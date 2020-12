Nuestras relaciones con los vecinos

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Sin duda las relaciones diplomáticas y de cooperación con nuestros vecinos del norte, principalmente con los estados Unidos de Norteamérica han sido prioridad de todo gobierno, tanto allá como aquí, sobre todo cuando se inicia una nueva administración.

Establecer las vías diplomáticas seguras y expeditas, es fundamental para ambos países por muchas causas pero la principal es la parte económica y de seguridad nacional.

En ese entendido, el momento en que se encuentran las relaciones diplomáticas no es precisamente la mejor. La relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump es excelente, siempre y cuando el señor empresario esté de buen humor. Pero las relaciones diplomáticas no son personales, son institucionales.

La renuncia de la actual embajadora de México en EU, Martha Bárcena, con una carrera diplomática existosa, anunció que pasaría al retiro luego de más de 40 años en el servicio diplomático mexicano, para dedicarse a la docencia en la Universidad de Rice ,en Houston, Texas. En consulta con el Presidente he tomado la decisión de jubilarme de manera anticipada, anunció la embajadora.

La diplomática comentó que recomendó a AMLO que debería felicitar a Joe Biden, ya que las instituciones electorales de Estados Unidos son confiables. Nunca lo hizo. Después de 42 días de las elecciones, el presidente AMLO envió al presidente electo de Estados Unidos una carta de reconocimiento como ganador en la que subrayó los principios de no intervención y auto determinación de los pueblos, que no venía al caso.

Llama la atención que nunca en su carta, AMLO se dirige a Biden como presidente electo, sino como señor Biden. Me parece que es una carta fría en la que el mensaje enviado no lo veo positivo de amigos, sino de advertencia, no opines no te metas, que se pudo haber hecho en otra ocasión, más adelante.

Cabe señalar que en días anteriores en la agenda política nacional y en el congreso de México se tocaron dos asuntos de suma importancia para las relaciones entre ambos países, la estadía de los agentes extranjeros en nuestro país y la compra de dólares excedentes por el Banxico. La primera prosperó y la segunda fue pospuesta para el año que entra. En ambos asuntos se produjeron comentarios y opiniones, no oficiales ni comunicaciones oficiales pero declaraciones de funcionarios, académicos o ex funcionarios en donde opinaron al respecto y contemplaron las posibles consecuencias, por supuesto negativas, cosa que no gusto a la 4T con toda razón. Por eso las relaciones deben ser institucionales y diplomáticas, nunca personales.

Por lo pronto, Esteban Moctezuma será nombrado embajador de México en los Estados Unidos, que no tiene ninguna experiencia diplomática, como para ocupar la embajada más importante de México en el extranjero. Le deseamos la mejor de las suertes y espero no se convierta a una piedra en el zapato, para el superecretario Marcelo Ebrard.

Finalmente, entró la congruencia y el Congreso hará mesa de análisis con la participación de banqueros y especialistas en el tema. Aunque la Cámara de Diputados intentó darle trámite, la polémica reforma a la Ley del Banco de México se pospuso al próximo año. Ricardo Monreal e Ignacio Mier, líderes de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, anunciaron la creación de una comisión bicameral que revisará la minuta, en la que esperan la participación de representantes del Banxico, Hacienda que había guardado silencio absoluto, la Asociación de Bancos de México y la CNBV para que formen parte del grupo de trabajo.

Es un tema muy técnico y es necesario que especialistas participen, opinen y enriquezcan la dicha ley, o de plano que la archiven. Sí va a mejorar nuestro sistema financiero, adelante. Así las Cosas, quédese en casa.

