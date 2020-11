Hoteleros de Q. Roo se oponen a elevar Impuesto de Hospedaje

José Luis Montañez

Alza de 3 a 5%, propuesto por diputados locales, se aplicaría en 2021

Empresarios turísticos de Quintana Roo rechazan el alza de 3 a 5 por ciento del Impuesto al Hospedaje propuesto por diputados locales para 2021, pues afirman que en medio de la contingencia sanitaria y su derivada crisis económica, es el peor momento para incrementar cobros a los paseantes, que apenas recuperan la confianza de viajar a este destino.

Miriam Cortés Franco, presidente ejecutivo de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), comentó que muestra de ello es que el sector registra una merma de alrededor de 70 por ciento. “Es una barbaridad, no hay manera de ser competitivo con un impuesto al 5 por ciento, mientras que nuestra competencia que son los países del Caribe, tienen muchos apoyos a empresas, les hacen la prueba de Covid-19 gratis, si se enferman tienen seguro. Y aquí, que además del impuesto, no te ofrecen todos los demás servicios que te dan los otros destinos de sol y playa. Creo que no tienen ese panorama”, señaló.

Agregó que el turista ya tiene varios impactos, como desde la federación que paga el Derecho de No Residente, luego aquí el Impuesto al Hospedaje que se iría del 3 al 5 por ciento, y finalmente el derecho al saneamiento ambiental. “Creo que es demasiado, es darle muy duro a los turistas y creo que no es el camino”, aseguró.

Por su parte, Abelardo Vara Rivera, presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, opinó que la propuesta es “inaceptable”, porque si bien ha comenzado a llegar turismo, éste es de un perfil de poder adquisitivo bajo.

“El sector debe posición contra esta iniciativa y hacer lo que se tenga que hacer, para que no prospere, porque además ni siquiera hay garantía de saber cómo se utilizan los recursos que se generen”, aseveró.

A partir de enero, Chetumal será zona libre de impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto un decreto con el cual la frontera sur del país contará con una zona libre homóloga a la de la frontera norte, además de que Chetumal se volverá zona franca.

Entre otros beneficios fiscales, se determinó la reducción del ISR del 30 al 20%, del IVA del 16 al 8%, así como estímulos para reducir los precios de las gasolinas mediante el IEPS, mismas que entrarán en vigor en la frontera sur el 1 de enero de 2021.

Se informó que con lo anterior se podrán importar productos de países con los que no se tiene tratados comerciales sin impuestos en la capital de Quintana Roo.

Los estados beneficiados serán Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, adicional a ello la isla de Chetumal se suma a la zona libre de impuestos, a fin de que las mercancías puedan llegar a muy bajo costo.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dio a conocer que para los estados mencionados el IVA se reducirá del 16 al 8% y el ISR del 30 al 20%, así como un acuerdo de estímulos del IEPS y las gasolinas para la frontera sur, y el acuerdo de zona libre de impuestos para la isla de Chetumal.

“No se va a cobrar impuesto por la importación. Entonces van a poder llegar mercancías a muy bajo precio a Chetumal, como era antes de que llevaron a cabo cambios, en el inicio del periodo neoliberal”, comentó López Obrador.

En lo que se refiere a los estímulos fiscales para la frontera norte, esre se ampliará hasta el 2024, dado que inicialmente estaba previsto para dos años. En ese tenor, se amplían los apoyos fiscales en la frontera norte, a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos con la reducción del IVA al 8% y el ISR del 30 al 20%, así como el precio de las gasolinas. Graciela Márquez, titular de la Secretaria de Economía, detalló que en los dos años en los que se aplicaron los beneficios en la frontera norte se reportó menor inflación, más comercio, aumento de salarios promedio y disminución de precios de gasolina, es decir, que en 2021, pretenden igualar estos beneficios para la zona sur del país.

En la firma del decreto estuvo presente el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

Chetumal había gozado de esta designación por un periodo de 59 años, entre 1934 y 1993, son embargo, en los años posteriores se elimino el decreto que estaría regresando el 1 de enero del año entrante.

Decreto llega en medio de una de las peores crisis económicas: CCE

El anuncio de la zona libre para Chetumal, llega en medio de una de las peores crisis económicas de la capital del estado frente al contexto de la pandemia por Covid-19, destacan los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para quienes el presidente López Obrador cumplió la promesa, dicen, en un esfuerzo por rescatar la economía del sureste mexicano.

Eloy Quintal Jiménez, presidente del CCE Chetumal declaró: “Recibimos con mucha alegría y mucha emoción la noticia de la creación de la zona libre para Chetumal y queremos reconocer la palabra cumplida del presidente con la sociedad, con el empresariado, porque este decreto nos dará herramientas para poder mirar las oportunidades que se abren a partir de este instrumento, para lograr una diversificación”.

El dirigente recordó que desde el 2018 el sector planteó un esquema que se diferencia del decreto en la frontera norte, que también se amplió, y que los argumentos fueron considerados en el anuncio hecho por el presidente López Obrador, por lo que agradecen el haber sido escuchados y que este nuevo decreto sea puesto en marcha al iniciar el año entrante.

Quintal Jiménez añade que esto representa “una baja en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que reducirá directamente costos como el de energía eléctrica, gas, gasolina y otros productos”, sentenció.

López Obrador indicó que esto significa que Chetumal volverá a ser una zona franca libre de impuestos de importación para países con los que no hay tratados comerciales. Lo cual Quintal Jiménez celebró particularmente, pues con ello Chetumal retoma el carácter de zona libre, permitiendo un impacto positivo en el comercio, servicios, turismo e industria local y proveniente de países vecinos.

“En esto los empresarios locales deberemos aprovechar la experiencia para multiplicar los efectos más allá del comercio”, aseguró y confió en que en los próximos dos años se concreten otros proyectos federales para la entidad.

Coparmex advierte: “No es zona totalmente libre”

Pese a lo anterior, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo señaló que el decreto presidencial sobre los estímulos fiscales para Chetumal, debe ser analizado con cuidado.

Sergio León Cervantes, presidente de la Coparmex en el estado, explicó que esta denominación significaría estipular un IVA del cero por ciento y cero aranceles, sin embargo, de acuerdo a la presentación de Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda, lo que entrará en vigor a partir del 1 de enero será un impuesto al valor agregado del 8%.

“Esto en ningún país que tiene un modelo de zona libre o zona franca, sería estipular una zona libre. Es reducción del IVA, beneficio de aranceles y hay que ver si vamos a recuperar fracciones arancelarias que les habían quitado”, dijo.

León Cervantes señaló que esto sólo se aplicaría con los países con los que no hay tratado de libre comercio, que son las islas del Caribe, algunas naciones sudamericanas como Belice, Malasia, Vietnam, China, India, entre otros. “Sería interesante siempre y cuando se tomaran todas las fracciones arancelarias y se les diera un valor cero, eso significa algo muy bueno para nuestra zona sur del estado, sobre todo para Othón P. Blanco”, aseveró.

Asimismo, cuestionó la decisión presidencial de no incluir a los otros 10 municipios de Quintana Roo y que anteriormente formaban parte de este plan. “La pregunta sería esa, ¿por qué no incluirlos si dentro del decreto están contemplados? Entre los 22 municipios que se están hablando, están unos de Campeche y otros de Chiapas, que no eran parte de la región fronteriza, pero quitan a los demás municipios de nuestro estado”, dijo.

Dado lo anterior, instó a realizar un análisis sobre lo que se firmó durante la conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, sostuvo que la Coparmex envió a los legisladores una petición para que se contemplaran los 11 municipios.

