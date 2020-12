Samadhi Zendejas cautivará de nuevo al público con “¿Todo claro, Clara?”

Debutó en “Atrevete a soñar” hace once años

La talentosa actriz y Luis Ernesto “El güero” Franco, integrantes exitosa serie “Falsa identidad”, de Telemundo y Netflix, ofrecerán un streaming live de la obra “¿Todo claro, Clara?”, que representarán este sábado 19 de diciembre por www.salaestelar.com

Gloria CARPIO

Luego de trabajar juntos durante dos años en “Falsa identidad”, con gran éxito en Telemundo y Netflix, Samadhi Zendejas, quien es la antagonista de la exitosa teleserie, para beneplácito de su público, volverá a trabajar con Luis Ernesto Franco en la obra “¿Todo claro, Clara?” que será a través de un streaming live, este sábado 19 de diciembre en en www.salaestelar.com, donde se podrán adquirir los tickets de acceso.

“¿Todo claro, Clara?”, se transmitirá desde un recinto teatral, pero también de repente van a aparecer escenas grabadas en calidad cin y con ello Samadhi Zendejas y Luis Ernesto Franco conquistarán de nuevo al público, que los podrá ver desde cualquier parte del mundo.

“¿Todo claro, Clara?” es una comedia representa lo que es el amor en pareja, partiendo de la premisa que el amor es una decisión y no una emoción. El texto es un reflejo de las relaciones y las crisis llegas al punto de sentirse estancado, donde alguno de los dos tiene dudas de si quiere seguir en la relación.

Samadhi Zendejas, a quien también recordamos por su actuación en “Mariposa de Barrio”, la bioserie autorizada de Jenni Rivera, donde interpretó a “La Diva de la Banda” en su etapa de juventud e inicios de su carrera, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN.

-Ya son once años de carrera actoral, te conocimos en la famosa telenovela “Atrévete a soñar”, ¿durante este tiempo cómo ha sido tu evolución como actriz?

“Atrevéte a soñar” fue mi primera oportunidad actoral, donde di vida a “Amanda Villalpando”, la telenovela fue un proyecto entrañable para mí y fue lo que me puso en el ruedo de la actuación.

– Cómo recibe la propuesta de Luis Ernesto Franco para actuar junto con él en la obra “¿Todo claro, Clara?”, que será por streaming live este sábado 19 de diciembre.

Después de terminar ‘Falsa Identidad 2’ me llega un mensaje de Luis Ernesto Franco y me dice “quiero que leas una obra y si te interesa me encantaría hacerla contigo” y después de leerla y de identificarme con lo tóxica que es Clara, decidimos hacerla.

– Cuál es el mensjae de la obra “¿Todo claro, Clara?”

La obra refleja la situación que viven actualmente la mayoría de las parejas, sus probelmáticas, principalmente durante esta pandemia por COVID-19 y en el día a día. Se tiene la gran oportunidad de ver la obra desde la comodidad de tu casa, disfrutarla con una copa de vino, reírte e identificarte, además de que los costos son muy accesibles.

– Una vez que las condiciones lo permitan, ¿llevarán “¿Todo claro, Clara?” a escena con público en vivo?

Me encantaría que esta obra se hiciera en teatros porque sentir ese nervio de estar ante el público siempre te va a causar mucha emoción. Ojalá que esta obra se convierta en un proyecto más de 2021 para representarla en un recinto y con público en vivo, yo estaría muy feliz .

– Al encarnar a Jenni Rivera en “Mariposa de barrio”, ¿qu´élagste a admirar de la Diva de la Banda?

Cuando encarné a Jenni Rivera me volví su fan número uno, tanto de su persona como su talento. Siempre lo digo, sin duda alguna Jenni Rivera fue un ángel para mí y para mi vida, ella vino a modificarme al cien por ciento, vino a modificar mi estilo de vida, porque gracias a ella yo regresé a la actuación, de la cual ya me había alejado. Me encantaría hacer otra biografía, otra bioserie inspirada en alguna cantante, en alguna boxeadora, la verdad que sí.

– ¿Qué esperas de este 2021?

Qué Dios me ayude a tener a mi familia unida y sana. Tengo mucho que agradecerle a Dios porque seguimos con vida y trabajando. No le pido nada, al contrario, le doy muchas gracias a la vida por por todas esas cosas bonitas que a pesar de que es una una época muy muy fuerte, no me dejó sin trabajo y sin un plato de comida todos los días en la mesa.

“Todo claro, Clara” tendrá lugar el sábado 19 de diciembre, a las 9 pm (hora de México). Para ver la función, vía online, puedes adquirir tu acceso a www.salaestelar.com La comedia narra la historia de una pareja en crisis, que se somete a un juego para determinar si continúa unida o se separa.