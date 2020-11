A 57 años del asesinato de Kennedy

Hoy, mientras el demócrata Joe Biden aguarda el momento de protestar como presidente de los Estados Unidos, cosa que sucederá el 20 de enero de 2021, otro demócrata, John F. Kennedy, es recordado en el 57 aniversario de su asesinato ocurrido el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, a manos de Lee Harvey Oswald.

Los hechos ocurrieron ese fatídico día cuando Kennedy, el trigésimo quinto presidente de la Unión Americana, circulaba en un vehículo presidencial en la Plaza Dealey.

A partir de ese lamentable suceso comenzaron a tejerse una serie de historias, conjeturas y coincidencias con lo sucedido a Kennedy y Abraham Lincoln.

En el libro The Kennedy Case se narran algunas coincidencias entre los dos presidentes que pertenecieron al Partido Demócrata.

Señala, por ejemplo, que ambos mandatarios estuvieron ligados en el asunto de los derechos civiles.

Lincoln fue electo en 1860 y Kennedy en 1960.

Los dos fueron asesinados un viernes en presencia de sus esposas.

Los dos recibieron el impacto de la bala desde atrás y en la cabeza.

Los sucesores de ambos se apellidaron Johnson; eran demócratas sureños y los dos pertenecían al Senado.

John Wilkes Booth (asesino de Lincoln) y Lee Harvey Oswald (asesino de Kennedy) fueron victimados, a su vez, antes de ir a juicio.

La secretaria de Lincoln, de apellido Kennedy, le previno de no ir al teatro (donde sucedieron los hechos).

La secretaria de Kennedy, cuyo apellido era Lincoln, le previno de no ir a Dallas.

Booth asesinó a Lincoln en un teatro y corrió hacia un almacén

Oswald asesinó a Kennedy desde un almacén y corrió hacia un teatro.

¿Verdad o exageración?

Según Wikipedia, parte de la lista de coincidencias ha sido desmentida y otras afirmaciones han sido consideradas como “verdades a medias”.

El matemático Martín Gardner no dudó en calificar algunas como ciertas y otras como “leyendas urbanas”.

Vivimos en la era de la información, dijo. Jamás en la historia de la humanidad han tenido a su disposición tanto conocimiento como en nuestros días. Disponemos de acceso infinito a todo tipo de saberes mediante la magia del Internet. Y sin embargo (o puede que gracias a ello) nunca antes las leyendas urbanas y las noticias falsas han gozado de mayor auge.

La lista de coincidencias puede ser algo de eso.

Aunque a finales de los 60, Gardner publicó una refutación, la lista se sigue dando por cierta y compartida de unos a otros.

Hay quienes sostienen que algunos de estos patrones a menudo no resisten un examen riguroso. Y otros son algo más que “interesantes”.

Algunos ejemplos:

Ambos (Johnson y Kennedy) fueron elegidos como presidentes en el 60 con 100 años de diferencia.

Es correcto, pero irrelevante dado que las elecciones presidenciales estadounidenses son cada cuatro años, que es múltiplo de cien.

Ambos presidentes fueron elegidos para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el ‘46.

Correcto. No obstante, Kennedy fue reelegido interrumpidamente para dicho escaño hasta su paso al Senado en 1953, de donde salió para ser elegido presidente. Lincoln ni siquiera se presentó para ser reelegido en 1848 y no tuvo puesto alguno en el Congreso desde entonces.

Ambos perdieron la nominación de su partido para la vicepresidencia en las elecciones del ‘56.

Correcto.

Ambos presidentes fueron el segundo hijo de sus padres.

Correcto. No obstante, no olvidemos que Lincoln tenía una hermana mayor y Kennedy un hermano, y que el primero no tuvo más hermanos y el segundo tuvo dos más.

Los asesinos habían nacido en el ‘39.

Falso: Booth nació en el 38, no en el 39. A ambos presidentes les dispararon en la cabeza.

Correcto. A Lincoln le dispararon a quemarropa y a Kennedy a distancia.

Booth disparó a Lincoln en un teatro y se escondió en un almacén, mientras que Oswald disparó a Kennedy desde un almacén y se escondió en un teatro.

Falso. Oswald se ocultó en un cine. Si bien hay claras semejanzas entre un cine y un teatro.Aunque acortada, la vida de John F. Kennedy tendría un impacto duradero en la nación. Si bien su asesinato puso fin a una presidencia prometedora, selló la entrada de Kennedy en la cultura y la conciencia estadounidenses, en particular para la generación que lo recuerda, como, sin duda, lo hará este domingo 22 de noviembre.

