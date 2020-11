El teatro de las drogas

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES COMO REGALO DEL 20 DE NOVIEMBRE, DÍA DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, SOLTARON EN ESTADOS UNIDOS AL GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS Y ALGUNOS DICEN QUE ESTO ES PORQUE NO QUERIAN QUE SE REPITIERA LA GESTA DE LOS HERMANOS SERDÁN EN ESE DÍA, MÁS CUANDO TIENEN QUE DESFILAR Y EL TEATRITO NO SERÍA EL MEJOR… así son las especulaciones y así hablan los especuladores que siempre pretenden sacar raja de sus “jaladas”…

Es curioso que siempre, pomposamente, los funcionarios y políticos mexicanos nos quieran hacer pensar que todo se logró gracias al “respeto que los gringos nos reconocen a México y de que ahora sí están convencidos de que tenemos gobierno, libertad, paz social y soberanía”. La realidad es que ellos jamás lo han pensado, nos quieren tener agarrados del cogote y arrodillados como siempre, finalmente ellos hacen y deshacen en todos esos temas y ocultan que las drogas han sido alentadas por ellos y sus guerras, desde el amplio consumo de heroína que se generó en la Segunda Guerra Mundial y que para tener las dosis necesarias para sus soldados nos hicieron y sembrar las amapolas en el “triángulo de oro” con el permiso del mismo gobierno mexicano y claro, después, los usuarios de esas drogas las necesitaron para sobrevivir y para ello alentaron la producción y el tráfico de drogas a ese país haciendo de ello un enorme negocio que hasta hoy llega a cumular miles de millones de dólares que salen de los bolsillos de los adictos en los Estados Unidos y ellos son los grandes beneficiarios para reciclar esos fondos y devolverlos a las actividades económicas en el mundo.

En la guerra de Vietnam usaron a los hippies y a los soldados para que se utilizaran grandes cantidades de marihuana y de heroína y claro a distribuir la cocaína y así también vimos como las mismas agencias norteamericanas como la CIA y la DEA y otras más traficaban armas y alentaban la formación de grupos mafiosos en el país, con el contubernio de las autoridades políticas mexicanas y así usaron a la DFS y a la PJF para que unos y otros controlaran la producción y el tráfico de drogas a los Estados Unidos y que parte de las utilidades se utilizaran para el control político nacional y otra parte para darlas a las agencias gringas para que alentaran guerras y acciones bélicas en otras partes del mundo, tal como se comprobó con “El Búfalo”, donde plantaron con la protección de las policías y traficaron con la protección de la CIA miles de toneladas de marihuana a los Estados Unidos, dejando grandes cantidades de dinero como fondos para alentar la guerra IRAN-CONTRAS Y DE ESA MISMA FORMA SE HAN ALENTADO PROYECTOS COMO “RÁPIDO Y FURIOSO” Y “RECEPTOR ABIERTO” donde autoridades y políticos nacionales estaban coludidos en esas acciones, de tal suerte que incluso los norteamericanos sabían exactamente quiénes y cuánto recibían por ello, con eso lograron infiltrar a las agencias nacionales en la DFS y la PGR y con ello sentaron las famosas bases de la “cooperación para el control de drogas”, donde sin duda alguna, esas agencias y las mexicanas controlaban a los grupos mafiosos que se encargaban de producir, vender y distribuir las drogas, logrando establecer una gran corriente de tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, y ahora, logran hacer un cambio operando la “legalización de drogas” y en especial marihuana como un enorme negocio controlado por las empresas gringas y generan en cambio la producción de drogas de “diseño” o de productos químicos que son las que están generando los estragos en nuestros países.

Por ello incurren en el control del financiamiento en el tráfico y venta de drogas y es así que implementan el que se busque el origen de los capitales porque si bien, anteriormente, estaban controlados los grupos, posteriormente se han descompuesto y se convirtieron en grupos independientes ligados a los bancos y banqueros y grupos políticos y empresariales y es por ello que de pronto, en algunos puntos se encumbran grades lavadores de dinero ligados a los grupos políticos y bancarios de todo el país y también incursionan directamente en los mecanismos financieros con préstamos directos y lavado de fondos en grandes corporaciones, y es por ello que la preocupación es controlar esos flujos y tratar de evitar que lleguen a los sectores de control político para fortalecer la narco política que en muchas partes del país y del mundo se expanden, de tal suerte que generan enorme preocupación en los grupos financieros, empresariales y políticos que tradicionalmente son los que han controlado este enorme negocio, por ello, controlar a las fuerzas armadas fuera de esos negocios es vital para todos porque es la única garantía de que se pueda llevar adelante la limpia o el control de esos grupos, de ahí que todo este asunto y teatro levantado en el caso del general Salvador Cienfuegos ha sido importante para dar el impacto y la garantía de que se requiere de la participación limpia y honesta de las fuerzas armadas y no suceda lo que ha acontecido en Panamá o en Colombia, donde los grupos militares y paramilitares se han enfrascado en una lucha por el poder y control del tráfico de drogas o como sucede en Venezuela donde muchos militares sostienen su poder basados en el permiso que ahora brindan a los grupos criminales para el tráfico de drogas a otras partes del mundo, en fin, lo que estamos viviendo no es normal pero es vital para que cambien las cosas. La realidad es que cuando menos no existen sospechas de ninguna clase de que AMLO esté coludido con el tráfico, a pesar de que muchos de sus cercanos colaboradores lo pueden estar desde los tiempos de la campaña política… así que falta mucho por verse.

