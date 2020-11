Fiscalías e impunidad

Desde la Fiscalía federal, hasta las de los estados, gozan de cabal impunidad y eso les permite actuar con independencia de criterio y tomar decisiones que a los titulares de los mismos consideren conveniente, la mayor parte de ellas contrarias a su cometido que es la de impartiré justicia mediante la aplicación de la Ley.

Lo anterior quedó establecido durante el mensaje que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio en Palacio Nacional durante la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al señalar que muchas de las quejas se refieren a la lentitud u omisión con las que actúen tales instituciones así como la aplicación de criterios absurdos al recibir denuncias.

Tardan, en la mayoría de los casos, cuando se trata de jóvenes desaparecidas, hasta 72 horas para actuar, en tanto se aclara si “se fueron de fiesta o se fueron con el novio”, como lo refirió al gobernador poblano Miguel Barbosa, perdiéndose tiempo valioso para la búsqueda de víctimas pues antes no pueden hacer nada. Es decir, hay horas sin acción.

Agilizar la aplicación de la justicia y una eficaz campaña de concientización moral de la sociedad, lo mismo que la implementación de una justicia de Estado, con visión de largo plazo, puede ser la solución; en tanto, la rotación de mandos policiacos, unos improvisados y otros impulsados hacia otros cargos como parte de los cuadros políticos, es otra deficiencia de nuestras instituciones.

TURBULENCIAS

Mueren en sus lugares de origen

La muerte de Diego Armando Maradona, en Argentina, del creador de las autodefensas, doctor José Manuel Mireles, en Michoacán y de Guillermina Jiménez Chavolla,Flor Silvestre en Zacatecas —aunque nació en Salamanca, Guanajuato—, consternó al mundo del deporte, el espectáculo y la política y opacó otros temas relevantes, aunque la preocupación máxima es el ascenso de muertes por Covid y otras comorbilidades… La resolución favorable de la SCJN a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que audite al Infonavit dará posibilidades a David Colmenares Páramo de aclarar malversación de fondos públicos mediante sofisticados mecanismos financieros y legales y con la participación de altos funcionarios públicos de distintos partidos políticos. La institución de construcción de viviendas se oponía a ser auditada y promovió un amparo que no procedió, así que todo se tendrá que transparentar… En tanto, el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, informó del rescate del FOVISSSTE que arrastraba adeudos con los proveedores debido a que las dependencias federales que adquirían boletos para viajes no pagaban los boletos; al lograr que lo hicieran, se salvó del colapso el organismo promotor de excursiones recreativas para empleados federales y jubilados… Internado en el Hospital Militar, luchando contra covid-19, nuestro compañero Salvador Martínez, sigue en espera de donadores de plasma y se requiere del apoyo de la sociedad en general y en especial la solidaridad del gremio… El canciller Marcelo Ebrard considera factible que antes de que termine este año puedan aplicarse las primeras dosis de vacuna contra Covid, lo cual puede ser un respiro para la humanidad en general, pero la ciencia tiene aún sus dudas dadas las estrictas medidas sanitarias que hay que aplicar y que en menos de un año que surgió la pandemia, no es posible cumplirlas… Se ha tardado el nombramiento del director general del IPN que debió realizarse el pasado 20 de noviembre, quizá porque todavía no se encuentra al idóneo, en tanto en la institución fundada por el general Lázaro Cárdenas sigue con el Jesús en la boca.

