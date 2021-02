“Ya chole… con Salgado Macedonio”

Espacio Electoral

Eleazar Flores

LENGUAJE PRESIDENCIAL-. Para evitar la mínima confusión a los clásicos del idioma español, el padre de la cuarta transformación fue muy claro tratándose de defender al amigo, al senador con licencia aspirante a la gubernatura del estado de Guerrero “ya chole con Salgado Macedonio”-

En estos terminajos, no importa descuidar la figura presidencial, lo que debe quedar bien claro es no molestar más al ex alcalde que gobernó Acapulco y ahora quiere hacerlo en la entidad, Guerrero.

¿Por qué no dejar a don Félix ser feliz con su tercer intento en buscar la gubernatura de su paradisiaco estado de Guerrero?. En efecto, ésta es la tercera intentona del ingeniero civil Salgado Macedonio por buscar la gubernatura, antes lo hizo en las elecciones de 1993 y volvió a competir sin éxito en las elecciones de 1999, pero no tenía el padrino como el que hoy tiene.

A propósito de padrinazgos, recuerde que el padre de la Cuarta Transformación tiene otra similitud más con su hoy ahijado guerrerense, pues fue candidato presidencial en 2006, -cuyo resultado aún objeta- y la de 2012, comicios en los que ni para reclamar algo le alcanzó, pues el triunfo del mexiquense Enrique Peña fue muy holgado. De los procedimientos, ni hablar.

Ufano en su campaña de 2018, Andrés Manuel López Obrador pregonaba que “ni todos juntos me alcanzarían”, refiriéndose a sus contrincantes, el “priista” José Antonio Meade y el panista, Ricardo Anaya, “canallín”, agregaba, socarrón, el abanderado del Movimiento Regeneración Nacional, lo que se confirmó en los comicios de julio de ese año.

Salió cierto el pronunciamiento del tabasqueño, “la tercera fue la vencida” al ganar la Presidencia de la República. Si Morena llega a mantener la candidatura de don Félix, -también actor, pues filmó la película Guerrero en los lejanos noventa-, Salgado Macedonio también podría pregonar ufano que “la tercera es la vencida”, pero sólo la candidatura. Que gane será otra cosa.

Advirtiendo que un político difícilmente tiene vida privada y menos cuando no la procura -igual que algunos artistas-, ojalá y los escándalos no lleguen a tocar a María del Sol Salgado Pineda, hija del autor del libro Los pubertos de mi tierra. Como verá, Félix Salgado Macedonio es todo un estuche de cualidades, cineasta, escritor y…. en sus tiempos libres, político.

El “ya chole” presidencial en apoyo a Salgado Macedonio, no sólo incluye el dejar que sea candidato de Morena a gobernador de su estado, seguramente el paquete también considera su gran habilidad en el manejo de las motocicletas “Harley”, conste que excluyo su fama y experiencia etílica -pregonan sus “amigos”, pues en esto, pocos pueden lanzar la primera piedra..

Del derecho a las mujeres. Ellas tienen la palabra y el voto.

