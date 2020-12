La pandemia sigue, no lo olvide

Punto por punto

Augusto Corro

¿Nueva ola de la pandemia del coronavirus? ¿Los contagios disminuyeron y vuelven a repuntar? En cualquiera de los casos, las cifras de decesos y de enfermos por Covid-19 aumentan día a día. Las causas son múltiples, una de ellas es el hartazgo del encierro de varios meses, así como el estímulo para salir de compras en temporada navideña. El fin de semana la población guadalupana puso su grano de arena al abstenerse de participar en peregrinaciones. Esto, sin duda alguna, limitó la cadena de contagios, pero otro gran sector de los capitalinos optó por dejar a un lado las recomendaciones sanitarias y acudió a las zonas comerciales como si no estuviéramos bajo la amenaza del virus mortal.

Como señalamos, son varias las razones por las que se incrementó el número de víctimas del nuevocoronavirus y ya no hay lugares en los hospitales de la Ciudad de México, pues se encuentran saturados. Largas colas de enfermos esperan pacientemente su turno. En concreto, en la capital se superó con 4 mil 598 hospitalizados el pico de personas internadas por coronavirus que se había registrado en mayo que fue de 4 mil 553. Sin duda, la cifra de contagiados y decesos continuará incontrolable. A la hora de escribir estas líneas, el número de muertos era de 114 mil y de un millón 25 mil casos totales.

Como señalamos al principio, vienen los días más difíciles de quedarse en casa, porque la gente saldrá a realizar sus compromisos sociales o comerciales y poco caso hará del llamado de las autoridades a mantenerse aislada. En otros tiempos, estas fechas eran de brindis en oficinas y casa, pero ahora es riesgoso hacerlo porque el virus se contagia con exagerada rapidez. Sin embargo, los jóvenes, no todos, poco caso hacen de guardar las medidas sanitarias, pues acuden a bares, reuniones, etc., de manera irresponsable, y luego llegan a los hogares a contagiar a la familia. Lo mismo ocurre con aquellas personas que, advertidas del contagio, asisten a bautizos, bodas, cumpleaños, etc., para convivir con decenas de invitados.

Lo que ahora preocupa es la respuesta de los capitalinos a cuidar la salud en estos días, para que en el resumen de los estragos por la pandemia, en enero o febrero, el saldo de víctimas no rebase los pronósticos trágicos que se prevén. Es importante recordar a la población que el contar con la vacuna anti-Covid-19 (por ahora se empieza con la Pfizer) no quiere decir que ya se terminó la pandemia. Falta mucho tiempo para cantar victoria. Por ejemplo, el antídoto se aplicará en dos veces con quince días de diferencia. Esto no quiere decir que ya la pandemia se encuentra domada; pues se trata de millones de personas que esperan inmunizarse contra el virus.

Al inicio de la pandemia, el cuidado en el cumplimiento de las medidas sanitarias mereció elogios; pero conforme avanzaba el tiempo, se vio que algo empezó a fallar porque no se domaba la pandemia, ni disminuía la cifra de muertos y contagios por la pandemia. En el presente, la crisis por la enfermedad se agudiza y sólo queda en la buena voluntad de la gente responder positivamente a los llamados de las autoridades para cuidarse y esperar que empiece la vacunación contra el Covid-19. El nuevo coronavirus no desaparecerá de la noche a la mañana. Esto nos obliga a un esfuerzo mayor de solidaridad en el cumplimiento de las reglas para romper la cadena de contagios. Hagamos, pues, hasta lo imposible para quedarnos en casa y no exponernos al contagio. Ya se cuenta con la vacuna, el arma para derrotar al coronavirus, pero, repito, aún no es tiempo de cantar victoria. ¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com