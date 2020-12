Pacientes Covid-19 reciben ayuda de tanatología

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Desabasto de la vacuna BCG contra la tuberculosis

Científicos del Cinvestav investigan sobre Covid-19

Mil familiares de pacientes Covid-19, derechohabientes y no derechohabientes, han recibido atención tanatológica en el Hospital de Expansión del IMSS en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Desde su implementación, en mayo pasado, los especialistas del IMSS en esta unidad médica han intervenido para explicar la situación por la que pasan los pacientes, desde la pérdida de la salud hasta las diversas manifestaciones clínicas de su condición física y el desenlace, indicó la doctora Alejandra Ortiz González. Desde el ingreso de los pacientes a este complejo médico, a los familiares se les prepara ante el duelo y las emociones que presentan, como miedo, enojo, confusión, tristeza, ansiedad y preocupación, pues aunque negativas, son las respuestas esperadas en esta emergencia sanitaria. En el contexto de la pandemia, no es posible que el familiar esté presente en el hospital para acompañar a su paciente. En el Hospital de Expansión el aislamiento es total, al tratarse de un centro 100% Covid, los casos que se atienden se revisan en el reporte electrónico interno. Cuando se detecta un paciente en situación grave, se ingresa a los familiares a una sala, se les proporciona equipo de protección, al igual que los médicos, y se realiza la intervención personalizada por espacio de 40 a 50 minutos. Si se observa que es necesario otro tipo de intervención para los familiares, son canalizados a su Unidad de Medicina Familiar y, posteriormente, al segundo nivel donde hay atención tanatológica. Esta terapia también se brinda por vía telefónica e incluso por videollamada, con apoyo de trabajadores sociales. Se trata, dijo la especialista, de dar calidad en el trato a la familia en los últimos momentos de la vida de un ser querido y de estar con éste cuando finalice su ciclo.

*****

Padres de familia se quejan del desabasto de la vacuna BCG contra la tuberculosis y que se aplica los recién nacidos. De acuerdo con la OMS, la tuberculosis es una enfermedad transmisible que constituye una de las 10 primeras causas de mortalidad en el mundo y la principal provocada por un solo agente infeccioso (por encima del VIH/sida). Esta enfermedad la provoca el bacilo Mycobacterium tuberculosis, que se propaga cuando las personas infectadas expulsan bacterias al aire, como toser. No hay en la Secretaría de Salud ni en el ISSSTE, ni en el IMSS. Un derechohabiente de esa institución, Alberto Pradilla, cuenta que buscó en una clínica de esa institución en la CDMX la vacuna para su bebé y le dijeron lo mismo: no hay, incluso llenaron el espacio en la cartilla del recién nacido con la leyenda desabasto. En todos lados les dijeron lo mismo: no hay y no se sabe cuándo habrá. Leopoldo García Velasco, jefe de área de la División de Prevención y Detección de Enfermedades del IMSS, confirmó a diferentes medios que no tienen vacuna BCG y asegura que el problema afecta a todo el sector salud, en todo el país, incluyendo a los privados.

*****

Científicos de Cinvestav realizan diversos proyectos de investigación sobre Covid-19.Uno de los más avanzados es el desarrollado en el Laboratorio de Microtecnologías para la Biomedicina, en la Unidad Monterrey, el cual se trata de una prueba serológica para detección de infección por SARS-CoV-2, a fin de identificar personas que hayan tenido la enfermedad covid-19 y potencialmente las que sean asintomáticas. De acuerdo con el doctor José Luis García Cordero, titular del Laboratorio, se trata de un dispositivo con dimensiones menores a las de una tarjeta bancaria que, a través de una innovadora tecnología conocida como microfluídica, miniaturiza la prueba ELISA (la cual es el estándar usada para detectar anticuerpos en la sangre y tiene otras aplicaciones) con el objetivo de reducir la cantidad de muestras y reactivos. Además de la reducción de tamaño y ahorro de insumos, la ventaja de este dispositivo de pruebas serológicas es que está hecho a base de un biopolímero, similar al hule, de bajo costo. En él se pueden colocar hasta 50 muestras de suero sanguíneo en pequeños pozos y en dos horas arroja los resultados.

