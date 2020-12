El botín de Feliz Navidad…

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El aumento del salario mínimo sin duda es necesario y es motivo de una nueva controversia entre el gobierno de la 4T.

Ante los aumentos desmesurados del costo de la vida no solo por las consecuencias de la pandemia sino por las estrategias económicas que hemos llevado, sin duda es justo un aumento a los salarios de los trabajadores.

La canasta básica subió casi en un treinta por ciento. Es fácil con solo ir al supermercado o tianguis los precios han aumentado. El salario mínimo aumenta de $123.22 a $141.70 y en la frontera norte del país de $185.56 a $213.39 pesos.

El aumento se acordó en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) organismo encargado de revisar cada año los salarios mínimos así como profesionales y en donde están representados patrones y trabajadores.

Los patrones en un principio declararon que un 10 por ciento era factible para no poner en riesgo a las empresas dado que las condiciones económicas no eran favorables por los efectos de los cierres con motivo de la pandemia. En un principio el gobierno había propuesto un 6 % de aumento para la frontera y 15% en el general, pero repentinamente cambió y se fue por el 15 general.

Sabemos que las empresas, las Pymes, micros y pequeñas sobre todo, son las que más han sufrido los efectos negativos de los cierres de comercios que ha ocasionado la quiebra de empresas. Se calcula que a fin de año llegue la cifra a 500 mil.

La parte patronal votó en contra del aumento porque argumentan que no lo podrán llevar adelante muchas de las empresas y advierte que se corre el riesgo de cierre de 700 mil de ellas.

Aquí es donde la flamante secretaria de Economía, Tatiana Clouthier tendrá su primera prueba de fuego, para crear y convencer a su jefe de ayudar a las empresas con programas de apoyo, como lo han hecho los gobiernos inteligentes en el mundo, empezando por EU con una inyección de 900 mil millones de dólares para apoyos a las empresas.

Tatiana Clouthier tiene enfrente su primer gran reto que es crucial para la economía y el comercio de nuestro país. Tendrá otros pero este nos mostrará de qué está hecha la sinaloense. Esperemos que salga como su padre, con gran empuje y enjundia.

Finalmente se concretó. Los líderes nacionales del PAN, PRD y PRI, Marko Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno, respectivamente, anunciaron la inédita alianza “Va Por México”, en la que irán con candidatos en 176 de los 300 distritos electorales del país, con la finalidad de obtener la mayoría simple en la Cámara de Diputados federal y también locales así como ganar en 11 gubernaturas.

“Nos une la forma de entender el sistema democrático y político, de entender el poder y sus funciones nos une la convicción democrática y el sentido de responsabilidad y también la amenaza que hoy vivimos todos” aseguró el panista Marko Cortés.

Por supuesto este anuncio no cayó bien en la 4T que de inmediato respondieron los morenistas calificándola como “tóxica y sin principios”. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que la unión del PAN, PRI y PRD confirma una alianza “tóxica” quienes se quitaron las máscaras. “¡Se quitan las máscaras! El TUMOR (Todos Unidos contra Morena) confirma su alianza tóxica y se reparten los distritos federales como si se tratara de un botín”, señaló.

Pues sí, todos contra Morena, como le comenté en espacios anteriores, es legal, así como es legal la alianza de Morena con Verde Ecologista y PT, que no creo que tengan mucho en común dentro de sus objetivos ideológicos pero sí políticos y económicos.

El empresario Claudio X González señaló que partidos y ciudadanos “irán juntos para hacer frente al autoritarismo incompetente de la Presidencia porque es necesario detener al desgobierno y comenzar a proyectar una alternativa para el 2024 que sin negar los errores del pasado nos permita construir un futuro”.

Lo cierto es que el botín, como dice Mario Delgado, que tienen enfrente los partidos políticos en las elecciones del año que entra es muy apetitoso tan lo es, que 386 diputados federales de 500, buscaran reelección consecutiva desde la comodidad de su butaca, llamada curul, porque mucho pasaron de noche, fueron espectadores solamente.

En el tema pandemia usted juzgue, mientras Europa cierra sus fronteras a los vuelos de Gran Bretaña, debido a la nueva cepa de Covid, aquí en México no lo hacemos, la autoridad dice descarta cerrar vuelos de Reino Unido por nueva cepa. El subsecretario Hugo López-Gatell, aseguró que cerrar los vuelos provenientes de Reino Unido no disminuye el riesgo de transmisión de la nueva mutación de Covid-19. “La OMS explícitamente desaconseja el cierre de vuelos provenientes del Reino Unido”, declaró en la conferencia de prensa matutina. Ni hablar la lógica no predomina en este asunto. Así las cosas, quédese en casa. Feliz Navidad.

hmares21@gmail.com