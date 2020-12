Andrés Cuervo, se pone “Indecente”

“Soy un artista que piensa en la parte musical y en lo visual”

Su nuevo sencillo contiene sonidos y ritmos inspirados en el mundo árabe, elementos que se pueden disfrutar en el video

El cantante, Andrés Cuervo presenta su nuevo sencillo “Indecentes”, una fusión de culturas: colombiana, árabe y francesa, que planea llevar por medio de un espectáculo vía streaming. Con 32 años de edad, el oriundo de Colombia lleva más de una década inmerso en la música y realizando introspección diaria sobre su identidad, estilo y manera de ver la vida y esta no es la excepción, por lo que en entrevista nos platica cómo cerrará el 2020.

“Siempre me he visto fuertemente influenciada por personajes de cuentos de hadas y arquitectura gótica que pueden ver en cada uno de mis videos. Mi apuesta es diferente, desde muy pequeño emigré con mi familia a Cali, y desde que inicié con Fanny Lu mi camino ha sido distinto. Soy un artista que piensa en la parte musical y en lo visual. Le dije a Fanny Lu que iniciaría una nueva etapa en mi vida y que quería que ella fuera La Cenicienta del castillo y yo el príncipe que llega de muy lejos en un caballo negro a rescatarla. La idea parecía tan cursi, tan infantil y a ella le pareció tan ‘cool’ y me dijo: hagámoslo”, dijo.

Cuervo dice que su originalidad parte desde varios ejes que van desde la imagen personal, modo de vida y las propuestas audiovisuales, que por cierto al principio no fueron aceptadas. Agregó que también tiene rasgos poco usuales debido a que padece bipolaridad, algo que debe ser tratado oportunamente.

“Me diagnosticaron bipolar y a mí no me da pena hablar de eso, porque es como cuando tú tienes fiebre y vas donde el doctor, él te receta tu tratamiento. Pero cuando a mí me diagnosticaron, uno comienza a balancearse emocionalmente, me di cuenta que yo llevaba muchos años tratando de vestirme, de sonar y de hacer cosas que yo pensaba que eso era lo que los demás querían ver y escuchar para ser aceptado, cuando yo lo acepté, todo empezó a mejorar”, dijo.

El artista dio un consejo a las personas que no han descubierto si tienen o no algún trastorno mental, pero que se sienten con cambios de ánimos frecuentes que logran afectarlos internamente y sus entornos agregando que en su caso el crear le dio un nuevo sentido a su vida y es hasta de cierto modo terapéutico.

“Hasta la fecha siguen siendo temas tabúes, pero debería tratarse como otro tipo de enfermedad, en mi caso me ha dado la oportunidad de crear. Este nuevo trabajo que presento no se habría logrado igual sin la presencia de esta enfermedad y ahora lejos de avergonzarme lo agradezco”, concluyó.