Vacuna anti-Covid, sin burocracia

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ante la urgencia de combatir la pandemia que causa estragos en el mundo y que es una seria amenaza para el país, se buscará homologar su aprobación de acuerdo a las experiencias de otros países para aplicarla de inmediato a sectores estratégicos y vulnerables.

De esa manera, los estrictos requisitos y la burocracia de Cofepris -en manos del subsecretario Hugo López-Gatell- serán rebasados, pues si alguna de las seis candidatas a aplicarse es aprobada en Estados Unidos o Europa, será dada como válida para nuestro país, sin tener que esperar la resolución de los científicos mexicanos que han formado un comité adecuado para ello.

Desde luego que la aprobación de la vacuna -en cuanto a calidad y efectividad- no admite demoras, pero sí habría que ser exigentes en cuanto a que no cause males secundarios y cumpla con el propósito de combatir el virus o prevenir Covid-19, puesto que hay un amplio sector de la población que abriga temores en cuanto a su eficacia.

En México, se tiene previsto todo un plan que entrará en marcha, posiblemente, la próxima semana, cuando se dé a conocer la política nacional sanitaria de aplicación de la vacuna y todas las instituciones del Estado mexicano se pongan en marcha, a efecto de que, cuando menos un tercio de la población sea recepcionaria y se inicia ya la erradicación del virus o, cuando menos, un intento.

TURBULENCIAS

Alfonso Romo y el glisofato

Dos ex secretarios de Estado -Carlos Urzúa de Hacienda y Víctor M. Toledo, en la Semarnat de Agricultura- salieron del gabinete por diferencias con Alfonso Romo, cuando fungió como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Villalobos denunció que el regiomontano promueve el uso del glisofato, que tanto daño causa en la agricultura en el sureste del país, donde tiene sus empresas agropecuarias- y cuya autorización ha dividido al gabinete, sin embargo, Romo seguirá siendo enlace entre el sector privado y el gobierno federal, pero ya sin oficinas en Palacio Nacional… Se garantizará la pluralidad y la continuidad de los trabajos legislativos de manera democrática, siempre defendiendo el interés de las mayorías, dijo la presidenta de la Jucopo del Congreso de Oaxaca, Delfina Guzmán Díaz, luego de decretar un receso en la sesión de este miércoles 2 donde se buscaba llegar a un acuerdo para elegir al nuevo presidente de la Mesa Directiva, al concluir su periodo Javier Villacaña. El Congreso local se ha convertido en un auténtico contrapeso del Ejecutivo en Oaxaca al realizar una función crítica de las actividades gubernamentales y porque hacia su interior se mueven fuerzas políticas que disputan la candidatura al gobierno del estado… En tano en el Congreso local aumentan las víctimas de Covid-19 tanto en el ámbito administrativo como en el Legislativo y pese a ello se aprobó que en cualquier momento se puede convocar al pleno para desahogar diversas iniciativas, aplicando las medidas sanitarias correspondientes… El Director General del IMSS, Zoé Robledo, junto con el resto de los integrantes del sector salud, ha implementado un programa de apoyo para los deudos de Covid-19, apoyos por11,460 pesos para gastos del funeral y se ha establecido también una mesa de controversias toda vez que los trámites al respecto son complicados por las dificultades para establecer las causas reales de las muertes y la identidad de los fallecidos… Sigue hospitalizado nuestro compañero Salvador Martínez García en el Hospital Central Militar en espera de donadores de plasma. Le deseamos pronta recuperación.

