“Angels Inc.” salta del papel al cine y triunfa

Del escritor José María Pumarino

La película ha tenido gran éxito en Amazon Prime

Arturo Arellano

José María Pumarino es el único, en México, que ha logrado trascender una de sus obras siendo artífice de cada uno de los pasos en esa odisea, inicialmente escribió una novela, luego realizó la adaptación a guión y finalmente dirigió y produjo la que hoy se ha convertido en una exitosa película en Amazon Prime para toda Latinoamérica “Angels Inc.”.

Con una respuesta espectacular por parte del público, Pumarino platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, que incluso aquellos que leyeron el libro antes de ver la cinta, han quedado complacidos con el resultado en la gran pantalla “todo ha sido consecuencia tras consecuencia, realmente si hace cuatro años me hubieran preguntado si iba a hacer de mi novela una película, habría dicho que no, sin embargo, hace tres años cerré una empresa que tenía y como yo había sido escritor desde los 16 años, decidí retomar esta faceta”.

Recuerda que “hice un ejercicio en redes sociales y una de mis novelad ‘Ángeles guardianes’ la subí en formato de serie literaria. Es como una serie de televisión, se van subiendo capítulos pero en formato de lectura y con ello generamos más de 190 millones de Impactos en 13 países. De ahí vino el interés de que a la gente les gustaría verla en la pantalla grande. Inicialmente me contactaron un par de cineastas para la versión en película, pero la cosa es que cuando me presentan las adaptaciones del guión, no me gustó, porque a los personajes los ridiculizaban, estaban mejicanizando la historia y no me pareció”.

Y es que el escritor argumenta que “el nombre, Angels inc. genera mucho morbo, al tratarse de una compañía que te ayuda a ser infiel a tu pareja sin que se dé cuenta, pero ese no es el eje de la historia, la historia habla de mucho más, estaá enfocada en las mujeres, habla de la soledad, pero esa soledad del alma, por vacío más que por ausencia. Puedes estar acompañado, amar, tener hijos y marido, pero aún así sentirte sola. En el caso de la novela eso gustó a los lectores y me decidí por hacer mi propia adaptación de guión para cine y ser fiel a la esencia”.

Reconoce que “fue un reto estar frente a mi computadora, porque son lenguajes diferentes, tú escribes una novela, pero nada tiene que ver con el guión de cine. En la novela escribo y da un brinco a la luna, le da la vuelta y viene de regreso, pero ¿cómo se puede hacer eso en cine, necesitas locaciones, tienes que hacer mil cosas, a veces tienes que simplificar. Son otras herramientas. Finalmente, mi meta era que quería que vean y sientan lo mismo en cine que en la novela”.

Así, celebra que “la gente que ha visto la novela y ahora la película no se sienta desilusionada, me han dado muy buenos comentarios. Tan es así, que en 2021 se va a España y saldrá también en EU y Puerto Rico. La misma historia se abre camino. En ventas de libro pensé que me iba a ayudar la película, pero curiosamente donde más se ha visto la película es donde menos se ha vendido esta novela. Caso contrario mi libro ‘El error de Dios’ sí ha reportado muy buenas ventas, es decir, que la gente se está interesando más en mi trabajo, pero cuando ya salió en cine, quizá les da pereza leer el libro”.

Tras esta experiencia, Pumarino destaca que “mi tarea como escritor no va a cambiar, siempre escribo por escenas, siempre ha sido mi manera de narrar, de una forma muy cinematográfica, eso me ayudó a la hora de adaptar el guión. Aún no se ha recuperado la inversión, pero el año entrante pinta muy bien”.

Finalmente, adelantó que “ya me encuentro trabajando en el guion de ‘El error de Dios’ con más gente involucrada. Mi condición es que yo escriba el guion y yo dirija la cinta, para seguir haciendo este tipo de adaptaciones”. Concluye que “El cine debe proponer, transgredir y romper, no estar siempre con las mismas historias. Ni quitar esencia del arte. Lo mismo en la lectura, invito a que la gente lea siempre, porque las letras nutren el alma y el conocimiento”.

La película “Angels inc.” se puede ver actualmente en Amazon Prime para toda Latinoamérica.