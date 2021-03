Las elecciones y la carta

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista, compuesta por los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, propusieron al gobierno de la 4 T apoyar y firmar el pacto nacional como el que propone el presidente AMLO, con lo que se garanticen los recursos públicos y programas sociales, pero que no sean utilizados con fines electorales.

Esto suena muy bien y fácil de alguna forma decirlo pero será muy difícil llevarlo a cabo. El bloque de mandatarios solicita que el acuerdo que plantea AMLO debe quedar establecido formal y legalmente ante el Instituto Nacional Electoral, INE, con el propósito que garantice al país una democracia sin dueño y que obligue por igual a cada una de las partes y sin dobleces. Condiciones de los aliancistas.

En su reunión del fin de semana pasado, el bloque de gobernadores coincidieron en que un pacto nacional por la democracia, garantizaría una actuación responsable de respeto a la ley y no intervención indebida con miras a las elecciones de junio próximo. Dos días después la jefa de gobierno de la Ciudad de México se pronunció a favor.

Aquí hablamos de todos los niveles de gobierno. Desde el municipal hasta el federal. Parejo. Esto, estimado lector, suena muy bien, pero las tentaciones son muchas y yo creo que podría firmarse y hacer la parafernalia, pero cumplirlo es una meta casi incumplible, pero no imposible.

El Presidente AMLO, además, pidió denunciar si un candidato usa dinero de la delincuencia organizada o del presupuesto público para financiar sus actos proselitistas. “Que se denuncie si un candidato utiliza dinero del presupuesto público o dinero de la delincuencia organizada o de la delincuencia del cuello blanco, porque eso desgraciadamente existe, se heredó el partido de la delincuencia organizada”, expresó.

En senda carta de Dante Delgado a AMLO, antes supercuates, el político veracruzano marca momentos y acciones claves con toda claridad en el paso de la vida política del tabasqueño.

La carta se titula: “Andrés Manuel, construiste la oposición que querías, no la que necesita el país”, en donde el senador y líder de los senadores naranja, y fundador del partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, Dante Delgado Ranauro, ex gobernador de Veracruz, político de larga experiencia, expone y comparte a los lectores su juicio sobre las luchas políticas que vivieron juntos durante las elecciones presidenciales de 2006, 2012 y la última, en 2018.

Publicada en el Diario El Universal el pasado 28 de febrero, Dante Delgado le recuerda a AMLO decisiones que los llevaron a la cúspide de la opinión pública y las primeras planas de muchos diarios, como el plantón de Reforma, las famosas frases: “ya cállate chachalaca”, “voto por voto, casilla por casilla” por mencionar algunas frases que se quedaron para el uso popular.

Entre los párrafos de esta carta abierta, de tres páginas, con 24 párrafos, Dante Delgado le dice: “Andrés Manuel sé lo que estas haciendo, estás construyendo la oposición que necesitas, la que conviene a tus intereses, pero no la que necesita el país. Esto no es lo que se espera de un jefe de Estado con altura de miras”.

Y en otro párrafo refiriéndose a la elección de 2006: “En aquel entonces te dije que el paso siguiente era prepararnos para la elección de 2012 y que teníamos que comenzar por enlistar diez errores cometidos en campaña. Fueron tantos, preguntaste. Te respondí que fueron muchos, pero que bastaba con que reconocieras diez. Tu incapacidad para aceptar errores y rectificarlos es uno de tus mayores defectos”.

Es un carta con puntos de vista personales del político Veracruzano, Delgado, que podrá o no tener razón, pero sin duda los pone en la mesa que sin duda Dante Delgado, tiene la valentía y la autoridad moral y política que le dan por ser compañero del Tabasqueño, como un luchador político y social.

En su misiva el senador Delgado cuestiona y condena a los partidos de oposición, PRI y PAN, señala que: “ingenuamente aprobaron reformas que permiten coartar la libertad de quienes disientan contigo y además controlar al Poder Judicial”. El político afirma que ante este atentado a la democracia y a la división de poderes, empresarios y dirigentes de partidos, ofuscados y desconcertados no logran entender, “los tienes totalmente desorientados”, señala.

Y así, puntualmente, el senador Delgado cuestiona la posición y las acciones tanto de la oposición, como los partidos políticos y los dirigentes y finaliza con señalar: “La lucha no es contra ti, es contra lo que has decidido representar para que no instaures una presidencia imperial. Nuestra lucha es por México”.

Es increíble que siga adelante Morena con la candidatura de Félix Salgado, sin duda esto no prosperará. Por lo pronto salieron nuevos candidatos y otros que se hicieron a un lado. Habrá sorpresas y tienen hasta el 4 de marzo para registrarse.

No podemos entender como un individuo, tranquilamente, se sube al estrado y llega hasta el presidente AMLO en la conferencia mañanera de ayer. La seguridad del Presidente está en duda o está en duda que sea un acto natural de un ciudadano que quiere decirle algo al Presidente. Así las Cosas, hasta pronto.

