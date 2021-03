Damien Soitout ofrecerá seminario para convertirte en “amo de tu éxito”

El próximo 8 de mayo por primera vez

La transmisión en línea está dirigida a todo tipo de personas

Arturo Arellano

Damien Soitout es un emprendedor, autor, filántropo, coach, mentor de negocios y de vida, quien por primera vez compartirá su experiencia en los negocios, las finanzas y sobre todo en aquel tipo de herramientas que te permitirán decir “Soy el ‘Amo de mi éxito’”, tal y como sentencia el titulo de su seminario en línea que se llevará a cabo el 8 de mayo próximo.

Damien nació en una familia francesa de clase media en la que se esperaba que todos llevaran algo a la mesa, sin embargo, su legendaria pereza en la escuela lo llevó a obtener mejores resultados al buscar mejores atajos hasta convertirse en uno de los coach más importantes en la actualidad.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, recordó “cuando comencé a trabajar como un adolescente joven, encontré un talento para ayudar a las empresas, los ayudé a mejorar sus procesos internos, equipos, estados de ánimo y productividad. Me dedico a esto desde hace mucho tiempo, pero no ofrecía seminarios en línea para el público en general, solo lo hacía con empresarios, políticos y otras personas, pero mi mánager es quien me empujó a decirme que me dedicara a esto de una forma más amplia”.

Explicó que después de tanto estudio y experiencias “ya me puedo dedicar a la gente en general, no solo a empresarios, no empecé con la familia rica, he tenido que superar muchos retos, fracasar y todas las herramientas son las que quiero compartir con la gente, principalmente en estos tiempos, cuando nos enfrentamos a problemas emocionales psicológicos y económicos”.

Sostiene que “hay que enfocarnos en la persona, no en el proyecto, hay que tener los pies en la tierra y la cabeza en los hombros, quien soy, que quiero hacer y quien debo ser para logarlo, lo que eres hoy, no es lo que serás en cinco años. Una vez sabiendo eso deberás conseguir herramientas para crecer, lo más importante es elevar tus estándares, parece general, pero no, no es tan complicado. Piensa, debería dormir más, comer mejor, ahorrar dinero, eso se cambia de un ‘¿debería?’ a ‘debo hacerlo de manera definitiva, de vida o muerte, si no lo haces mañana estás muerto’, solo bajo ese estricto panorama comenzarás a avanzar. Hay que tener organización, enfocando todo a los objetivos que deseas cumplir”.

Sobre sus seminarios explica que son “tres seminarios de cuatro días, cada uno enfocado en un tema, primero las emociones, hay herramientas a través de preguntas, ejercicios, meditación, cosas pequeñas para sentirte mejor. Hay que enfocarse en el positivo en vez de lo negativo” y afirma que no se trata solo de emprendedores “es para todos los que quieran sentirse mejor, que quieran mejorar sus relaciones con la gente, la familia, con el dinero y el trabajo, es algo muy completo. Es encontrar tu propia definición del éxito y alcanzarlo”.

OPORTUNIDADES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Damien Soitout afirma que ama las crisis, “porque en la naturaleza, una crisis es una oportunidad de bonanza, en el caso mío por ejemplo tenía años que quería constituir una farmacéutica, llevo años invirtiendo en eso y cuando vi que el virus salió de China, me puse con mis socios al tema de los cubrebocas, crecimos el negocio de forma exponencial y nos está yendo muy bien”.

De tal manera, que asegura “cuando estás en el estado mental correcto con objetivos definidos y trabajando, las crisis son el mejor momento para poner en marcha los proyectos”.

Y aunque reconoce que ha trabajado con gente de muy alto poder adquisitivo, el desarrollo su página web, los blogs y los seminarios, son para ayudar a todo tipo de personas “la mayoría de mi contenido es gratis, porque mi misión es ayudar a la gente, lo que cobramos para los seminarios es un mínimo, es una inversión, porque vasa aprender demasiado. Y en cuando aplicas las herramientas empiezas a avanzar mucho”.

Asimismo, destaca que a quienes se inscriban al seminario les va a dar un manual “lo recibirás en casa, con ejercicios, y un recordatorio de que debes estar trabajando”.

La mayoría de sus clientes representan casos de éxito, afirma “por que soy muy exigente, tengo 10 espacios al año para gente que apoyo, el trabajo es distinto para cada uno. Hay un billonario mexicano a quien ayudó con relaciones personales, familia, hijos, a rediseñar su trabajo porque ya está grande y no puede dejar el negocio atrás. Le está yendo muy bien” asegura.

Citó también otro ejemplo de una empresa en Francia “iban a correr casi a la mitad de los empleados por falta de efectivo en medio de esta pandemia, lo cual me dolió, porque conocí a la empresa desde hace mucho, porque está en un pueblo de mi infancia. Me contrataron y rediseñamos el sector financiero de la empresa, optimizamos la producción y cuando tenían 3.5 millones de euros de flujo, nosotros bajando los costos y aumentando los resultados comerciales, lograron 7.9 millones de euros, con lo que se logró no correr a nadie de la plantilla laboral”.

Finalmente aclaró que además de los seminarios, puede brindar atención personalizada a través de una membresía, consultoría o desarrollo de proyecto “Llegamos a un acuerdo según la necesidad del cliente” concluyó.

Los boletos para el seminario del maestro del liderazgo y la psicología del éxito están disponibles en su página web www.damiensoitout.com

