La posible muerte de Vicente Fernández y otra pandemia, las predicciones de Yamarash

Para el vidente 2021 no pinta bien

Afirma que se puede acudir al esoterismo para salir bien librados

Arturo Arellano

Yamarash es uno de los videntes más reconocidos de los últimos tiempos, ha tenido gran participación en medios de comunicación y actualmente ofrece sus servicios a través de las plataformas digitales, lo mismo que es autor de los horóscopos en algunos medios impresos. Su experiencia lo ha llevado a predecir diferentes acontecimientos de suma importancia para este 2021, entre ellos la muerte de Don Vicente Fernández y la posibilidad de una segunda pandemia, asociada a un virus ajeno al Covid-19.

Lamentablemente no son muy buenas noticias, sin embargo, Yamarash, ofrece alternativas para protegernos y salir bien librados.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, comentó “es un don que me heredaron mi padre y mi bisabuela, mi primera presentación fue en ‘Viva la mañana’ con Alfredo Adame, cuando apenas yo tenía 17 años, he estado en Televisa, TV Azteca, en programas como ‘Enamorándonos’ y ‘Extra normal’. Asimismo, en Imagen televisión, con youtubers y actualmente colaboro en un diario con la sección de horóscopos”.

Afirma que “es un don que he tenido que perfeccionar con técnicas personalizadas, porque las necesidades actuales son otras. Actualmente hemos usado las redes sociales para acercarnos y ayudar a la gente con otros métodos. Por eso estoy trabajando en medios digitales y mi página de internet, donde pongo rituales para la suerte, el amor, el trabajo. También grabé para Badaboom, una cápsula en el que hicimos tour en el mercado de Sonora, en la Ciudad de México, donde nos encontramos con los productos mas usados por los mexicanos en el tema del esoterismo. Y nos damos cuenta de que los baños aún son lo más solicitado, cuando hay malas temporadas, cuando sales a la vida con toda la actitud, pero no salen las cosas, es cuando acudimos a esto, a las limpias, los amuletos”.

EL ESOTERISMO TE HACE NO PERDER LA ESPERANZA

Recomendó que “hay una piedra muy famosa, la pirita, que se porta en las carteras, los monederos y atrae la abundancia, atrae mucho trabajo. Por otra parte, el cuarzo rosa es para el amor y así nos podemos ir con otras piedras, cuyas funciones y usos pueden encontrar en mi página de internet, lo mismo que otros rituales”, dijo y afirmó que a pesar de la contingencia hay muchas personas que acuden por productos para practicar el esoterismo.

Asegura que el esoterismo es un medio que te hace no perder la esperanza “que no te derrumbes, te mantiene vivo y con ganas de salir adelante, con motivación, porque hay magia. Cuando pierdes cualquier ilusión, cuando dejas de luchar y generar propósitos, ya no tienes la esencia de tu propia personalidad y te vuelves un robot sin sentimientos, empiezas a perder las emociones, por eso el esoterismo es bueno, nos ayuda a cumplir expectativas, objetivos, a que puedas hacer magia con los deseos”.

De esta manera, indica que “el esoterismo juega un papel fundamental, porque mucha gente aun con dudas, miedos y prejuicios se acerca, para luego darse cuenta de que con esto cumplen sus necesidades, consiguen un amor, un trabajo, una protección, porque hoy salimos a la calle con el riesgo de enfermarnos y el esoterismo nos puede cuidar. Esto se trata de fe, que no es material como un celular, pero la fe puede hacer milagros”.

FAMOSOS Y POLÍTICOS PRACTICAN ESTE TIPO DE MAGIA

Como es bien sabido, el esoterismo es una practica que a lo largo de los años han adoptado famosos y políticos, lo cual confirma Yamarash. “Hay muchas áreas del esoterismo, de la magia y yo respeto todas. Se sabe que muchos famosos se acercan, por ejemplo, se destapó que Daniel Urquiza hacia santería, el se suicidó lamentablemente y su nombre ha sido asociado con Galilea Montijo, de quien dicen es santera.”:

Recalca que no es una cosa de la actualidad “esto ha sido siempre, los vendedores dicen que iba María Félix, gente de edad avanzada, inclusive luchadores, galanes de novelas, que van por amuletos. Hasta políticos, hay gente muy destapada, no es algo nuevo, por ejemplo, Elba Esther Gordillo, presumía de tener una imagen de 2 metros de la santa muerte”.

Y es que asegura que muchas de estas personalidades se han ayudado de este método para lograr sus objetivos “los políticos para ocupar cargos y los actores o actrices para que les den algún papel protagónico, es algo bien sabido”, destacó.

POR ENFERMEDAD, PODRÍA MORIR VICENTE FERNÁNDEZ

Aunque no puntualizó de qué enfermedad, el vidente Yamarash predice que Vicente Fernández podría morir este 2021 “semana a semana hago predicciones en YouTube, y barajeando me doy cuenta de uno de los sucesos más importantes de este año y es en torno a Vicente Fernández. Recordemos que recientemente se hizo un escándalo, con toques muy polémicos, que acusan a Don Vicente de acoso sexual, indagando en mis cartas me doy cuenta de que esto podría llevarlo a situaciones muy delicadas sobre su salud. A partir de la primera acusación se le viene una ola de escándalos al señor, lo cual le llevará a una salud delicada, que, si no es tratada correctamente, podría ser muy delicado y hasta fatal. Es lamentable, lo que me muestran las cartas, la carta del ermitaño nos indica que requerirá atención médica especializada, incluso los Fernández estarán más unidos que nunca y sí, Don Vicente podría morir, es muy probable”

Por otra parte, predice que Alejandra Guzmán y Frida Sofía se van a reconciliar “Están más calmadas y con mayor disposición. La familia Pinal por fin integrará a Frida Sofía, luego de que ella estuvo atacando a todos, pero ya se ve con ganas de hacer las paces”.

En el tenor de la salud, indicó que “Lo de la vacunación si esta avanzando, pero lamentablemente no va a acabar aquí, esto seguirá, se debe poner atención, porque viene un periodo de relajación, donde las cosas van a mejorar, pero después podrían empeorar si no nos cuidamos. La carta alta dice que la enfermedad se queda y aunque cuestiones económicas si regresan a la normalidad, esto no acaba aquí”.

Lo que parecieran buenas noticias en cuanto a que se va a controlar la pandemia por el Covid-19, no lo son, pues Yamarash antecede que “Hay mucha posibilidad de que vengan otras enfermedades, incluso se desataría otra pandemia a finales este 2021, algo completamente diferente al Covid”, concluyó.

