Las elecciones intermedias 2021

Punto por punto

Augusto Corro

A siete meses de las elecciones intermedias, las más grandes en la historia del país, los partidos políticos se organizan y reorganizan para hacer el mejor papel posible, pues la contienda se efectuará en situaciones complejas derivadas de la pandemia por el coronavirus (Covid-19), la lucha interna en Morena y la intención del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por salir de la situación que lo tiene en la lona y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se esforzará para revivir; y quizá Acción Nacional (PAN) siga en segundo lugar de las preferencias electorales, como ocurrió en las elecciones presidenciales efectuadas recientemente.

Morena vive conflictos en su dirigencia que de no atenderse y resolverse podrían agudizar la pugna interna que vive ese partido. Como se sabe, el divisionismo es un elemento determinante, ya comprobado, para la desaparición o hundimiento de los partidos políticos. Los perredistas conocen esta experiencia amarga.

En Acción Nacional, los estragos de los pleitos por el poder que lo dejaron muy mal parado en las elecciones presidenciales recientes. El Revolucionario Institucional también resultó dañado por las luchas internas que en el presente lo tienen al borde del abismo. En Morena, se desarrolla una guerra fratricida de pronósticos reservados. En una esquina del ring político se encuentra el líder Mario Delgado y enfrente tiene a Porfirio Muñoz Ledo, un conflictivo político que amenazó con dividir al partido, inconforme porque no pudo conseguir la presidencia del partido guinda, en una elección extraña, cuyo resultado no convenció a nadie, pues se hizo por medio de encuestas arbitradas por autoridades electorales. Muñoz Ledo se dijo vencedor de la justa electoral y hasta amenazó con ir a tomar el poder en la propia sede de su partido. No pudo porque lo impidieron mujeres que lo acusaron de acoso sexual.

La pugna entre Delgado y Muñoz Ledo continúa. Se espera el desenlace del caso con verdadero interés porque el perdedor amenazó con fundar una corriente democrática en el interior de su organización política. Como señalamos, Muñoz Ledo tiene la experiencia suficiente para poner de cabeza a Morena. Ya fue dirigente en el Revolucionario Institucional y en el PRD. Su espíritu conflicto le canceló oportunidades en su carrera política. No extrañaría que el divisionismo empezara a socavar el partido guinda, en tiempos donde se despierta la ambición de aquellos que quieren participar como candidatos de Morena en el proceso electoral del próximo año.

En medio de las pugnas partidistas, Mario Delgado empezó a reorganizar a su partido, pues en la contienda intermedia mencionada estarán en juego 21 mil 368 cargos de elección, que incluyen 500 diputaciones, 15 gubernaturas, más de mil legisladores locales y mil 926 ayuntamientos. Sabemos que en Morena habrá inconformidades en las designaciones, pues en la base priva la desorganización, como quedó demostrado en las reuniones para elegir a sus representantes, pues se registraron actos violentos. La nueva dirigencia morenista tendrá que aplicarse para que sus candidatos lleguen con la imagen limpia al proceso electoral. En las elecciones intermedias los morenistas buscarán mantener con la mayoría legislativa en San Lázaro para apoyar los proyectos de la Cuarta Transformación (4T), etc.

En los otros partidos políticos también realizan un trabajo intenso para la competencia electoral de 2021. Por ahora su eje central para enfrentar a Morena es la coalición de las organizaciones políticas. Aunque es difícil de creer, los panistas buscarán unirse a la asociación México Libre, liderados por el ex presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, que no alcanzó a registrarse como partido. Lo singular del caso, es que el calderonismo trata de renacer con alianzas por todas partes, hasta con el PAN que debido intervencionismo del ex mandatario el citado instituto político quedó dividido y debilitado como se vio en las elecciones presidenciales recientes. Margarita Zavala declaró, el fin de semana, que participarán en las elecciones intermedias.

Por otra parte, la presidenta del PRD capitalino, Nora Arias Contreras, dijo que debido a que la población “ya no aguanta más la ineptitud, el fracaso y la indiferencia de los gobiernos de Morena”, su partido aprobó por unanimidad la convocatoria y la política de alianzas rumbo al proceso electoral 2020-2021. También se refirió a la urgencia de avanzar unidos en una gran alianza con la ciudadanía, “para rescatar los equilibrios democráticos y hacer frente al fracaso de los actuales gobiernos, que permitan garantizar la construcción de administraciones eficientes el próximo años”.

En fin, como señalamos líneas atrás, las elecciones intermedias se llevarán a cabo en un escenario difícil, con una sociedad golpeada, exhausta, cansada, harta de pandemia de coronavirus, reflexiva y conmovida por las cifras de miles de decesos y contagiados, de la violencia que no cede, así como la creciente pobreza en una sociedad dividida. Para emitir su voto, los electores, para esas fechas, ya habrán analizado el papel de los partidos políticos y sus aspirantes a cargos de elección popular en su papel frente a los citados problemas. Sin duda, los resultados de esa lucha influirán a la hora de depositar el voto en la urna electoral. ¿Usted qué opina amable lector?

