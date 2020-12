Para los amantes del terror: “Enigmas, Un viaje siniestro”

El actor de doblaje Rubén Moya presenta:

El libro, bajo el sello de Ediciones Dos Puntos, contiene el relato “La casa de los macetones”, que inspiró la película “El Castillo de la Pureza”, historia que inspiró el filme “El Castillo de la Pureza” (1972), dirigido por Arturo Risptein (1943), con guión del escritor José Emilio Pacheco(1939-2014)

“Enigmas, Un viaje siniestro”, de Rubén Moya, es el libro que esta Navidad no debe faltar en tu biblioteca y es que todo aquel amante del terror no debe perderse la lectura de Rubén Moya, a quien debes reconocer por sus diferentes trabajos en doblaje en México, siendo uno de los precursores de esta disciplina en este país, y quien en entrevista con DIARIO IMAGEN habló acerca de este nuevo proyecto que sin duda te mostrará no solo historias de terror sino datos reales de cada una de ellas, aportándole a la pieza un valor agregado.

“No importa cuánto nos asombremos con los descubrimientos científicos, las historias basadas en sucesos paranormales, ovnis, así como accidentes y desaparaciones sin explicación serán de interés para todo el mundo. A la gente le gusta saber si hay algo en el más allá y están ávidas de historias que los vuelvan parte de esos sucesos, ya sea al caminar por las calles o simplemente al evocar a la imaginación”, dijo el autor Rubén Moya, en entrevista.

“Enigmas, Un viaje siniestro” es el texto del escritor Rubén Moya, quien nos lleva de la mano a conocer episodios de este tipo a través de 18 misterios en 112 páginas, que aunque podría ser únicamente para los lectores, amantes del terror, podrán disfrutar de relatos de la vida real de grandes personajes.

Durante su carrera como actor de doblaje, ha dado vida a numerosos personas como He-Man, Emperador Zurg (Toy Story), Cobra Bubbles (Lilo & Stich), Ronan el Acusador (Guardianes de la Galaxia), entre otros. También, ha participado como narrador en otros proyectos como Los 25+, Drangon Ball Super, y gran cantidad de documentales.

Rrubén Moya explicó que actualmente sigue haciendo doblaje, solo que la pandemia de COVID-19, obligó a que muchos proyectos se detuvieran temporalmente. Durante este nuevo proyecto, conocerás los más grandes misterios que alberga la historia sin resolver, desde apariciones en palacios de la nobleza, muertes extrañas de algunos famosos y hasta eventos sin explicación dentro del mundo deportivo.

“A diferencia del doblaje, el libro se trata de un proyecto en el que no ocupamos la voz, sino la imaginación de cada persona, pero es probable que este libro salga en una versión de audio para aquellos que así lo requieran, durante la pandemia sí bajo el ritmo laboral pero siempre había algo que contar y decir, y este libro es una nueva propuesta”, dijo.

El libro forma parte de una trilogía con la que Ediciones Dos Puntos comienza la producción de libros de autores contemporáneos y con ello, la creación de un catálogo sobre temas actuales que demanda el lector mexicano. El compromiso de Ediciones Dos Puntoses contribuir al incremento de lectores por medio de libros de contenido diverso y precio accesible. Los puntos de venta donde se puede adquirir ENIGMAS Un viaje siniestrode Rubén Moyason en elsitio web de la editorial www.edicionesdospuntos.com, Casa del Libro, Librerías Sótano y Gonvill, entre otros.

QUIÉN ES RUBÉN MOYA

Rubén Moya Acosta, oriundo de Chilpancingo, Guerrero, Licenciado en Derecho. Estudió actuacion en el Centro de Arte Dramático (CADAC), profesión que a la postre se convirtió en su verdadera pasión. Después de 43 años como actor de teatro, cine, televisión, radio y doblaje y 35 años como locutor comercial, es en 2020 cuando incursiona como conductor de televisión en el programa Enigmasque se transmite de lunes a viernes por el Canal a+ en el que se relatan leyendas, sucesos extraños y misterio. Entre sus doblajes más reconocidos y queridos por el público están He-man, Shan Yu (Mulán), Ronan El Acosador (Marvel), Emperador Zurg (Toy Story 2), Jack Palance (Ripley), Amidamaru (Shaman King), entre otros.

Sabías qué… Una de las voces más reconocidas del doblaje en México es sin duda Rubén Moya, quien ha prestado su voz a presentadores como Jack Palance en Ripley, ¡aunque usted no lo crea!, o personajes como He-Man, y actualmente cuenta con su programa de televisión en el canal a+ de Televisión Azteca, llamado Enigmas.