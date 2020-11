Cáncer de pulmón, uno de los más letales

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

DKT: vasectomías gratuitas, esta semana

El cáncer de pulmón comienza en los pulmones y puede extenderse a los ganglios linfáticos u otros órganos del cuerpo. Este tipo de cáncer registra el mayor número de nuevos casos de cáncer a nivel mundial, en el 2018 se registraron más de dos millones de casos nuevos en todo el mundo. Y durante el mismo año, en México se registraron más de 7 mil nuevos casos y más de 6 mil muertes por esta causa. Existen dos tipos de cáncer de pulmón, llamados cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el más frecuente, representando aproximadamente el 80%-85% del total de tipos de cáncer de pulmón y el cáncer de pulmón de células pequeñas representa sólo el 10%-15%. La doctora Anna Maria Rojowska, directora médica asociada en MSD, señala: “además del tabaco existen otros factores de riesgo que incrementan la posibilidad de contraerlo, humo de segunda mano, rodón, exposición a agentes cancerígenos en el lugar de trabajo (como asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel, hollín o alquitrán), antecedente personal o familiar, contaminación ambiental y algunos suplementos alimenticios, como el betacaroteno.“La mayoría de las personas con cáncer de pulmón no presentan signos o síntomas hasta que el cáncer está avanzado: tos que no desaparece o empeora, dolor en el pecho, dificultad para respirar, tos con sangre, sentirse muy cansado todo el tiempo y pérdida de peso sin causa alguna” Por su parte, el doctor Omar Macedo, médico oncólogo, adscrito a la Clínica de Tórax del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), puntualiza: “el cáncer de pulmón puede ser abordado de diferentes maneras según el tipo histológico, su extensión (etapa de la enfermedad) y el resultado del perfil molecular. Hoy en día, las opciones para su tratamiento son variadas, entre ellas: cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia. Su manejo debe ser multidisciplinario y crear redes de referencia para una atención oportuna de los pacientes. En el marco del Mes de Concientización del Cáncer de Pulmón, MSD realizará actividades de concientización, con el hashtag #HablemosDeCáncerDePulmón, con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre las señales de alerta que contribuya a tener un diagnóstico temprano.

*****

El 17 de noviembre, Día Mundial de la Vasectomía, donde se busca promover que los hombres tomen conciencia sobre su responsabilidad en el control de la natalidad y de su salud sexual reproductiva. Es un método de anticoncepción permanente para el hombre, consiste en la sección y ligadura de los conductos deferentes para que el semen eyaculado no contenga espermatozoides. Es un método seguro y efectivo para evitar embarazos, aunque no ofrece protección contra infecciones ni de enfermedades de transmisión sexual. DKT ofrecerá vasectomías gratuitas del 16 al 22 de noviembre en Ciudad de México y 21 y 22 de noviembre en Guadalajara como parte de su programa Ruta 69, éstas estarán limitadas, por lo que es importante llamar al 55 6066 8942 para apartar y agendar cita gratuita. Comprometidos con la prevención del embarazo adolescente y la salud sexual reproductiva DKT México, comparte algunos datos sobre la vasectomía: Es un método de anticoncepción permanente para el hombre. Existen dos tipos de vasectomía: Con y sin bisturí, la vasectomía sin bisturí se realiza con anestesia local y sólo impide el paso de espermatozoides, los cuales se siguen produciendo, pero son absorbidos por el organismo. Es un proceso quirúrgico que no requiere hospitalización. El paciente podrá regresar a sus actividades habituales sin problemas ya que tiene una recuperación rápida. Es un método que presenta una alta efectividad y no representa un riesgo a largo plazo para la salud. No afecta el placer ni interfiere con el desempeño sexual. “Es un derecho de cada hombre el elegir un método anticonceptivo que se adapte a sus necesidades, el quitarse los tabúes y el estar bien informado sobre los beneficios que implican los métodos anticonceptivos como éste ayudará a los mexicanos a tener una vida sexual más saludable”. explicó Alan Vera, director de Marketing de DKT México. Mayor información sobre vasectomía, métodos anticonceptivos enviar un WhatsApp al 55 6066 8942 en donde especialistas orientarán sin costo alguno.

