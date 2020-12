Aplicarán pruebas rápidas de Covid en colonias de alto contagio

José Luis Montañez

Cofepris autoriza la medida para enfrentar pandemia en Q. Roo

Si bien el estado, continúa desde hace cuatro semanas con una incidencia a la baja en el ritmo de contagios por Covid-19, las autoridades quintanarroenses afirman que se deben seguir respetando los protocolos de sanidad e implementando nuevas acciones para acabar con la pandemia, de tal manera que se ha anunciado la aplicación de pruebas rápidas para detectar la enfermedad en las colonias con mayor riesgo de contagio.

El gobernador Carlos Joaquín informó que darán inicio con el uso de las pruebas rápidas de Covid-19 en las colonias que sean identificadas en el ranking semanal con mayores posibilidades de contagio y en personal del gobierno del estado, a fin de reducir el índice de nuevos pacientes enfermos. “Cofepris abrió la posibilidad de que comenzáramos a aplicar este tipo de acciones, para frenar los contagios en las zonas de mayor incidencia de contagios”, dijo.

De tal manera, que Cofepris aprobó el uso de esta medida y el gobernador destacó que “gran número de empresas ya lo aplica para su personal y para protección de sus propios negocios. Esperamos que otros más se unan y pronto podamos salir delante de esta contingencia sanitaria, por el bien de la salud y la economía de las y los quintanarroenses”

El mandatario estatal confió que esta medida ayudará a reducir el número de casos positivos sobre todo de aquellas zonas que el geo portal identifica como zonas de riesgo por el número de casos positivos.

“Es tiempo también de hacer uso de las pruebas rápidas y que ha solicitud nuestra en muchos casos la Coferpis aprobó para su uso, yo sé que muchas empresas han efectuado este tipo de pruebas en sus negocios, apoyando y ayudando a sus trabajadores y a sus propias empresas; la idea es aplicarla en esas colonias en donde tenemos mayor número de casos positivos activos para evitar el crecimiento de las mismas”, sentenció de manera textual.

En promedio, las colonias que semanalmente presentan mayor numero de contagios, son las que pertenecen a Chetumal y Cancún, por ser los de mayor densidad poblacional, sin embargo, se aseguró que el monitoreo contempla a los 11 municipios del estado y en cualquier punto donde se presente un mayor riesgo, se harán llegar las pruebas rápidas y con ello lograr frenar los contagios.

En cuanto a las vacunas de prueba que comenzará a aplicar la secretaria de salud federal, el gobernador explicó que han solicitado a la Federación mayor información. “Queremos conocer cuáles serán las medidas que como entidades federativas se tendrán que implementar para su aplicación”, comentó.

Ya van 500 voluntarios para pruebas de CanSinoBIO

El de Centro de Investigación Red Osmo, informó que ya se han aplicado en Quintana Roo las primeras 100 vacunas de ensayo contra Covid-19, de CanSinoBIO, de las mil destinadas para el estado, asimismo, indicaron que esta investigación clínica cuenta con 500 voluntarios inscritos hasta ahora.

Es decir, que la fase III de pruebas en la entidad ha tenido bastante buena participación e incluso esta semana ya inició la aplicación masiva, por lo que se atienden de 30 a 40 personas al día, en promedio y se espera antes de fin de año haber aplicado las mil dosis de este ensayo para Quintana Roo.

Víctor Bohórquez López, director de Centro de Investigación Red Osmo, añadió́ que hasta el momento no se han detectado en los pacientes síntomas fuera de lo común, pero reconoció que si bien, han avanzado aún no completan el total de voluntarios que requieren para la prueba “la respuesta de los ciudadanos en Cancún ha sido muy buena, el estudio se está realizando de manera favorable, no obstante, aún nos quedan espacios, para los que deseen participar”.

Explicó que “por cuestiones de protocolo, se aplica de manera paulatina e incluye cierto número de sujetos; se comienza de dos en dos y una vez que se realiza una evaluación y una validación de todos los procesos es cuando se incluye más volumen, en este caso, hasta llegar a la meta designada. Esta semana ya empezamos con la aplicación en cierto tenor más masiva”.

Las personas que se encuentran interesadas se integran a un estudio clínico, contactando a la Red Osmo por medio de las redes sociales y a través de la plataforma de Internet oficial, estos procesos son más comunes de lo que las personas creen, sólo que ahora el mundo está enfrentando un virus que era desconocido hasta hace unos meses.

Resultados preliminares de las pruebas

Bohórquez López aseguró que hasta el momento no se han detectado efectos secundarios en los participantes, “únicamente han presentado síntomas comunes que se presentan ante cualquier vacuna normal, tales como fiebre o dolor del brazo; en realidad es algo mínimo”.

Destaca que “los resultados sobre la efectividad de la vacuna los conoceremos hasta que se cumpla la meta de voluntarios vacunados. Se espera que a finales de diciembre se logre el objetivo, para continuar con el monitoreo que tendrá duración de un año, incluyen visitas presenciales, mensajes de texto y llamadas telefónicas, donde los pacientes podrán desistir cuando lo deseen”. Lo que si se puede decir es que “al igual que las pruebas en otros puntos del país, aquí no han presentado complicaciones o efectos secundarios graves”, comentó.

Las instalaciones donde se aplican estas pruebas destacó, “fueron supervisadas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no hubo ningún problema y en total orden, así que la población se puede sentir segura de participar”, cabe recalcar que esta institución la visita de manera constante las instalaciones para verificar que todo se encuentre bajo las normas sanitarias.

Siguen buscando voluntarios

De nueva cuenta, Red Osmos pone a disposición de la población los requisitos para participar en las prueba, pues afirman que en unidad se podrá hacer frente a la enfermedad y que no existen riesgos mayores para ser parte de este ensayo clínico.

Por ello invita a la gente a continuar colaborando. Los requisitos son: ser mayor de edad, no estar embarazada o en período de lactancia en caso de las mujeres; no haber contraído Covid-19. Se pueden postular personas con enfermedades como hipertensión o diabetes, siempre y cuando se tenga controlado el padecimiento.

La Red Osmo es un sitio de investigación clínica con 10 años de experiencia en este tipo de procedimientos y uno de los pioneros en el sureste de México. Cuándo los contactó CanSino BIO, la Red Osmo propuso los cinco sitios clínicos de investigación con los que cuenta esta red en Oaxaca, Aguascalientes, Mérida, San Luis Potosí y Cancún.

La selección de los centros de investigación la realiza CanSino BIO, con base en la experiencia e infraestructura que tienen dichos centros; de los cinco sólo eligieron a Oaxaca, Aguascalientes y Cancún, donde actualmente se llevan a cabo actualmente algunas de las pruebas de la vacuna Anti-Covid.

Por otra parte, el gobierno del estado dijo a través de sus redes sociales que las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Moderna llevan la delantera de completar su evaluación y de aprobarse, el mundo va a recibir el 2021 con noticias bastante alentadoras sobre la erradicación de la enfermedad.

Exigen respetar protocolos a navieras de Playa y Cozumel

Tras detectar que las navieras en Playa del Carmen y Cozumel, no han atendido de manera adecuada los protocolos de seguridad sanitaria frente a la pandemia de Covid-19, el delegado del gobierno federal en Quintana roo, Arturo Abreu Marín, ha lanzado una exigencia para que no pongan en riesgo la salud tanto de los turistas, como de las gente y local y los propios trabajadores de estas empresas.

“Una oficina burocrática del gobierno federal que tiene la autoridad para otorgar concesiones no debe coartar el bien común que constituye en la salud, yo exhorto a los ayuntamientos de Solidaridad (Playa del Carmen) y Cozumel a que atiendan los protocolos de salud en los muelles. Ellos presentan un problema de concentración masiva diariamente y al operar las navieras con sobrecupo se pone en riesgo la salud de todas las personas” sentenció.

Añadió que “el bien común es superior a cualquiera de las instancias y ante la crisis sanitaria, los gobiernos municipales de ambos municipios son los que deben garantizar que se atiendan las recomendaciones y no se les permita la concentración masiva al momento de abordar y desembarque de las navieras. Asimismo, se debe advertir a las personas a que no aborden estos navíos, si ven que ya existe un sobrecupo y que denuncien”, comentó.

Afirmó que ya se les ha pedido a las navieras Ultramar Ferry y Winjet que respeten los protocolos para evitar contagios, pero estas han argumentado que por tener concesión federal pueden operar con mayor capacidad, al igual que los aviones por transportar a turistas, no obstante, el delegado federal insistió en que estas decisiones no pueden estar por encima de las autoridades municipales y mucho menos por encima de la salud de los usuarios.

“No es posible que sigamos dependiendo de la Federación para muchas cosas que son urgentes, sobre todo queda muy lejos, mil 500 o mil 600 kilómetros de distancia y las decisiones que se toman, muchas veces se toman a destiempo, yo pongo sobre la mesa que cada uno de los municipios se aboquen a resolver el problema de los protocolos de salud, se deben de cumplir, tengan autoridad o no autoridad en los muelles”, concluyó.

