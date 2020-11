Le apuestan en la CDMX a la aplicación de pruebas

En el límite, para regresar a semáforo rojo

A partir de este lunes se duplicarán, de 10 mil a 20 mil diarias, para cortar contagios

La Ciudad de México se mantendrá por segunda semana consecutiva en el límite para regresar al semáforo epidemiológico rojo, ante el incremento en el número de contagios y hospitalizaciones por Covid-19, cuyo nivel de ocupación supera el 52 por ciento.

Ante este panorma, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, anunció nuevas medidas para intentar aislar al mayor número de personas contagiadas, “en vez de aislar a toda la población” y volver a cerrar la actividad económica. Y advirtió: “si no tenemos los resultados esperados, siempre podemos ampliar las medidas”.

Informó que se comprará un millón de pruebas de antígeno o “rápidas” para que, a partir de este lunes se dupliquen, de 10 mil a 20 mil, que se aplican en 200 sitios públicos: 26 macroquioscos, 57 quioscos en las colonias y explanadas de alcaldías y 117 centros de salud.

También se ampliará el registro del Código QR a farmacias, supermercados y tiendas de autoservicio para detectar casos positivos. Eduardo Clark García, director de Gobierno Digital, informó que en una semana de operación 92 mil 54 establecimientos han obtenido el Código, un millón 859 mil personas ya hicieron registros, se han confirmado a 440 personas positivas y se ha alertado y se da seguimiento médico a 16 mil 782 personas. Se ampliará de 158 a 200 las colonias de atención prioritaria y todos los programas sociales que en ellas se aplican.

Otra medida que aplicará específicamente para el Centro Histórico, es reducir a las 17:00 horas la operación del comercio ambulante, mientras que los establecidos cerrarán a las 19:00 horas. Además, se fortalecerán los filtros sanitarios que “ya se habían relajado”, en las calles más transitadas. Se mantendrán las mismas medidas restrictivas anunciadas desde la semana pasada, como el cierre de actividades no esenciales a las 19:00 horas, restaurantes con venta de alcohol hasta las 19:00 horas y la suspensión del programa ReAbre por 15 días más.Anunció que la industria restaurantera y las cámaras empresariales ayudarán al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) a supervisar en conjunto el cumplimiento de horarios y aforos, además de reforzar las medidas sanitarias en sus establecimientos.

Además, se mantiene la aplicación de la “ley seca” los fines de semana de manera alternada. El pasado viernes le correspondió a las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Milpa Alta y Venustiano Carranza, según lo publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX. La jefa de Gobierno agregó que se va a recuperar y ampliar la capacidad hospitalaria –tanto de unidades públicas, como de privadas-, particularmente en las que ya habían destinado sus camas a la atención de pacientes con otras enfermedades. La idea, recordó, es que nadie se quede sin una cama para recibir atención.

También se lanzarán con mayor intensidad dos campañas para promover las medidas sanitarias, entre ellas, la de “Evita las tres C”: espacios cerrados y poco ventilados, lugares concurridos y el contacto sin sana distancia.

Filas de 5:00 horas por una ficha para prueba

Se ha detectado que el número de pruebas rápidas de antígeno para detectar Covid-19 no son suficientes, ante la demanda de capitalinos que desean saber si están contagiados.

En el macroquiosco ubicado a un costado del Mercado Río Blanco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, vecinos llegan desde las 05:00 horas para formarse y esperar una de las 150 fichas que se reparten para el estudio.

El personal de Salud que trabaja desde hace una semana en este lugar detalla que los turnos se agotan al mediodía, y pese a decirles a las personas que se encuentran formadas que ya no hay, algunas prefieren esperar por si llegan más test.

“Estoy desde las ocho formado, es mi segundo día, porque ya no alcancé fichas. Ahorita apenas y conseguí, y me tocó la 130. Vengo por prevención porque trabajo en el servicio público, y aunque desinfecté todo presenté síntomas, pero no quiero afectar a mi esposa y a mi hijo”, relató el fin de semana Érick Fuentes, de 41 años.

Con este tipo de historias transcurre cada jornada a una semana de que el gobierno de la Ciudad de México optó por la instalación de 26 macroquioscos en puntos de alta concentración de personas para aplicar las pruebas rápidas de Covid-19.