Preocupa demora de AMLO para felicitar a Biden

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Ojalá que no sea por respeto a su “amigo” Donald Trump y que su decisión no tenga repercusiones en el buen trato entre México y los Estados Unidos, pero sorprende la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no felicitar al candidato triunfador en las elecciones presidenciales de la vecina nación, el demócrata Joe Biden.

El mandatario mexicano declaró que felicitará al triunfador en la Unión Americana hasta que “se terminen de resolver todos los asuntos legales”.

Sorprende, porque López Obrador debe estar informado, ya sea por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, o por la embajadora Martha Bárcena – aunque las relaciones entre ellos no sean óptimas- de que todos los conocedores han advertido que no prosperará ninguna de las protestas de su “amigo” Trump, porque no ha presentado ninguna prueba y por lo tanto no se justifican las denuncias acerca de un supuesto fraude en ese país que se presume ejemplo de democracia.

Es una actitud muy distinta a la que tuvo el primer mandatario mexicano cuando era todavía un candidato rebelde frustrado porque supuestamente había sido víctima de un fraude electoral y se apresuró a participar en una reunión con el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, a quien le entregó una carta en la que, entre otros temas, le reconocía el neutralismo mantenido por parte del gobierno de los Estados Unidos en los procesos electorales que en aquel entonces se estaban llevando a cabo en México, debido a que esto era un “asunto que sólo corresponde resolver, con democracia, absoluta libertad e independencia, al pueblo de México”.

Ahora los que han decidido, “con democracia, absoluta libertad e independencia” son los ciudadanos de la vecina potencia.

Por la buena marcha de las relaciones bilaterales durante los próximos cuatro años, es de esperar que Biden no tome a mal la actitud de nuestro Presidente y que, mucho menos, lo interprete como una indebida injerencia.

Por cierto, cabe precisar que la reunión se celebró en marzo de 2012, cuando ya estaba en pleno el proceso para elegir al presidente de México, contienda en la que resultó ganador el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, mientras que López Obrador fue superado por segunda ocasión.

El encuentro de Biden con los aspirantes presidenciales mexicanos, por cierto, la propició el siempre repudiado (por López Obrador) Presidente que estaba a punto de terminar su mandato, el entonces panista Felipe Calderón Hinojosa.

Debido a que se estima improbable que tengan éxito las protestas de Trump, el reconocimiento al triunfo de Biden ha sido general.

Por la parte mexicana, la dirigencia del PRI, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano ya mandó su felicitación al cuartel de Biden y lo mismo hizo la directiva del PAN que preside Marko Cortés Mendoza.

Estoy seguro que trabajarán por el bien de su nación y la construcción de los mejores acuerdos para la región y nuestros países, apuntó el presidente del tricolor en sus redes sociales en referencia a Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris.

Viggiano destacó en particular que es tiempo de las mujeres, con la primera mujer vicepresidenta de la historia en Estados Unidos de América.

Los panistas no se quedaron sólo en la felicitación. También urgieron al Presidente mexicano tratar de negociar una entrevista con Biden lo antes posible, por tratarse de “una oportunidad histórica para que México recupere el respeto.

“En Acción Nacional consideramos que, con el arribo del demócrata a la Casa Blanca, se abre la puerta de una oportunidad histórica para que México recupere el respeto y su papel protagónico frente al gobierno estadunidense, lacerado por las descalificaciones, insultos e imposiciones de Trump, consecuencia de la sumisión y complacencia de López Obrador”, señaló Cortés Mendoza”.

Los panistas de SLP se preparan para elegir candidato a gobernador

Con la posibilidad abierta a establecer coaliciones con otros partidos con la finalidad de superar a Morena, el PAN se alista para elegir a quien será su abanderado para ir por cuenta propia o como cabeza de una eventual alianza en San Luis Potosí.

La selección del precandidato a la gubernatura del PAN será mediante el método de votación por militantes en centros de votación y estará a cargo de la Comisión Organizadora Electoral. Los candidatos tienen hasta el cercano miércoles 11 de noviembre para su registro.

La convocatoria fue publicada la semana anterior en los estrados físicos y electrónicos del Partido Acción Nacional, con el fin de que accedan de manera rápida y sencilla las y los interesados en participar en este proceso interno.

La etapa de campaña va del 15 de noviembre al 8 de enero de 2021 y la elección tendrá lugar el día domingo 10 de enero de 2021. Sólo podrán votar las y los militantes que se encuentren en el listado nominal de electores definitivo expedido por el registro nacional de militantes y que se identifique con su credencial para votar vigente.

Por lo pronto, el que ya se declaró listo para registrarse es el senador con licencia Marco Gama Basarte.

De hecho este aspirante, originario de la huasteca, se ha mantenido en permanente contacto con los otros militantes del partido, pues no ha dejado de recorrer todo el estado ni de atender a la militancia en todo lo que han necesitado. Por ello, sus simpatizantes están seguros de que no tendrá problema para conseguir las firmas de respaldo a su persona. El senador con licencia ha basado su relación con los militantes sobre una plataforma de seis puntos, el cual ha tenido aceptación general entre los afiliados a Acción Nacional. Esos seis puntos son: 1, elegir a un panista probado y leal al partido con casi 30 años de militancia; 2, elegir a un hombre de familia que en todos los cargos que ha ocupado siempre ha apoyado a la militancia; 3, elegir a un candidato con un proyecto de gobierno bien estructurado porque conoce a la perfección los problemas del estado; 4, elegir a un candidato que en la pasada elección ganó su cargo de senador con más de 428 mil votos pese a competir contra la aplanadora de Morena; 5, elegir a un candidato al que le gusta el trato cercano con la gente y que quiere llevar el bienestar a todos; y, 6, elegir a un candidato que va a gobernar con los ideales del PAN y con el panismo a su lado, es decir, será un auténtico gobierno azul.

Estos puntos coinciden con la convocatoria autorizada por la dirigencia estatal y nacional, que tiene entre sus puntos principales asumir el compromiso de cumplir con los principios de doctrina, así como aceptar y difundir su plataforma política y cumplir con el código de ética.

Otros aspirantes a la precandidatura son el presidente municipal de la capital, Xavier Nava Palacios, quien no es militante, pero fue postulado por la coalición PAN-Movimiento Ciudadano; el diputado federal y vicepresidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Xavier Azuara Zúñiga; el ex senador Octavio Pedroza Gaitán; la diputada local y ex candidata en 2015 a la gubernatura, Sonia Mendoza Díaz; el ex diputado local y agregado de la embajada en México ante El Vaticano, Alejandro Lozano González y el diputado local por la Huasteca, Rolando Hervert Lara.

Analistas locales advirtieron que no se espera que se inscriban todos los aspirantes, debido a que no todos cuentan con el arrastre, capacidad y equipo cumplir el requisito de reunir mil firmas de militantes. Además, como se mencionó al inicio, queda abierta la posibilidad de participar en alianzas, lo cual decidirá en su momento la Comisión Permanente estatal.

El presidente del partido, Juan Francisco Aguilar Hernández, dijo que la ley general de partidos políticos, privilegia las elecciones internas como mecanismo garante de la participación de los militantes en la toma de decisiones partidistas.

Aguilar Hernández dijo que someterse a una decisión democrática les obliga a respetar y aceptar el resultado en las urnas; conscientes de que la unidad se construye en la diversidad y que el compromiso que hoy tiene Acción Nacional con San Luis Potosí es mucho mayor por el desastre que ha resultado el actual gobierno federal.

Actualmente, San Luis Potosí es gobernado por Juan Manuel Carreras, del PRI, quien es además el presidente actual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

riparcangel@hotmail.com