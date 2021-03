Ocurrió en la mañanera de ayer…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Por alguna de esas razones ocultas que mueven los dichos y acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, inesperada como sorpresivamente comenzó a hablar en su mañanera de ayer de aquella campaña de AMLO es un peligro para México desplegada por el PAN y otros en la campaña presidencial de 2006.

Y mientras afirmaba que sin ser determinante en el resultado final, fue sin embargo un embate mediático muy fuerte por su despliegue durante las 24 horas del día…

“Y se decía una y otra vez ‘no votes por Andrés Manuel porque es un peligro para México’, en una campaña Hitleriana, de esas en las que Goebbels afirmaba que una mentira repetida mil veces se convertía en verdad…

“Y decían, ‘no votes por López Obrador porque va a haber desempleo… no votes porque va a haber fuga de capitales… no votes por López Obrador porque va a haber crisis económica… no votes por López Obrador porque…”

Doce años después, en 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó. Y a 2 años y medio de su llegada el país vive uno de sus peores momentos.

Si bien es cierto que muchos de los efectos de la pandemia de la Covid-19 han provocado la caída del país, la verdad es que el desastre ya venía desde el primer año de gestión de López Obrador.

Hoy, los indicadores dicen que han aumentado en 12 millones los pobres; que al menos 8 millones de mexicanos han perdido su empleo y que la caída del Producto Interno Bruto es de un 8 por ciento, como no se había visto desde 1932 y que México ha caído sustancialmente en su nivel de perspectivas de desarrollo, educación, salud y bienestar.

Frente a esta realidad, que AMLO haya recordado aquella campaña de 2006 en su contra mueve al menos a curiosidad.

Defiende de nuevo a Félix

Lo que no mueve a curiosidad sino a abierto rechazo, es su insistencia en defender a Félix Salgado Macedonio.

Ayer, también en su mañanera, afirmó que hasta ahora no existe denuncia alguna en contra del senador y candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Al recordársele que sí existen denuncias judiciales en su contra, AMLO se replegó a regañadientes y respondió que, si eso resulta cierto, entonces quienes tienen la palabra son las autoridades judiciales.

Mientras tanto. pidió no hacerle el juego a una campaña electoral de descalificación contra Salgado Macedonio.

Clara Luz afirma que Salgado se debe retirar

Quien pintó su raya y tomó distancia de Salgado Macedonio fue la candidata de Morena a la gubernatura de Monterrey, Clara Luz Flores, quien recordó que los estatutos de Morena y las leyes electorales indican que si alguien es imputado y existe presunción de haber cometido un delito, está impedido a ser candidato a ningún cargo de elección.

Pidió por ello a su partido, Morena, revisar esa candidatura y retirarle el registro a Félix Salgado.

Clara Luz se significa así, como la primera candidata de Morena a una gubernatura, en desmarcarse de Salgado Macedonio.

Eso ocurre mientras las candidatas de Morena a la gubernatura de Baja California, Marina del Pilar Ávila; a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores; de Colima, Indira Vizcaíno; de San Luis Potosí, la doctora Mónica Rangel y de Tlaxcala, Lorena Cuéllar siguen sin hacer ningún pronunciamiento al respecto.

Necesaria una reforma tributaria gradual

Quien ayer le entró a un debate de fondo, fue Ricardo Monreal al participar en un foro internacional organizado por Jorge Castañeda -y en el que participó entre otros muchos, el historiador y columnista Héctor Aguilar Camín, dos personajes que no le gustan para nada a Andrés Manuel López Obrador-, donde propuso ir a una estrategia regional de progresividad tributaria, para alcanzar el estado de Bienestar en América Latina.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado explicó que esta estrategia implica no sólo cobrar impuestos a quienes tienen mayores ingresos, sino que cada incremento tributario se establezca en proporción de las diferencias de ingresos que hace a un contribuyente subir en la escala progresiva.

Durante la tercera reunión virtual de este tipo, Monreal señaló que una progresividad débil se traduce en cargas tributarias desiguales.

Y dijo que, si se quiere fortalecer la recaudación de manera progresiva: “las contribuciones deben calcularse en forma efectiva en el espectro de la desigualdad de ingresos, hasta llegar a los deciles más altos de la población”.

Este mismo criterio, agregó, se puede utilizar para gravar otro elemento de riqueza que ya en México está mejorando: “el de la propiedad, de impuesto predial, como sucede en varios países de América, pero en Argentina, en Colombia y en Uruguay, son los que tienen una ventaja de mayor contribución en este rubro. También, el Impuesto a la Economía Digital”.

El zacatecano recordó que, de acuerdo a estimaciones de la ONU, alrededor del 10 por ciento de los ingresos fiscales se pierde por la evasión.

En este contexto, consideró que la recaudación de los servicios digitales es inevitable. Que las plataformas digitales, las redes sociales deben participar fiscalmente independientemente de dónde tengan sus sedes.

Recordó que México aplicó, a partir del año pasado, el primer impuesto a las plataformas que no pagaban un solo cinco en México. Seguramente hay varios países en situaciones similares.

Reiteró que es necesario que el nuevo pacto fiscal incluya este impuesto digital.

Por lo demás, agregó, en este momento en México se discute la no criminalización y no penalización del uso de la mariguana, incluso de otras drogas como el hachís y otros.

Y afirmó que otro de los esfuerzos importantes de esta administración ha sido la de separar el poder político del poder económico, “es decir, eliminar la subordinación histórica que en México existía del poder político al poder económico”.

De ahí que se hayan, dijo, impulsado reformas constitucionales muy interesantes y trascendentes, como la de prohibir la condonación de impuestos.

El líder de la mayoría en el Senado reiteró que México está en un proceso de transición política, en donde el Congreso ha conformado una fuerza social nueva, más hacia la izquierda, que ha impulsado una agenda progresista cuyos resultados pueden analizarse, que se han establecido como un modelo distinto al que venía aplicándose tradicionalmente.

En el foro participaron especialistas de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay.

Algunos datos de la desigualdad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indica que de 214 mil 231 reos localizados en 289 centros penitenciarios del país, 11 mil 839 son mujeres.

De ellas el 72 por ciento tienen hijos y el 88 por ciento son el sustento de su familia.

Sólo el 5 por ciento de las mujeres que salen de prisión encuentran empleo debido a la discriminación estructural.

Eso requiere de una iniciativa que reforme el artículo 96 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que las autoridades corresponsables den seguimiento y continuidad a los procesos de inclusión laboral de las mujeres que hayan salido de prisión.

