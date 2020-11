Sergio Ochoa te hará vibrar hasta las lágrimas al recordar lo que vivió con su mamá Leonorilda Ochoa durante los años que padeció Alzheimer

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

El actor, quien es la sonrisa viva de su mamá, presentará “El Cuidador o ¡Mamá las llaves del coche no van en el refri!”, a través de un streaming live este sábado 14 de noviembre a las 20 horas, a través de la plataforma Taquilla Cero

Mi mamá salía a caminar y se quería atravesar la calle con el semáforo en verde, no sabía que un coche la podía atropellar, su vida comenzó a tener riesgos por no saber para qué eran las cosas, como por ejemplo se peinaba con un tenedor o ponía una olla a calentar, pero se le olvidaba poner el agua

El amor entre una madre y un hijo es lo más puro que puede existir y para muestra está la siempre querida actriz y comediante Leonorilda Ochoa y su hijo Sergio Ochoa.

Leonorilda Ochoa fue una actriz que hizo historia en el añorado programa “Los Beverly de Peralvillo”, fue tal el éxito que incluso llegó a la pantalla grande. En “Los Beverly de Peralvillo”, Leonorilda le daba vida a “La Pecas“, un personaje como ella en la vida real, sumamente risueña, amorosa y graciosa, en donde compartió créditos con Guillermo Rivas “El Borras”, Amparo Arozamena, Arturo Castro “El Bigotón”, César González “El abuelo, Sergio Ramos “El Comanche”, quienes en la vida real conformaron una gran familia de amigos.

Durante los cuatro años que duró en televisión “Los Beverly de Peralvillo”, Leonorilda Ochoa hizo tan excelente mancuerna con Guillermo Rivas “El Borras”, que hasta los compañeros de escuela de sus hijos Paola y Sergio, llegaron a pensar que “El Borras” era el papá de los hijos de Leonorilda Ochoa, lo cual recuerda con bastante humor su hijo Sergio Ochoa, a quien tuve el honor de entrevistar para DIARIO IMAGEN, cuya entrevista se convirtió en una charla sumamente enriquecedora.

Luego de que en el 2004, Leonorilda Ochoa actuó en la telenovela “Código Postal”, bajo la producción de José Alberto “El Güero” Castro, fue en el año 2006 que la actriz se retiró del medio artístico por padecer Alzheimer y 10 años después, el 22 de mayo de 2016, la actriz falleció, sin embargo su hijo Sergio Ochoa la mantiene viva a través de “El Cuidador o ¡Mamá las llaves del coche no van en el refri!”, en la que Sergio cuenta la fuerte experiencia que tuvo con su madre durante 10 años en los que tuvieron que enfrentar el Alzheimer.

Es un monólogo divertido, entrañable y conmovedor; escrito y actuado por el actor Sergio Ochoa.

Una obra explosiva, que te hará vibrar y reír hasta las lágrimas. Una historia llena de comedia y toque de sátira en la que Sergio Ochoa nos cuenta con mucho humor lo que fue cuidar a su madre; la actriz y comediante, Leonorilda Ochoa, tras ser diagnosticada con Alzheimer.

Después de representar el monólogo durante varios años en diversos recintos teatrales, “El Cuidador o ¡Mamá las llaves del coche no van en el refri!”, Sergio Ochoa hará por primera vez un streaming live de este unipersonal, este sábado 14 de noviembre a las 20 horas, a través de la plataforma Taquilla Cero, donde se pueden adquirir los boletos.

En una carga de emociones constante, el actor expone los miedos humanos frente al olvido y a ser olvidado, mientras que construye un vínculo de empatía con quienes atraviesan situaciones similares, las cuales, desde su punto de vista, siempre dejan un profundo aprendizaje.

PUDIERON HABER SIDO MÁS DE 10 AÑOS DE LA ENFERMEDAD,

YA QUE EL ALZHEIMER NO LLEGA DE LA NOCHE A LA MAÑANA

“Fueron 10 años que mi mamá luchó con el Alzheimer, aunque pudieron haber sido muchos años más, ya que es una enfermedad que no llega de la noche a la mañana pues se tienen que lidiar con ciertos olvidos en un principio y después vienen los olvidos más fuertes. Es una enfermedad desgastante que estás día a día con ella, que va drenando a la familia, al ser querido, a los cuidadores. Aprendes a vivir con la enfermedad, aprendes a sacar adelante los dolores y aprendes a vivir con el cariño, el cariño más real ya sin importar si se acuerdan de ti”.

Y aunque “El Cuidador o ¡Mamá las llaves del coche no van en el refri!” se presente por primera vez a través de un streaming live, Segio Ochoa necesita tener público en vivo, por lo que representará este unipersonal con 20 invitados (es público restringido por la contingencia sanitaria y con todas las medidas de sana distancia y sanitización) desde el foro Proshow que se encuentra en Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

“Estoy nervioso porque es la primera vez que hago un streaming live, no duermo muy bien últimamente porque quiero que todo salga bien. Que la gente que me vea a través de un dispositivo me escuche perfecto, que se vea bien la transmisión, quiero que todo quede perfecto.

Espero en un futuro que cuando ya se abran la mayoría de los teatros en México, hacer una temporada con este unipersonal ya que les revelo un secreto que compartimos los actores, el teatro es teatro y nunca se va a reemplazar, desde oler la alfombra, sentarte en la butaca y vibrar con el montaje”, exclama el actor, quien es la sonrisa viva de su mamá Leonorilda Ochoa.

—Es muy aplaudible que mantengas viva a tu mamá Leonorilda Ochoa con “El Cuidador o ¡Mamá las llaves del coche no van en el refri!” a través de esta historia que escribiste, en la que también actúas y produces.

Estaba en mi piel toda esta historia, la puse sobre un papel, pero sí me ha hecho descubrir cosas nuevas en mi vida, en mi faceta como actor, en mi faceta como productor, en mi faceta como generador de proyectos. Hasta cierto punto he aprendido mucho en este camino y todo eso se lo debo a que tengo a mi mamá al lado.

Gracias a esta historia, nuestra historia, es que podemos seguir sumando. Entonces, mi mamá nunca se fue, porque con esta obra mi mamá sigue viva, sigue arriba del escenario, sigue contando historias, sigue haciéndonos reír. Desde que mi mamá falleció, ahora entiendo más esa parte de que mi madre sigue estando muy cerca de mí y a través de este texto el cual no es un homenaje a mi mamá, pero sí es una manera de tenerla cerca de mí, cerca de mi corazón”.

“UNA VEZ MI MAMÁ ME LLAMÓ PORQUE NO ENCONTRABA SU COCHE, NO SABÍA SI SE LO HABÍAN ROBADO O HABÍA LLEGADO AL LUGAR EN TAXI”

—Nos compartes por favor un anécdota que hayas vivido con tu mamá en todo este proceso de su enfermedad de Alzheimer y que narres en esta obra “El Cuidador o ¡Mamá las llaves del coche no van en el refri!”.

Una vez mi mamá me llamó por teléfono porque pensaba que le habían robado el coche porque no sabía dónde lo había dejado estacionado, es más no sabía si al lugar había llegado en taxi. Cuando me di cuenta de su enfermedad de Alzheimer tuve que ser más tolerante con ella, mucho más comprensible porque me estaba hablando hasta cierto punto con pánico porque no sabía dónde estaban las cosas, lo cual es muy fuerte.

De repente llegábamos a una fiesta y resulta que había sido un día antes, así como cuento cosas muy divertidas, también cuento cosas muy dolorosas.

— “El Cuidador o ¡Mamá las llaves del coche no van en el refri!” es un texto que nos hará reír…llorar…sentir..reflexionar. ¿Fue después de tantos olvidos, por así decirlo, que se dieron cuenta que tu mamá tenía Alzheimer?

Hay una cosa importante, la gente puede olvidar por nervios, la gente puede olvidar por tensión, la gente puede olvidar por cansancio porque al fin y al cabo la cabeza es un músculo. No soy doctor, pero obviamente estuve muy cerca de la enfermedad con el diagnóstico de mi mamá.

Donde nos empezamos a dar cuenta que mi mamá tenía Alzheimer fue cuando tuvo olvidos muy preocupantes como que salía a caminar y se quería atravesar la calle con el semáforo en verde, donde no sabía que un coche la podía atropellar, donde su vida comenzó a tener riesgos por no saber para qué eran las cosas, como por ejemplo se peinaba con un tenedor o ponía una olla a calentar, pero se le olvidaba poner el agua.

Si un ser querido tiene Alzheimer es importante leer libros sobre los síntomas, lo que los causa, cómo superarlos y cómo ayudarles, esa parte es la más importante para poder asistirlos, no nada más decir se les olvida las cosas. Hay que informarse sobre la enfermedad para poder contrarrestar y sobrellevar la enfermedad de una mejor manera ya que el verdadero enemigo de una enfermedad es la ignorancia.

EN LA OBRA SERGIO CUENTA TAMBIÉN EL PROCESO QUE VIVEN

LOS SERES QUERIDOS DE LAS PERSONAS CON ALZHEIMER

—Quiénes vean “El Cuidador o ¡Mamá las llaves del coche no van en el refri!”, ¿podrán conocer más acerca sobre el Alzheimer?

Más bien cuento la experiencia que vivió con mi mamá, quien poco a poco fue perdiendo los recuerdos. Además, hay una parte muy importante de cómo vivimos el proceso los seres queridos de la persona enferma, ya que no lo vive igual el esposo, el hijo, cada quien lo vive de forma diferente y de esa parte también hablo, hablo de todos los procesos que todos vivimos como ver a nuestros seres amados que no están al 100 por ciento, pero también entendemos que es parte de un proceso, que tenemos que seguir adelante y aprender de ellos y acompañarlos en sus olvidos.

—¿Le pusiste “El Cuidador” porque tú fuiste el cuidador de tu mamá durante esta enfermedad?

Fui uno de los cuidadores de mi mamá, ya que ella tuvo muchos cuidadores, pero fui su cuidador principal. Mi mamá tuvo dos cuidadoras hermosas que estuvieron a su lado ayudándome, orientándome y echándome la mano porque de repente te hacen falta manos para hacerlo y esas personas que los cuidan las 24 horas del día, los siete días a la semana, merecen un aplauso porque se necesita mucha fuerza para hacerlo.

También quise ponerle al texto “¡Mami, las llaves del coche no van en el refri!” y como soy muy indeciso, decidí ponerle los dos nombres, por eso se llama “El Cuidador o ¡Mamá las llaves del coche no van en el refri!” y está padre porque la gente tome el título que más le gusta.

—¿Qué otros proyectos tienes en puerta, además de tu monólogo?

Estoy una serie que se llama “Simón dice”, estamos esperando que se haga la tercera temporada en cuanto la pandemia nos permita regresar a nuestras labores. Quiero hacer un texto de comedia y seguir adelante haciendo lo que mi mamá me enseñó que es amar la actuación, hacer reír a los demás y sobre todo dar mensajes importantes. Esta pandemia nos está dando la oportunidad de saber dónde estábamos parados y corregir lo que estaba mal.

VAMOS A REÍRNOS DEL DOLOR PORQUE ESO TAMBIÉN SANA

—Algo que desees agregar.

Pedirle al público que me acompañe este sábado 14 de noviembre por medio de streaming live con “El Cuidador o ¡Mamá las llaves del coche no van en el refri!” a través de Taquilla Cero donde pueden conseguir sus accesos. Vamos a reírnos del dolor porque eso también sana, reírnos de las cosas duras nos ayuda a aprender y a superarlas.

Sergio Ochoa inició como actor a los 6 años realizando una participación especial en un programa piloto que se llamó “Las Aventuras del Tata” con el comediante Jorge Arvizu.

En televisión ha participado en varios programas como Papá Soltero, La Telaraña, Mujer Casos de la Vida Real, entre otros.

En telenovelas participó en Alcanzar Una Estrella, Agujetas de Color de Rosa, Querida Enemiga, El Juego de la Vida, Ladrón de Corazones, Amarte Así y Tres Familias.

En teatro fue parte de las siguientes puestas en escena: Una Semana Nada Más y Sexos, ambas producidas por Morris Gilbert, OCESA/MEJOR TEATRO. Estuvo en Vaselina´88, producida por Julissa. Participó en obras como: Esto No Es La Vida Real, Human Behavior, y varios proyectos de improvisación teatral producidos por Complot Escena.

Su participación en cine se puede ver en las películas Casi divas, Paradas continuas y en cortometrajes participó en Radioshock, Chamaco y Satori.

Formo parte del grupo musical de Pop “Agua Luna” producido por Carlos Lara, BMG Ariola. Apasionado por la música; estudió guitarra en Los Ángeles Music Academy en Pasadena California.

Actualmente participa en la serie Simón Dice, bajo el papel de Bartolomé, serie que actualmente se transmite por el canal de las estrellas de Televisa y que se encuentra en su segunda temporada.

Presenta su monólogo “El Cuidador o ¡Mamá las llaves del coche no van en el refri!” mismo que actualmente sigue vigente y que se ha presentado en varios teatros del país y muchas ciudades del interior de la República Mexicana.

“Mi mamá nunca se fue, porque con esta obra mi mamá sigue viva, sigue arriba del escenario, sigue contando historias, sigue haciéndonos reír. Desde que mi mamá falleció, ahora entiendo más esa parte de que mi madre sigue estando muy cerca de mí y a través de este texto el cual no es un homenaje a mi mamá, sí es una manera de tenerla cerca de mí, cerca de mi corazón”. Sergio Ochoa