Melanie Martinez anuncia concierto global en línea

La cita es el jueves 17 de diciembre

“Can’t Wait Till I’m Out Of K-12 To” se transmitirá en todo el mundo en cuatro zonas horarias; esta presentación única recién concebida, marca la última oportunidad para que los fans experimenten K-12 en concierto

El fenómeno del pop multiplatino Melanie Martinez ha anunciado planes para un importante evento global de conciertos en streaming. “Can’t Wait Till I’m Out Of K-12 To” se transmitirá en todo el mundo en cuatro zonas horarias a partir del jueves 17 de diciembre a las 8:00 PM GMT, EST y PST, y viernes 18 de diciembre a las 8:00 PM AEDT. Los boletos estarán a la venta el miércoles 2 de diciembre a las 7:00 AM PST (3:00 PM GMT, 10:00 AM EST, y jueves 3 de diciembre a las 2:00 AM AEDT). Además, también estarán disponibles una variedad de paquetes de boletos y mercancía exclusiva de “Can’t Wait Till I’m Out Of K-12 To”. Las entradas y la información completa se pueden encontrar ahora en www.melaniemartinezmusic.com.

“Can’t Wait Till I’m Out Of K-12 To” – impulsado por la innovadora plataforma de transmisión en vivo Headliner– verá a Martinez celebrando su internacionalmente aclamado álbum y el largometraje que lo acompaña “K-12” con una producción de concierto espectacular, con una banda completa, bailarines y todos lo que los fanáticos esperan de esta artista visionaria y talentosa. Martinez estaba lista para la gira mundial más grande de su carrera a principios de este año, pero fue cancelada debido al cierre del Coronavirus. “Can’t Wait Till I’m Out Of K-12 To” es una experiencia de concierto recién concebida que marca la última oportunidad para que los fanáticos de todo el mundo experimenten una extraordinaria producción de conciertos K-12, dando a las canciones de la gira K-12 un nuevo giro además de interpretar tracks de su reciente After School Ep.

“Can’t Wait Till I’m Out Of K-12 To” sigue al reciente lanzamiento del EP “After School” de Martinez, el cual está disponble en todas las plataformas de streaming.

Alabada por Billboard como “un mundo visual de ensueño creado por la propia joven de 24 años… una versión caprichosa y muy dramatizada de la vida escolar, llena de pasteles, magia, lazos de pelo de gran tamaño y vestidos babydoll”, K-12 fue la sexta película más taquillera en los cines de Estados Unidos el día de su estreno, el 3 de septiembre de 2019, con proyecciones en más de 400 cines en 32 países.