Convenios y disciplina militar

Desde el portal

Ángel Soriano

Luego del retorno a México del general Salvador Cienfuegos Zepeda, una vez que los cargos de narcotráfico y lavado de dinero le fueron retirados por una jueza de Nueva York, se desataron infinidad de especulaciones en lo interno y externo, pero la explicación es simple y la dio el mismo presidente López Obrador: no se cumplieron los términos de los convenios de cooperación internacional en la materia.

Y esos convenios establecen una cooperación bilateral, de información entre gobiernos, que no la hubo y los EU se entrometieron, como acostumbran, en asuntos internos de México al no informar que el alto mando militar era investigado y tenía orden de aprehensión. Y aunque ésta ocurrió en territorio estadunidense, debió ser informado el gobierno mexicano.

Y aunque se ha precisado que en México no hay denuncia ni investigación contra el ex titular de la Sedena, se descarta que sea sometido a juicio: no hay pruebas. Y en estos casos, generalmente no se dejan pruebas, no hay evidencias, en consecuencia, no será juzgado. Y respecto al poder del Ejército, el titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval ratificó ya su postura: el comandante supremo es el presidente.

Hay lealtad a las instituciones y a la división de poderes. Las nuevas tareas encomendadas son consecuencia lógica de su disciplina y formación académica, una fuerza organizada con recursos del pueblo de México que deben ser aprovechados en beneficio de la paz y el desarrollo nacional. Una tarea encomendada por el comandante supremo, no al revés. No hay más poder que el que emana del pueblo.

TURBULENCIAS

Casi 100 mil chinos en México

El vicepresidente de la Cámara de Comercio Jiangsu de China en México, Zhengjie Zhao, y Guillermo Pérez Herrera, Presidente de Corsa Corp, informaron que atenderán asuntos migratorios, aduanales, penales, civiles y corporativos que la comunidad china integrada por 90 mil ciudadanos chinos, legales e ilegales en nuestro país, y se fortalecerá el diálogo con secretarías de Estado vinculantes a estos temas como son la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Economía así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras. Asimismo, se darán enlaces con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o cualquier otra institución que se requiera para defender los intereses de la comunidad china la cual, en su mayoría no habla al cien por ciento el español y menos aún conoce las leyes mexicanas, indicaron al informar que para ello se creó el Centro Jurídico México-China… La prueba antigénica para detectar Covid en la Ciudad de México, que da resultados en 30 minutos, podrá ser adquirida por otros gobiernos estatales una vez que se le han dado los permisos los permisos correspondientes, sin descartar la PCR que es la más efectiva y que incluso sirve para detectar influenza, señaló el Director de Epidemiología de la secretaría de Salud, José Luis Alomía… En Texcoco, acompañado del gobernador Alfredo Del Mazo Maza y del titular de la secretaría de Salud, Jorge Alcocer, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que diez empresas vendían medicamentos al gobierno federal por 100 mil millones de pesos a precios inflados, y al ser detectados y combatidos para acabar con la corrupción y realizar compras a nivel internacional, su administración ha sido víctima de campañas de desprestigio para recuperar sus privilegios… El Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, ha realizado recorridos por Oaxaca visitando las clínicas de la entidad y agilizar la atención a derechohabientes y atendiendo las demandas de la comunidad médica.

