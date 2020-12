Zoé Robledo, director del IMSS, encendió el Árbol de la Esperanza

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Recomendaciones para reducir riesgos de depresión invernal

El encierro aumenta los problemas de salud mental

El director general del IMSS, Zoé Robledo, al encender el Árbol de la Esperanza, señaló que este acto se realiza para reconocer amplia y públicamente a cada integrante de la gran familia IMSS, que ha hecho posible que el Seguro Social hoy esté de pie y represente la esperanza de vida de millones de mexicanas y mexicanos. El Árbol de la Esperanza está basado en una leyenda huichol, el Venado Azul, situada en una época en que la comunidad pasaba por hambre, sequía y enfermedad. Cuatro valientes jóvenes que salieron en busca del sustento fueron conducidos por un venado magnífico al Wirikuta, un desierto sagrado donde los huicholes hasta el día de hoy sacian su hambre física y su sed espiritual. Esta leyenda simboliza la fe, encender el Árbol de la Esperanza al final de un año tan difícil “es justamente esa promesa de un mejor porvenir lo que permite pensar que los peores días llegarán a su final. Es esa esperanza lo que nos ha permitido reponernos al cansancio, al dolor, a no bajar la guardia y a dar este último jalón” dijo. El más grande deseo en esta temporada es que la población tenga salud, se cuiden y protejan para romper las cadenas de contagio”. Enfatizó que “héroes y heroínas caídos en la atención de la pandemia nunca serán olvidados, pues su recuerdo alimentará el espíritu solidario de esta institución, su esfuerzo y su sacrificio será el motor que nos llevará a mejores tiempos, a enfrentar mayores retos, los retos de ayer, los de hoy y los que vendrán mañana”.

*****

Especialistas del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) presentan recomendaciones para reducir riesgos de depresión invernal y han privilegiado la ampliación de los servicios médicos en salud mental, por lo que se hace un llamado a detectar y atender oportunamente este padecimiento. La especialista en Tanatología y Psicología Clínica, Lizbeth García Dimas, adscrita al Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos del ISEM, señaló que la depresión invernal es multifactorial y repercuten los ambientes de nubosidad, escasez de luz, que ocurren con mayor frecuencia de los meses de noviembre a enero. Recomienda a la población convivir en casa, fortalecer vínculos, escuchar música navideña, realizar caminatas, mantener contacto con familiares a través de videollamada, realizar manualidades, exponerse a la luz solar, hacer un balance de lo que la pandemia nos ha enseñado y rescatar el aprendizaje de esta experiencia. Quedarse en el domicilio es buen regalo de navidad al evitar riesgos de transmisión del virus SARS-CoV-2, que provoca la Covid-19. Por su parte Monserrat Ávila Galeana, Psicóloga adscrita al Centro de Salud Urbano Toluca, señala que la depresión invernal tiene rasgos conductuales y pensamientos de miedo, desvinculación social, enojo, ansiedad e ira con cierta duración que también repercute fisiológicamente en dolor corporal, fatiga y atención difusa. Hay que dejar los pensamientos negativos, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tener límites en las exigencias sociales y personales. También aceptar la realidad, saber que el pasado ya fue, soltar lo que no se puede controlar, disfrutar el aquí y ahora, reconociendo el empoderamiento espiritual y los logros, reconciliarse con familiares y amistades.

*****

La organización Voz Pro Salud Mental Ciudad de México alerta que el aislamiento ha provocado un aumento en los problemas de salud mental que se puede agravar con la temporada invernal, época del año en la que la depresión es más frecuente. La Federación Mundial de Salud Mental dio cuenta del aumento en depresión, ansiedad, estrés, ante la falta de rutinas diarias y autocuidado. Además, las personas con trastorno mental no están recibiendo las consultas necesarias, ni los medicamentos y tratamientos integrales que requieren. De marzo a agosto del presente año, la Secretaría de Salud federal brindó 23,600 servicios de atención; 54% a la población general, el 25% a la comunidad UNAM y 21% al personal de salud; 335 servicios especializados por violencia y riesgo de autolesión y suicidio. Las fiestas familiares de fin de año evocan recuerdos de infancia, añoranza de momentos felices, o de personas queridas que ya no están, y esto produce nostalgia y melancolía, pero ahora muchas familias no podrán estar juntas o harán festejo de manera virtual, lo que podrá aumentar la añoranza de mejores tiempos y, por consiguiente, el incremento de depresión.

