Miscelánea electoral 2021

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

En medio de la pandemia por Covid-19, que suma más de un millón de contagios y cerca de 100 mil muertos, los dirigentes políticos del país están en guerra por el poder en 2021. Los retos a vencer: el abstencionismo y garantizar la gobernabilidad a través del equilibrio de fuerzas.

La denominada “madre de todas elecciones” contempla la renovación de 21,368 cargos de elección popular, donde destacan 15 gubernaturas, 500 diputados federales, 27 ciudades capitales y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Aunque el proceso electoral arrancó el pasado 7 de septiembre, los partidos y sus candidatos enfrentarán un escenario complejo por las condiciones sanitarias que prevalezcan hasta el momento de los comicios, programados para el 6 de junio de 2021 y la reelección en el Legislativo federal, que se registrará por primera vez.

Además, la madurez de los electores, que ha permitido la alternancia en el poder en los últimos años, exige algo más que prebendas económicas o despensas. Demanda propuestas claras y soluciones a sus problemas en tiempos complicados como los que vivimos.

El ciudadano está harto de la confrontación política y de las promesas vanas, de ahí la importancia de las alianzas que se negocian para conservar o arrebatarles el poder a sus contrincantes.

Por lo pronto, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que consultará a la militancia para decidir si va en coalición para elecciones de 2021. El partido en el poder no acaba de resolver sus pugnas internas y con sus aliados del PT y PVEM. Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, aseguró que la militancia de Morena no quiere una alianza con el Verde Ecologista de México en San Luis Potosí y Guerrero.

En la otra cara de la moneda, todo parece indicar que veremos juntos por primera vez en una boleta electoral al PRI, PAN y PRD disputar algunas gubernaturas y otros cargos, con el fin de generar un contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los dirigentes del PRI, PAN y PRD intentan fortalecer los contrapesos al Ejecutivo federal a través de una mayor presencia en las Cámaras, por lo que incluso analizan alianzas y coaliciones tanto a nivel distrital, como en los estados. También aseguran que buscarán un mayor contacto con grupos de la sociedad civil.

Las 15 gubernaturas que se juegan, representan económicamente el 55.6% del producto interno bruto. Algunas de ellas son gobernadas actualmente por la Alianza Federalista, el bloque opositor a las políticas económicas de la “austeridad republicana”.

El mapa político actual está así: ocho en manos del PRI (Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas), cuatro del PAN (Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro, y Nayarit en alianza con el PRD), una del PRD (Michoacán), otra de Morena (Baja California) y una en manos de un gobernador independiente (Nuevo León).

Será la primera evaluación del “pueblo bueno” al gobierno de López Obrador, a sus políticas económicas, sociales, de seguridad y al manejo de la estrategia en materia de salud con la pandemia del Covid-19 que “nos cayó como anillo al dedo” y sigue en manos de Hugo López- Gatell, alias “Doctor muerte”.

Los electores calificarán el desmantelamiento del sistema de seguridad social; el desabasto de medicamentos; la desaparición de los 109 fideicomisos federales y la creciente inseguridad que en los dos años de su gobierno registra 63 mil 792 homicidios dolosos, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A las urnas acudirán, también, los 12 millones de mexicanos que no tienen empleo porque el gobierno federal no escuchó y no atendió las propuestas de los empresarios para enfrentar la crisis provocada por la emergencia sanitaria, además del crecimiento cero que traíamos de 2019.

Sin duda, las elecciones del 2021 serán la antesala de 2024. Si bien el factor AMLO es central, aun sin estar en la boleta, las elecciones intermedias responden en gran medida a los factores locales. Recordemos lo que pasó en Coahuila e Hidalgo hace un mes.

Así las cosas, el reto para todos los partidos políticos está en la elección de sus candidatos y la fortaleza de sus alianzas para vencer el abstencionismo y garantizar la gobernabilidad a través del equilibrio de fuerzas. Ya vimos lo caro y lamentable que resulta el voto de castigo.

VERICUENTOS

Los alfiles de Monreal

El presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, se hace sentir en la designación de los delegados de Morena para las elecciones de 2021. El senador Salomón Jara será delegado en Guerrero; el ex delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia, estará en Sonora; el senador por Tamaulipas, Américo Villarreal, en Sinaloa y la senadora Freyda Marybel Villegas estará a cargo en Campeche. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a no convertir dichas designaciones en un espacio “de negociación política ni de privilegios”. ¿Será?

