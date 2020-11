El Flaco Menotti, fundamental en la vida de Maradona

“Tocó el Cielo en México 86”

Lo vio crecer, desde su debut con la selección de Argentina

Una de las personas fundamentales en la vida del “10”, sin lugar a dudas fue El Flaco César Luis Menotti, quien se mostró devastado tras la muerte de Diego Armando Maradona.

​“Es imposible dar ninguna explicación a esto. Estoy con mucho dolor. No tengo muchas cosas que decir, lamentablemente no hay ninguna opinión que sirva ante esto. No tengo cabeza, estoy destruido”, comentó Menotti para el programa argentino Superfutbol de TyC Sports. El Flacoo comentó que fue muy cercano al Pelusa, con quien llegó a tener una relación estrecha al conocer a los padres del ex jugador.

“Estuve con él en todos los lugares, en las cosas graves que le pasó. Cuando era un futbolista con 15, 16 años, hasta mi estadía en Barcelona, que él se fue a Napoli y yo volví para Buenos Aires. Ahí convivimos juntos muchos años, además conocí a su familia, a su viejo, a su mamá, he estado en su casa. La verdad no lo puedo creer”.

Menotti expresó que al momento que vio la noticia sobre la muerte de Diego Maradona no creía que fuera verdad, ya que pensó que la prensa estaba exagerando lo sucedido.

Debut del Pelusa en la selección de Argentina

Yo lo vi crecer, lo vi debutar. El entrenador que él tenía (Juan Carlos Montes) un día me llamó y me dijo: ‘tengo un jugador que va a ser el mejor del mundo’ y le contesté, entonces: ‘ponlo en la primera’ y me dijo: ‘por eso te llamo, lo voy a poner a jugar el domingo’. Fui a verlo y me deslumbró, de ahí en adelante lo fui llevando”, recordó Menotti.

El Flaco fue también responsable de haber originado frustración en el propio Diego, cuando le comunicó que no sería parte de aquella selección que disputaría de manera exitosa el Mundial de Argentina 78.

No sé si arrepentirme por no llevar a Maradona a ese Mundial, pero tenía un equipazo, entonces preferí llevarlo con calma. Él tenía 18 años, aposté por dejarlo en la juvenil que afrontaría el Mundial de 82. No sé qué hubiera pasado con Maradona en esa selección campeona del mundo”, expresó.

Los años transcurrieron, Menotti y Maradona se reencontraron en el Barcelona.

Siempre quise a Maradona en todos mis equipos, estábamos en vísperas del siguiente mundial y nosotros en Barcelona ganamos todo menos la liga, pero llegó el Nápoles de repente, las cifras fueron las suficientes y él tenía ganas de irse allá, y mira lo que consiguió”.

Después de todo, el tiempo le dio la razón a César Luis Menotti, pues eso de llevar a Maradona sin precipitaciones derivó en que, más tarde, encontrara su máxima recompensa en México 86.

“Nadie inventa jugadores, yo simplemente lo traté de ayudar, pero también, Maradona era Maradona, y jugaba bien con cualquier entrenador, con cualquier sistema y en ese mundial de México, literal, tocó el cielo”, sostuvo.

Menotti no fue el padre deportivo de Maradona, aunque sí fungió como su asesor incondicional.

Sobre sus consejos al Pelusa cuando debutó como seleccionado, dijo: “Me acuerdo del momento, no de lo que le dije, pero estoy seguro de que fueron conceptos bien intencionados. En lo futbolístico, solamente será comparado con Pelé, Alfredo Di Stéfano y Johan Cruyff, y puede que aparezca Messi, que pelea por un lugar”, dijo el entrenador de 82 años.

¿Investigan negligencia médica en atención al Pelusa? Aunque la autopsia determinó que Diego Maradona falleció como consecuencia de una insuficiencia cardíaca crónica que le provocó un edema de pulmón, las circunstancias previas a la muerte del astro del futbol mundial aparecen dominadas por una serie de contradicciones y misterios. Las sospechas sobre una posible desatención de Maradona se concentran en dos integrantes del grupo dedicado a cuidar al director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata: la enfermera Gisela Madrid y el neurocirujano Leopoldo Luque. Esas dudas sobre el desempeño de la enfermera se fundaron en las tres versiones distintas que aportó sobre los movimientos y reacciones de Maradona, previas a la muerte. El médico personal de Maradona no estaba en la casa del barrio San Andrés, en el momento de la muerte del ex futbolista. Pero, a las 12.17 llamó para pedir una ambulancia. Hasta el momento, los investigadores no lograron establecer si alguno de los integrantes del entorno de Maradona llamó al neurocirujano para pedir indicaciones sobre cómo proceder ante la crisis que se había desencadenado y de esa forma, se enteró que el ex futbolista había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Debido a que el médico podría, eventualmente, convertirse en un posible imputado, a partir de los elementos que surjan durante la investigación, todavía no fue convocado a declarar como testigo. El equipo de investigadores supervisados por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, esperan los resultados de los estudios en las muestras de sangre, orina, cabellos, tejidos grasos y de los órganos del aparato digestivo, para adoptar algún temperamento sobre los profesionales o miembros del entorno que debían cuidar a Maradona.