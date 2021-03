20 Frases de Frida Kahlo sobre la vida y el amor

El lunes 8 de marzo a las 9 pm, National Geographic estrena la película documental “Frida. Viva La Vida”

1.—“El silencio de mi boca corresponde a lo deslumbrado de mi espíritu. ¿Me comprendes?”

Escrito en un sobre, sin fecha

2.—“Nada habrá que

Pueda separar

Nuestras corrientes

Nuestras fuentes

De amor.

Tu Antigua Ocultadora”.

En carta a Diego, sin fecha

3.—“Nada vale más que la risa y el desprecio. Es fuerza reír y abandonarse, ser ligero”.

En diario personal

4.—“Yo quisiera poder hacer lo que me dé la gana detrás de la cortina de la locura”.

En diario personal

5.—“[…] La angustia y el dolor, el placer y la muerte no son más que un proceso para existir ”.

En diario personal

6.—“Árbol de la esperanza, mantente firme”.

En diario y en una de sus obras de arte

7.—“La vida pasa y da caminos que no se recorren vanamente”.

En diario personal

8.—“He pintado poco, sin el menor deseo de gloria ni de ambición, con la convicción de, ante todo, darme gusto…tratar hasta donde yo pueda de ser siempre yo misma, y el amargo conocimiento de que muchas vidas no serían suficientes para pintar como yo quisiera y todo lo que quisiera”.

Frida Kahlo

9.—“Diego, mi amor,

Te adoro, pero siempre

Te me han robado

la pintura o las otras mujeres ”.

En recado para Diego, sin fecha

10.—“Y mi sangre es el milagro que va en las venas del aire de mi corazón al tuyo”.

En diario personal

11.—“Años esperar con la angustia guardada, la columna rota y la inmensa mirada.

Sin andar en el vasto sendero, moviendo mi vida cercada de acero”.

En diario personal

12.—“Nadie sabrá jamás cómo quiero a Diego. No quiero que nada lo hiera o que nada lo moleste y le quite energía que él necesita para vivir. Vivir como a él se le dé la gana. Pintar, ver, amar, comer, dormir, sentirse solo, sentirse acompañado, pero nunca quisiera que estuviera triste . Si yo tuviera salud, quisiera dársela toda . Si yo tuviera juventud, toda la podría tomar”.

En diario personal

13.—“Pies para qué los quiero

Si tengo alas pa’ volar”.

En diario personal

14.—“Niño de mis ojos:

Hoy, aunque no te acuerdes, es día de tu santo, 13 de noviembre. Aquí te doy unas cositas, para que veas que yo sí sé cada día de tu vida, porque es la mía.

Tu niña Frida”.

En recado para Diego, sin fecha

15.—“Por eso la muerte es tan magnífica. Porque no existe, porque sólo muere aquél que no vivió”.

En “Cuatro campanadas”, sin fecha

16.—“No hablaré de Diego como ‘mi esposo’, porque sería ridículo; Diego no ha sido jamás ni será “esposo” de nadie. Tampoco como de un amante, porque él abarca mucho más allá de las limitaciones sexuales, y si hablara de él como de un hijo, no haría sino describir o pintar mi propia emoción, casi mi autorretrato, no el de Diego”.

En “Retrato de Diego Rivera”, ensayo escrito por Frida para el libro en homenaje al muralista, fecha por confirmar

17.—“Quizá esperen oír de mí lamentos de ‘lo mucho que se sufre’ viviendo con un hombre como Diego. Pero yo no creo que las márgenes de un río sufran por dejarlo correr…”.

En “Retrato de Diego Rivera”, ensayo escrito por Frida para el libro en homenaje al muralista, fecha por confirmar

18.—“Yo soy la desintegración…”

En diario personal

19.—“¿Quién diría que las manchas viven y ayudan a vivir? Tinta, sangre, olor. […] ¿Qué haría yo sin lo absurdo y lo fugaz?”.

En diario personal

20.—“¿Por qué le llamo mi Diego? Nunca fue, ni será mío. Es de él mismo”.

En diario personal