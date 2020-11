La Magia de la Navidad se disfruta en el Parque Bicentenario

Este viaje interactivo en automóvil es un recorrido de seis estaciones; en donde te esperan simpáticos duendes, la Señora Claus y el mismo Santa. Y no sólo eso, habrá actividades para chicos y grandes, un taller de juguetes, souvenirs y comida para disfrutar en familia

La temporada culmina el 23 de diciembre, por lo que ofrece funciones corridas: De 13:00 hrs. a 20:30 hrs. de miércoles a domingo

Gloria Carpio

Fotos Lulú Urdapilleta

Se dio por inaugurada oficialmente La Fábrica de Santa que durante la época decembrina podrás ver desde la comodidad de tu auto. Para esta temporada navideña La Fábrica de Santa Drive In, se adapta con un espectáculo multiescenarios, que será el primer show en movimiento en México y así se pudo testificar al ser partícipes de uno de los shows más importantes que se dan en México dada la contingencia sanitaria.

Y aunque la producción lleva varios años en temporada invernal se presenta en formato de auto show, para comodidad y seguridad de los espectadores. El productor Rodrigo Renovales y sus socios ofrecen a las familias la experiencia interactiva de un show mágico y musical con las más estrictas medidas de seguridad que la nueva normalidad demanda, así y en una experiencia única puedes viajar al Polo Norte a través de los números musicales de la producción.

Este año La Fábrica de Santa fue diseñada para disfrutarse dentro del automóvil, cada estación temática recibe seis autos a la vez, lo que permite el acceso a mil 500 invitados diariamente. El costo de la entrada es de $1,500 por auto, camionetas con más de nueve personas se debe consultar, sin embargo, no hay un solo momento en que puedas descender de tu auto desde el inicio hasta el final toda la experiencia ha sido diseñada de este modo.

Si no cuentas con automóvil, esas familias que quieran disfrutar del espectáculo y no puedan asistir en su coche, tendrán acceso peatonal al Parque Bicentenario y su boleto incluirá la transportación en vehículos de hasta para 5 personas proporcionados por los organizadores y por sui fuera poco este año se ha realizado una alianza con Fundación Televisa, un porcentaje de las ventas de taquilla sean entregados a esta asociación, y serán destinados al proyecto Cuantrix.

Los productores del innovador espectáculo, encabezados por Rodrigo Renovales, comentaron que la producción del show en movimiento tiene como objetivo principal, ser una pieza fuerte en la reactivación de la industria del entretenimiento, apoyando así a miles de personas para recuperar su estabilidad económica; así como para ofrecer un espacio de diversión para las familias y, especialmente, para los niños, que probablemente sea la primera vez que salen a divertirse en meses.

La Fábrica de Santa” fue diseñada para disfrutarse dentro del vehículo, cada estación temática recibe seis autos a la vez, lo que permite el acceso a mil 500 invitados diariamente. Por lo que durante 90 minutos, los asistentes serán parte de la obra, desde el interior de su automóvil con un espectáculo multiescenarios y el primer show en movimiento en México.

“Creímos que no lo íbamos a lograr pero nos empezaron allegar mensajes de mucha gente que quería ir a la Fabrica de Santa y que buscáramos la forma de lograrlo; vimos que la forma del Drive In como lo estamos haciendo es una forma correcta, no te bajas del coche y vas a poder recorrer seis escenarios con toda la seguridad que tienes dentro de tu coche, sin bajarte”, señaló el productor Rodrigo Renovales.

La edición 2020 de la Fábrica de Santa, se lleva a cabo en alianza con una de las más importantes empresas de producción de eventos teatrales del país dirigida por Rodrigo Renovales y Grupo Ideartte,que agrupa a empresas dedicadas y especializadasen el desarrollo de experiencias de entretenimiento, desarrollando este nuevo concepto en el Parque Bicentenario

“A los papás les decimos que tengan confianza en traer hasta aquí a sus pequeños, es un evento único en el que todos vamos a pedir por un mejor mañana. Todos se van a divertir y las medidas serán muy estrictas para que todos tengamos garantía. Mucha gente dice que soy población en riesgo pero de dónde vengo es un lugar mágico que me hace estar protegido, pero llegando acá siempre tengo mi gel, cubrebocas y todo lo que me puede ser de poyo”, dijo Santa Claus.

En el recorrido, participan más de 50 personajes en escena, magia, luces, música y muchas sorpresas más. Como todos los años, “La Fábrica de Santa” apoya causas sociales, trabajando con diferentes fundaciones y asociaciones civiles que trabajan en pro de la niñez mexicana.

“La Fábrica de Santa” se multiplicará gracias a la aportación de Fundación Televisa y aliados como sal La Fina, Nestle y otras marcas. El espectáculo inicia del 26 de noviembre al 23 de diciembre del 2020 en el Parque Bicentario, ubicado en avenida 5 de mayo #290, Colonia San Lorenzo Tlaltenango, Miguel Hidalgo, C.P. 11210, CDMX. Duración del evento: Aproximadamente 90 minutos. Horarios de funciones corridas: De 13:00 hrs. a 20:30 hrs. de miércoles a domingo.

COSTO DE LA ENTRADA POR COCHE El costo de entrada a “La Fábrica de Santa” es de 1 mil 500 pesos por auto, la cantidad de personas depende de la tarjeta de circulación de cada uno, se permiten camionetas y automóviles a excepción de Sprinter, Hiace y Urvan. También podrán acudir las personas que no tengan auto, para ellos el precio es de 350 pesos por persona y podrán realizar el recorrido en uno de los carros de golf para 6 personas, que tienen previstos para estos casos.Los boletos se pueden adquirir en la página www.parquebicentenario.com.mx o www.lafabricadesanta.com para las funciones que se realizarán de 13:00 a 20:30 horas de miércoles adomingo.

MEDIDAS SANITARIAS *** Nadie podrá bajarse del automóvil, a menos que sea para ir al sanitarios.

*** Se tomará la temperatura al ingresar.

*** Se proporcionará gel y se pedirá el uso de cubrebocas.

*** Todo el personal cumplirá con la prueba COVID-19, para asegurarse que todos estén sanos.