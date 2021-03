Contratos leoninos

Un acuerdo con la empresa Odebrecht sobre contratos leoninos que afectan a Pemex y sangran a la nación fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la misma ruta que ha seguido con súper empresas evasoras de impuestos o beneficiadas, de una u otra manera, por administraciones anteriores que dispusieron de los recursos públicos como patrimonio familiar para beneficiarse y beneficiar a sus incondicionales.

Acuerdos abusivos más allá de sus respectivos sexenios, comprometiendo futuras administraciones y acumulando gran riqueza, han sido detectados en la actualidad y desmantelados a efecto de corregir el rumbo y detener el incesante saqueo de la riqueza nacional, pero es preciso que se establezcan las bases legales para impedir que esto continúe en detrimento del país.

Ya los mega-empresarios –que siguen beneficiándose todavía-, que estaban acostumbrados a no pagar acuerdos, lo han hecho; otros se resisten confiados en su poder económico, sus ligas políticas y grandes despachos de abogados, expertos en burlar la ley aprovechando las deficiencias de éstas o acomodándolas a modo de seguir sustrayendo los recursos públicos en beneficio faccioso.

El acuerdo con Odebrecht debe ser el camino a seguir: recuperar parte del patrimonio y detener el saqueo de las empresas del Estado y de cuyo beneficio el pueblo no ve resultados: alzas constancias de los servicios que deberían ser accesibles, pero no lo son, por la enorme burocracia, la ineficiencia y la corrupción entre directivos y líderes sindicales que forman las cúpulas doradas del Gobierno en turno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que una vez que el presidente estadunidense Joe Biden termine su plan de vacunar a 100 millones de sus coterráneos en 100 días, habrá vacunas disponibles para apoyar a diversos países y contribuir a la plataforma Covax de dar acceso a los biológicos de manera equitativa; no está cerrada esa posibilidad, falta que se pongan de acuerdo los equipos de ambos países y exista la producción suficiente para apoyar a otras naciones, señaló el mandatario mexicano… El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, dijo que con la aprobación de la Ley Eléctrica se da prioridad a las energías limpias y se fortalece la CFE y rechazó que con la nueva legislación se dé preferencia al uso de combustibles que afectan el medio ambiente, en tanto que el ex jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, expuso que con la nueva ley eléctrica México será motivo de conflictos internacionales al no respetar los acuerdos en materia ambiental, Ricardo Anaya, el aspirante presidencial panista, realiza intensa actividad para posicionarse entre el electorado para 2024 y aunque es de reconocerse su lucha, le falta sensibilidad política y social para identificarse con las masas, pero tiene un amplio plazo para lograrlo… El canciller Marcelo Ebrard anunció que con el envase de la vacuna de Cansino se podrá obtener 2 millones de dosis en el mes de marzo y que tienen una ventaja: es de aplicación de una sola dosis, lo que evitaría una segunda aplicación y ahorros en tiempo y recursos. Ya se tiene la sustancia activa y sólo se espera la puesta en marcha de su producción… Arrecian las protestas, cada vez más violentas, por la probable postulación en la segunda vuelta del procedimiento de selección del candidato de Morena a la gubernatura, del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, que se convertirá en ícono de la IV-T de que debe y no debe ser… En Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín se alista para la inauguración del aeropuerto de Tulum y el inicio de un nuevo tramo del Tren Maya que recorrerá las zonas turísticas más atractivas de la entidad… El Congreso de Puebla aprobó la nueva Ley del Notariado con la reducción de 50 a 20 mil habitantes para tener una patente y de 5 a 2 años de residencia en caso de profesionales no originarios de la entidad, lo que consideran algunos legisladores que afectará el ejercicio de la profesión y afectará sólo a unos sectores.

