causada por la pandemia. Me llena de emoción que podamos regresar a los escenarios aunque sea con un 30 por ciento de aforo por las medidas sanitarias, reencontrarme con mi público es un regalo de Dios.

“DIOS NOS REGALÓ UN SOLO ‘PRÍNCIPE DE LA CANCIÓN’

QUE ES Y SERÁ POR SIEMPRE DON JOSÉ JOSÉ”

—¿Qué significa para ti que tu público te haya bautizado como “El Principito de la Canción”?

Todavía no es un título que me pueda poner, todavía estamos en la lucha de alcanzar nuestra propia identidad, hay mucho camino por recorrer y de que vaya dejando mi propio legado, lo cual tomará todavía su tiempo.

Dios nos regaló un solo “Príncipe de la Canción” que es y será por siempre Don José José, entonces Manuel José tiene que seguir dejando su propia identidad y legado.

—Si pudieras regresar el tiempo y tuvieras la oportunidad de ver a José José, qué le dirías.

Siempre se lo digo hasta el cielo, nosotros seguimos conectados en espíritu, la persona muere, pero su espíritu sigue vivo y José José sabe que siempre lo he amado, que ha sido para mí una fuente de inspiración, una motivación, que ese encargo que él me hizo de seguirle cantando al amor, de seguir cantando a las parejas románticas, a esos sentimientos, lo estoy tratando de llevarlo con gallardía dura como merece su gran memoria.

—José José siempre va a estar latente y más cuando se escucha cantar a Manuel José.

Sí, por supuesto, él siempre va a estar muy presente como esa gran inspiración por la que yo empecé a dedicarme a la música desde muy pequeño, siempre le haré un homenaje al cielo donde él espero que esté muy feliz de saber que su público lo ama y recuerda a través de estas interpretaciones.

-De José José heredaste su talento y eso es el mejor legado.

Es un don que Dios me regaló, es un don maravilloso el que nosotros tenemos que seguir compartiendo con el público.

EN DICIEMBRE HARÁ UN STREAMING LIVE DESDE UNA PLAYA MEXICANA

—Cómo te llama tu familia y tus seres queridos, ¿Brayan como tu nombre de pila o Manuel José como tu nombre artístico?

Las personas que me conocen de hace tiempo me dicen Brayan, y los que me van conociendo como cantante me llaman Manuel José, me gusta que me llamen ya sea Bryan o Manuel José porque de las dos formas entiendo.

—¿Habrá más presentaciones después de que pises el Teatro del Parque Interlomas?

Es lo que estamos viendo en este momento con los diferentes empresarios. Por lo pronto daremos un streaming live desde una playa de México. Imagínate dar un concierto teniendo como fondo el mar, va a ser maravilloso y estamos a poco tiempo de confirmar desde qué playa mexicana daremos este concierto.

—En este tiempo de encierro, cómo se ha desarrollado tu creatividad como artista.

Durante todo este tiempo hemos estado recopilando temas inéditos, canciones que nos han llegado de diferentes compositores que nos han hecho el favor de ir uniendo su talento con el nuestro, estamos haciendo una preselección de todo para llevársela a nuestra disquera, seguro estoy que van a salir cosas muy buenas para este tercer disco que estamos preparando.

NO HA PENSADO EN ESCRIBIR UN LIBRO YA QUE

CONSIDERA ESTÁ EN UNA PARTE INICIAL DE SU CARRERA

—¿Has pensado en escribir un libro sobre tu vida?

No es una idea que haya contemplado. Estoy en una parte muy inicial de la carrera, esperamos que sucedan muchas cosas maravillosas que seguro vendrán gracias a todo el amor y apoyo recibido por parte del público.

—¿Algo que desees agregar?

Agradecer las grandes muestras de amor y apoyo de público con quien tengo una cita el próximo sábado 14 de noviembre en el Teatro del Parque Interlomas y recordarles que el 6 de diciembre daré un concierto por streaming live. Bendiciones

Aunque su interés y dotes musicales iniciaron siendo apenas un niño, es hasta 2010 cuando al formar parte del reality colombiano “Yo me llamo” que la vida personal y profesional de Manuel José da un importante giro, después de conocer al empresario y manager Hugo Sposito, que en ese momento trabajaba en la gira que José José realizaba en Colombia.

Y es ahí cuando se da el primer encuentro físico entre ambos cantantes, iniciando así una gran polémica.

Dos años más adelante, Manuel José inicia sus presentaciones personales por toda Colombia y en 2013 tiene la oportunidad de salir de su país iniciando su internacionalización.

En 2015 participa en su segundo reality, “Yo me llamo, la conquista de América”; en donde tiene la oportunidad de interpretar un tema frente a José José. Después de esto viaja a Estados Unidos para presentarse en varios programas de televisión y llegar por fin a México, en 2016, y realizar varias presentaciones impactando a propios y extraños con sus dotes vocales.

En 2017 realiza dos producciones discográficas: Herencia romántica; y Dos generaciones, el mismo sentimiento, este último grabado en vivo en la CDMX teniendo como escenario el Centro Cultural ‘Roberto Cantoral’.

Ese año participa en las series realizadas por las cadenas Univisión y Telemundo, respectivamente, sobre la vida de José José a las que fue convocado por su gran parecido vocal y armónico, continuando así con la polémica, a la cual él mismo puso fin hace unas semanas, asegurando que es hijo del fallecido cantante, pero que ya no está interesado en demostrarlo pues él ya no está para comprobarlo.

“No estoy interesado en los bienes materiales que dejó en un testamento, porque creo que a mí me dejó como herencia su voz y mi talento. Nunca me he colgado de él. Son los medios los que me asocian y me preguntan”, dijo en su momento en declaraciones con la prensa internacional.

“Mi carrera la he basado en el talento, porque creo que eso es en lo que la debe sustentar”, agregó Manuel José, cuyo reciente álbum lleva por título “El legado”.

Y esta decisión la tendrá el público que se dé cita en el escenario del Teatro del Parque Interlomas el sábado 14 de Noviembre a las 18:00 y 21:00 horas, cuando Manuel José se presente con su voz y talento, dejando en claro que es justo por eso que ha llegado al lugar en el que se encuentra hoy en día.

Hay que dejar en claro que, debido a que esta presentación tuvo que posponerse debido a la actual contingencia sanitaria para evitar el aumento de contagios de la enfermedad del COVID-19, los boletos que fueron adquiridos para la fecha programada inicialmente, serán válidos para esta nueva sin necesidad de cambiarlos, respetando horario y asiento.

Manuel José se presentará el próximo sábado 14 noviembre a las 18:00 y 21:00 horas en el Teatro del Parque Interlomas, ubicado en Av. Jesús del Monte 41, Huixquilucan, Estado de México.

Localidades: VIP: $1,200.00 pesos; Preferente uno: 1000.00 pesos; Preferente dos: $800.00 pesos; Mezzanine: $600.00 pesos. Boletos en taquillas y en Ticketmaster 5325 9000.

DE JOSÉ JOSÉ.. “José José y yo seguimos conectados en espíritu,la persona muere pero su espíritu sigue vivoy José José sabe que siempre lo he amado, queha sido para mí una fuente de inspiración, una motivación, que ese encargo que él me hizo de seguirle cantando al amor, de seguir cantando alas parejas románticas, a esos sentimientos,lo trato de llevar a cabo con gallardía duracomo merece su gran memoria” Manuel José

“México le ha brindado tanto apoyo a mi carrera que por eso le tengo profundo amor. México es un país tan generoso que me ha abierto las puertas y además ustedes han sido testigos de las muestras de cariño tan grandes del público mexicano que ha abarrotado los conciertos que he presentado en México desde antes de la pandemia, eso hace que México sea tan importante para mí, que sea mi segundo hogar”, señala en entrevista Manuel José con DIARIO IMAGEN.