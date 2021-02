Datos contra datos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pedirá a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priista yucateca Dulce María Sauri, se revise la actuación del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, priista también, en relación a lo que considera “una actitud politiquera y no técnica” en la revisión de los costos de la cancelación del NAIM toda vez que sus errores en la metodología sirvió para que sus adversarios dañaran la imagen del gobierno de la IV Transformación.

Y en lo que se considera que hubo presiones para obligar a la ASF y reconocer que hubo errores en tal auditoria, Colmenares Páramo señaló que “no fuimos doblados”, sólo se reconocieron deficiencias en la metodología pero que ha invitado a otro grupo de auditores y del Grupo Aeroportuario a que proporcionen la información que consideren conveniente para corregir las cifras y el asunto quede zanjado.

Indudablemente, que esto es saludable, pese al enfoque diferente entre las dos entidades: la ASF y el gobierno de la IV-T, porque se avanza en el país en disminuir el megapoder presidencial y demostrar que aún hay funcionarios e instituciones que cumplen con su función, sin temor a las represalias, las que ha aclarado el Presidente: “no buscamos dañar a nadie”, pero tampoco dejará que se ponga en duda la honestidad de su gobierno.

Al margen de la política o la politiquería, el debate técnico sobre los costos reales de la cancelación del NAIM, en el presente y en el futuro, es sano exhibirlo a la luz pública hoy que se cuestiona el Aeropuerto Felipe Ángeles con la utilidad internacional que tendría el del Texcoco, no sólo en cuestión de pesos y centavos, sino en rentabilidad a futuro en beneficio del país y de millones de pasajeros que desean un servicio de primera.

TURBULENCIAS

Mi delito, no subordinarme: García Cabeza de Vaca

En San Lázaro, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca dijo que si cometió algún delito es el no subordinarse de las decisiones del gobierno federal que van en contra de los tamaulipecos, pero que seguirá defendiendo los intereses de éstos y al solicitar una copia de la denuncia por delincuencia organizada interpuesta en la Cámara de Diputados donde se demanda su desafuero, dijo que entre otras razones de su persecución política es porque denunció el documento apócrifo que la CFE, de Manuel Bartlet, exhibió como prueba de que uno de los apagones se originó por la quema de pastizales en Tamaulipas, lo cual no fue cierto y su apoyo a la generación de energías limpias y no sucias como ocurre ahora. El coordinador parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que se cuidará que el proceso sea apegado a la ley en la presunción de inocencia y el debido proceso… Se confirmó que el veterano priista Salomón González Blanco Garrido, ex secretario del trabajo, se pasó a Morena y en premio, su hija Josefa González Blanco Garrido Ortiz Mena, ex titular de la Semarnat, será embajadora en Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda, como ocurre con los que se cambian de partido; desde luego que esto no es delito, sino es simple reacomodo en función de intereses personales y no de convicciones ni de compromiso con la comunidad… En tanto sigue avanzando el Pacto contra México: ahora va por el estado de Morelos y la Cámara de Diputados mediante la alianza PRI-PAN-PRD, los mismos firmantes de las reformas del retroceso impulsadas por el presidente Peña Nieto para entregar recursos naturales de nuestro país a las empresas extranjeras como es el caso de la CFE y Pemex. Buscan controlar la Cámara de Diputados maniobrando desde las oficinas alternas del PRI en Polanco en su reacomodo de piezas, veremos si la IV-T se los permite.

