Gabo Ramos celebra sus éxitos en espera de su segundo hijo

Conductor, actor de doblaje y host

Conductor y productor, en emisiones como “El Tlacuache” en Los 40 FM; “TuNight con Gabo Ramos” en Exa TV; además, de su programa en YouTube “Online con Gabo Ramos”, el cual ya lleva más de 10 años de continuo éxito

Arturo Arellano

Gabo Ramos es un exitoso conductor de televisión, locutor, productor y actor de doblaje, que hoy celebra cada uno se sus éxitos en la espera de su segundo hijo o, mejor dicho, hija, pues en entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, nos reveló que será una niña la que ha procreado junto a su esposa Octavia Porto

Así, Ramos nos platica sobre su presencia en diferentes medios como radio, televisión y plataformas digitales, donde ofrece su trabajo como conductor y productor, en emisiones como “El Tlacuache” en Los 40 FM; “TuNight con Gabo Ramos” en Exa TV; además, de su programa en YouTube “Online con Gabo Ramos” el cual ya lleva más de 10 años de continuo éxito.

“Siempre quise un programa de radio, antes estuve en uno para Coca Cola, que estaba en toda Latinoamérica, estuve en cada país para la radio digital de este refresco. Pero a final era radio online y me quedé con ganas de hacer más, hasta que por fin se cuadró ‘El Tlacuache’, este 2020 al lado de Faisy y de Rudy para Los 40. En este programa hay mucho albur, es una cantina radiofónica, hay mucha libertad, se puede decir lo que sea, me encanta, está muy divertido, ha sido una gran experiencia”.

Celebra que la radio es una conexión directa con el público, “es un medio que nunca va a morir, aunque aparezcan los podcast o plataformas como Spotify. El radio no se va a ir, tiene una magia que la televisión trató de igualar, pero cada plataforma tiene su sello y ahí seguirá”. “El tlacuache” se transmite de lunes a viernes

ES PRECURSOR DE LOS WEB SHOWS EN MÉXICO

Mientras tanto los lunes, transmite su web show en Youtube. “Tenemos 10 años con este programa. Ahorita es muy fácil salir por Facebook Live e Instagram Live, cada celular es un canal, pero hace 10 años no había eso, era más difícil, el único lugar donde podías ver algo en vivo era YouStream y era donde se hacían las alfombras rojas del cine o lives alternativos a los programas de televisión”.

Explica que en su caso “decidí hacer un web show, encontré un switcher, para superponer las pantallas, era gratis y lo hice para hacer conexiones. Era algo muy raro y contaba con amigos que eran ganadores de premios en MTV, donde estuve por mucho tiempo. Tenía ganas de conectar con mis amigos músicos y lo hice a través de estas conexiones”.

Recuerda que “empecé hace muchos años, siempre he sido creativo, hice muchas cosas para ‘Los Miau’, ‘Los Kid Choice Awards’, siempre en esa parte creativa. Trabajando en eso me ve Lalo Marrón, que fue la cabeza creativa de la época dorada de Telehit, cuando yo estaba en MTV, él ahora es jefe de MVS Televisión y me invita a formar parte de ‘Nu Music’ como productor general, para llevar esa cuestión más digital a la televisión, lo logramos tuvo mucha fuerza en Latinoamérica, pero desde marzo pasado cierra ‘Nu Music’ y nos mudamos todos a Exa TV”.

LA PANDEMIA VINO A CANONIZAR EL STREAMING

Asimismo, Ramos afirma que “la pandemia vino a canonizar las transmisiones online, los lives, el streaming, hoy una tía ya sabe que es un ‘live’, saca su celular y sabe que la verán en todo el mundo. Yo celebro que esto haya pasado, porque se abren las plataformas y hay mas ofertas de todo tipo de contenidos”.

Por otra parte, nos cuenta de “TuNight con Gabo Ramos”, que se transmite en EXA TV “Empezamos hace tres años y medio, es el programa más importante de invitados en el canal. Este 2020 fue brutal, tuvimos a Katy Perry como exclusiva, la tuvo Martha Debayle en radio y nosotros en televisión. También tuvimos a Thalía, Dave Grohl, Dua Lipa, J Balvin, Tiny, Nicky Jam, muchos invitados cuyo paso por nuestro programa podrán revivir en nuestro especial de fin de año”.

Y es que todo éxito requiere de grandes esfuerzos. “Trato de comer bien, de acomodar mis tiempos, aprovecho cada momento, hago ejercicio”, destaca el conductor.

SER PADRE ES SU PROYECTO MÁS IMPORTANTE

En medio de tanto trabajo, Gabo reconoce que “duermo poco, han sido semanas difíciles, porque también quiero tener tiempo para mis hijos. Ya caigo a dormir como 12 o una de la mañana, pero con la oreja abierta porque luego mi hijo pide leche o se hace pipí entonces hay que estar al pendiente más ahora que mi esposa está muy embarazada y no me gusta que se ande levantando tarde”.

Y en la víspera de la llegada de su segundo hijo, Gabo afirma que “mi proyecto más importante ahora es ‘Vida’, nuestra hija, que va a nacer en febrero, tenemos todos nuestros sentimientos en ello, además, tenemos otro hijo que se llama Valentín, él cumplió tres años. Ellos son mis proyectos importantes, esta cuarentena me ha dejado aportarle un poco más a cada uno y lo que más quiero es que tengan lo mejor, que sean felices”.

Asegura que siempre busca tiempo para “poder jugar de dinosaurio, caballo, ver Los Minions, Paw Patrol o Spiderman 10 veces al día, volver a ser niño con Valentín” y sobre la llegada de su hija, emocionado nos relata que “no me la creo, soy muy sensible, lloro con Las Tortugas Ninja, con Volver al Futuro y bueno recientemente lloré, pero en la boda de una amiga, lloré de emoción al ver a su papá y mi esposa me decía, ‘Tú vas a tener tu niña’, aunque aún no sabíamos que estaba embarazada, nos enteramos mucho después”.

Relata que eligieron ‘Vida’ como nombre de su hija “desde que nos conocimos en Argentina, yo tenía un amigo que tenía una hija con ese nombre, así que nos lo guardamos. Quiero vivir esa emoción de conocer a mi niña”.

“SOMOS ASÍ FAMILIA”, EL BLOG DE GABO, OCTAVIA Y VALENTÍN

Derivado de este segundo embarazo de su esposa Octavia Porto, deciden crear un blog familiar en el que comparten parte de esta experiencia. “Es muy familiar, sin pretensiones, no buscamos tener views, ni likes, es real, es como un disco duro público. En este pueden ver cuando mi esposa me dice que el bebé que esperamos será niña, y yo me suelto a llorar de la emoción, de darme cuenta que esta llegando y literal dije ‘Dios me ama’, con todas sus letras, lo dije al cielo ‘Wow, cumplió mi sueño’. Gracias”.

A ese agradecimiento, dice, se suma que “todo va bien, Octavia ya está más tranquila, esperamos que todo va a salir muy bien. Estoy asimilando todo, nos empiezan a regalar ropita, estoy creciendo como padre, pero no sé como es con una niña, ni con el niño (risas), lo voy descubriendo todos los días”.

En esta tarea paternal, Gabo ha encontrado también la forma de llevarlo a su trabajo pues “estoy dirigiendo, produciendo y aportando a los guionistas de un programa que se llama ‘Juguetirama al rescate’, conducido por ‘Cositas’, para conectar con los que son padres hoy en día, pero son niños los que van a jugar con los juguetes en el programa, sale todos los viernes a las 4 de la tarde en EXA Tv y se repite en televisión abierta en MVS Tv. Está bien padre, dura 15 minutos, por la inmediatez del contenido que consumen los niños”.

El programa tiene Unboxing de diferentes marcas, dinámicas, manualidades y al final un premio que es una consola de videojuegos y una bici, una onda muy de Chabelo, pero con la escencia de ‘Cositas’ haciendo manualidades. Todo esto viene de la cabeza de los creativos del canal, pero agradezco que me hallan puesto en la dirección”.

Siendo recordado en el mundo del doblaje por dar voz a “Ash” en “Pokemón”, lamenta que por ahora “tengo en pausa esa parte del doblaje, por cuestión familiar no he querido salir y el doblaje implica salir de casa, convivir con el micrófono, no quiero arriesgarme. Me han invitado, incluso para hacerlo de manera online, pero no puedo hacerlo, no tengo una cabina en mi casa. El doblaje es el medio más fiel, mi primer amor, me encanta y sin duda lo voy a retomar, sin duda, el próximo año”, finalizó.

