Atender recomendaciones antivirus

Punto por punto

Augusto Corro

Ante el “alto riesgo” de una tercera ola del coronavirus en el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el uso de cubrebocas durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Como se sabe, en la mayoría de los países de Europa se corre el peligro del tercer rebrote de la pandemia, por lo que se impusieron restricciones en la movilidad y en el horario de comercios.

Inclusive en algunas ciudades ya se regresó al confinamiento obligatorio de personas ante el creciente número de contagios que ha sacudido al continente.

Para evitar el incremento de contagio de coronavirus (Covid-19) la OMS planteó las siguientes recomendaciones:

1) Usar cubrebocas en las reuniones de Navidad y Fin de Año

2) Guardar la sana distancia, y

3) Evitar acudir a eventos con aglomeraciones.

También destacó la necesidad de que la gente cumpla con las medidas sanitarias para evitar nuevas oleadas de contagio; y a no subestimar las decisiones que podrían influir en las transmisiones de la enfermedad.

Dijo que en Europa la transmisión del coronavirus continúa de manera generalizada e intensa, por lo que recomendó trabajar juntos y cumplir con las recomendaciones hechas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

La OMS también recomendó retrasar las celebraciones de tipo religioso, así como suspender mercados con motivos navideños.

Opinión de un especialista de Covid

El doctor Francisco Moreno, uno de los mejores especialistas de Covid en México, explicó, ampliamente lo siguiente sobre los cuidados sanitarios:

1) El uso del cubrebocas y careta o lentes protege a los demás y parcialmente a ti. Para proteger a ti necesitas también usar lentes o careta. Las gotas pueden entrar por los ojos e infectar.

2) El contagio se da por las gotas. Viajan metro y medio después caen. Viven en las superficies. Lo mejor es estar a 1.5 metros de distancia siempre. Para proteger a ti y a los demás.

3) Uso continuo de gel con al menos 70 por ciento de alcohol es muy bueno. Ayuda si tocaste una superficie con el virus. Tener a la mano un gel todo el tiempo.

4) Si estuviste en contacto con alguien con Covid, o te contagiaste, notificarlo inmediatamente a todas las personas que viste. La atención temprana es lo más importante.

5) La prueba de Covid de nariz y boca debe hacerse a los 5 días de contacto, Hay muchos falsos negativos si el virus no lo ha alcanzado el nivel suficiente para detectar en la prueba.

6) El cubrebocas se debe cambiar o lavar diario. No reusarlo. El cubrebocas es mejor a no usar nada.

7) Usar el oxímetro diario, tengas o no Covid. Medida que debe ser mayor a 90. Tomado en el índice izquierdo y sentado. No tomarlo después de estar acostado. Tres respiraciones profundas y medir por al menos 5 segundos. No usar barniz ni gel en las uñas.

8) No se recomienda cenas o reuniones (posadas navideñas). La probabilidad de contagio es alta. Hay muchos casos de influenza más Covid en esta época y eso empeora significativamente el pronóstico.

9) Si se va a hacer reuniones deben ser de menos de diez personas, al aire libre, con medidas de precaución (espacio y uso de cubrebocas).

10) Es importante que hipertensos y diabéticos mantengan niveles de presión y azúcar controlados.

11) La vacuna contra influenza es muy importante.

México se encuentra entre los países que próximamente contarán con la vacuna anti-Covid. Claro que es muy positivo empezar a ver una luz en el túnel; sin embargo, vencer al coronavirus de un día a otro es imposible. Lo único que se puede hacer es detener la pandemia con medidas sanitarias a nuestro alcance si nos empeñamos en practicarlas. No olvidar que se trata de un virus que ya cobró en nuestro país 115 mil muertes y contagió a un millón 267 mil 202 personas.

¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com