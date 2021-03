El caso Lozoya, en el limbo

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

¿Qué espera la Fiscalía General de la República de Emilio Lozoya?

El ex director de Pemex ya soltó todo lo que tenía, no guardó nada para una nueva negociación, por lo que las denuncias en contra de senadores de aquel entonces y de otros personajes de la alta política, carecen de confiabilidad.

No están los videos prometidos en los que, supuestamente, aparecen los 17 personajes implicados en el caso abierto contra Lozoya Austin y tampoco los testigos ofrecidos. Si acaso por ahí pulula un colaborador suyo que ha sido exprimido para revelar los secretos de la confabulación en la que participó el entonces director de Pemex.

Los señalados por Lozoya Austin no se han quedado cruzados de brazos y cuentan con equipos de abogados de alto nivel, para contrarrestar la ofensiva lanzada en su contra que ha sido frenada por carecer de validez los dichos del acusado.

Es cierto que el principal personaje del entramado sufre y, hasta dicen, se encuentra deprimido por las acusaciones en su refugio de la Península Ibérica, pero los de acá ni sudan ni se acongojan.

De ahí que sube la presión sobre Emilio Lozoya hijo y se reviven las denuncias en contra de su esposa, madre y hermana, para ver si así aflojan al susodicho y convierte en realidad todos sus ofrecimientos.

La FGR necesita reactivar ese proceso ante la cercanía de los comicios del próximo seis de junio y amplíar su universo.

Hay quienes creen que el debilitamiento del caso Lozoya es una de las razones principales para acelerar el proceso de desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero la denuncia en su contra no está relacionada con el caso Lozoya, donde, es cierto, él también fue embarrado.

Las evidencias presentadas por Lozoya para reforzar el eventual involucramiento de un grupo de ex senadores del PAN y salpicar a los ex secretarios de Hacienda, Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade, son demasiado fantasiosas, tanto que no están siendo consideradas, aunque la FGR mantiene bajo observancia a este selecto grupo.

Es cierto que circuló un video en que dos personajes identificados como cercanos al hoy gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez y el otro al ex senador Jorge Luis Lavalle, por lo que se sabe que este último, Rafael Caraveo, ya fue llamado a declarar.

Pero por lo visto los investigadores de la FGR siguen dando palos de ciego y el caso Odebrecht-Lozoya y su vinculación con los pagos de soborno a legisladores y servidores públicos federales, podría quedar en un simple sueño guajiro, donde se le puedan cumplir sus deseos a Emilio Lozoya Austin y este, finalmente, termine, en lo que ha evitado hasta ahora, en la cárcel.

Del otro asunto relacionado con él, Agronitrogenados, ya hay un entendimiento del gobierno con Alonso Ancira, quien ofreció la devolución del sobreprecio de dicha planta a cambio de su libertad.

Por lo pronto, la FGR seguirá esperando el resultado de sus pesquisas sobre el gobernador de Tamaulipas, para saber si procede o no el desafuero que tendría que aplicar el Congreso para iniciar el procedimiento en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, basada en la petición de la FGR que acusa a García Cabeza de Vaca de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada.

******

Finalmente, la dirigencia de Morena decidió realizar otra encuesta para encontrar al candidato o candidata al gobierno de Guerrero.

La gran duda es si Félix Salgado Macedonio volverá a participar como aspirante y si esta nueva encuesta le favorece otra vez.

Por lo pronto, Pablo Amílcar Sandoval el segundo en las preferencias decidió bajarse de participar, algunos dicen que por temor a que se le lance una ofensiva sobre su gestión como delegado federal en la entidad.

Hay quienes voltean a ver otras opciones y encuentran que Luis Walton o Adela Román podrían llenar las expectativas. El primero ya fue alcalde de Acapulco y la segunda lo es ahora.

Nestora Salgado está muy cuestionada y Beatriz Mojica, parece no convencer a los encuestados y menos a los dirigentes del partido.

