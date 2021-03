Albania Sofía conquista con su belleza y cautiva con su talento

Se ganó el adjetivo de “La nena del flow”

Cantante, actriz y bailarina, ella es una artista completa

Arturo Arellano

Albania Sofía nació en España, sin embargo, se mudó a los 7 años a Miami, Florida, donde obtuvo una maestría en comunicaciones, pero sin dejar de lado la música, rubro en el que se sigue preparando y con el que ahora está completamente decidida a conquistar México, hasta donde llega para mostrar sus canciones, mismas que le han hecho ganar el adjetivo de “La nena del flow” por su belleza, claro está, pero aún más por su talento como cantante, actriz y bailarina, lo que le convierte en una artista completa.

Derivado de lo ecléctico de sus gustos musicales, Albania Sofía considera al arte de la sonoridad como instrumento para expresarse artísticamente y en entrevista para DIARIO IMAGEN, anuncia: “Lanzaré una canción en compañía de otros tres artistas, con toques de México, pero también muy urbano, muy reggaetón, lo cual me tiene muy emocionada y espero que les guste a todos. No creo en casarme con un género, para mí tener el flow es poder conectarte con una persona de Colombia, de México de España, de cualquier parte del mundo, aunque muchos creen que es una forma de bailar, de vestirse, para mi va más allá, es una forma de poderte entender con todo mundo”.

Al haber crecido en Miami, con tantas culturas en un mismo lugar, relata que “Nací en España, soy hija de padre español y madre mexicana, sin embargo, siempre he tenido influencia de todo tipo, luego me fui a Miami, donde hay todo tipo de culturas y sonidos, lo cual me ha llenado de mucha versatilidad. México siempre está muy presente en mi música, pero también la colombiana, la española, argentina, es un privilegio que me ha dado estar rodeada de tanta gente diferente”.

Para ser diferente afirma que “hay que ser honesto, tener libertad, en mi caso hacer letras y videos que no cualquiera se atreve a cantar o por ejemplo, a aparecer en una cama con un tío atado, mostrar esa parte atrevida, sexy de mí, pero al mismo tiempo, tener la capacidad de hacer algo romántico, sentimental. Soy una mujer empoderada, pero con los mismos sentimientos de todos, amo, río, lloro, me emociono como todos, eso es lo que le prometo a mi público mostrarme tal y como soy”.

Al estar, como todos en un periodo de aislamiento a causa de la pandemia refiere que “me ha servido mucho porque le puse una pausa a mi vida, de estar viviendo lejos de casa, para poder estar con mi familia, he pasado tiempo en Miami con mis padres y luego en España con mi abuela y primos. He retomado mis clases de actuación, de flamenco, creciendo como artista, para poder salir al mundo después mas preparada y en cuando se pueda salir no voy a parar” adelantó.

De tal manera que “con la canción que se viene en camino, colaboramos cuatro artistas, la pasamos muy bien, somos de cuatro públicos diferentes y será increíble poder presentarla juntos, quizá hagamos algo por internet, porque aun no se puede nada presencial. Somos Bolela, Mickey Mendoza, Oscar Mont, el nombre de la canción aún no lo definimos, pero podría ser ‘Want it México’ o ‘El grito mariachi’, pronto lo decidiremos”.

De igual manera aclaró que no se cierra a ninguna oportunidad en el medio artístico. “Soy una artista multifacética, amo la actuación, la danza, el baile, quiero emerger como una artista completa y preparada. Por ello trabajo, sigo escribiendo, grabando, soy constante, quiero que me conozcan en todo el mundo, ojala que con mi trabajo les pueda llegar al corazón”.

“Yo primero” es su nuevo sencillo

Al enfrentar una carrera que describe como bastante complicada, Albania Sofía afirma que sus ideales se basan en no claudicar, sino por el contrario empoderarse y demostrar que es capaz de todo, por ello en su nuevo sencillo “Yo primero” dice “es una canción que habla de lo que he reflexionado sobre la cuarentena y como vino a cambiar mi carrera, pues antes trabajaba con gente que no me dejaba ser quien soy y tuve que buscar mi libertad artística”.

En ese sentido añade “es que siempre he tratado de ser libre, lo cual me ha traído muchos problemas, principalmente en mis relaciones románticas, por eso ahora esta canción es muy especial, porque marca esta nueva etapa en la que trabajo de forma más libre e independiente, asimismo, recalca que primero me amo a mi, es amor propio y no dejar que nadie apague tu luz”.

Una vez lanzado este mensaje, Albania afirma que seguirá luchando para que las personas se sientan bien con sus cuerpos y personalidades “Siempre intento que la gente se sienta sexy con mi música, es importante quererte como eres, empoderada, asimismo, reconocer que somos vulnerables pero no por eso deprimirnos, sino al contrario, enfrentarlo y tener fe en nosotros mismos, Hay que amarnos y respetarnos como somos”.

En este caso destaca que “no es cosa fácil, para todos debe ser un proceso, pero hay que iniciar por algo, escribir, reflexionar, hay muchas formas de llegar a ese amor propio. Encuéntrate, quiérete, conócete y entiéndete”.

“Yo primero” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales para descarga y escucha.

Próximamente, Albania Sofía hará un tema con Bolela, Mickey Mendoza y Oscar Mont.