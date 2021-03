Karlita y Cocos cautivarán a toda la familia con su divertido espectáculo

Se presentan este domingo 14 de marzo a través de Sala Estelar

El show interactivo y digital está pensado en niños de cero a más de 100 años

Arturo Arellano

Karlita y Cocos son una divertida y loca pareja de amigos que están dispuestos a contagiarte de su buen humor y valores a través de un espectáculo interactivo dirigido a niños desde cero y hasta mas de cien años, es decir, que toda la familia encontrará en este show una forma de alegrar su día y aprender nuevas cosas.

El espectáculo se presentará este domingo14 de marzo, por lo que Karlita en entrevista para DIARIO IMAGEN adelantó “ha sido un proceso muy largo porque hemos estado viviendo el encierro como todas las familias, nos hemos visto afectados, de modo que crear un contenido especial para toda la familia que les ayude a sobrellevar lo difícil que ha sido la pandemia, es un honor. En este show inculcamos valores, sentido del humor, realmente ha sido un proceso muy significativo en nuestras vidas crearlo”.

No obstante, Karla no está sola, se acompaña de su amigo inseparable, Cocos, “realmente Cocos es un monstruo muy ocurrente, loco, fantástico y divertido, Cocos es un gran personaje que aporta una chispa humorística al show inigualable, sino fuera por él, el espectáculo sí estaría lleno de valores, pero de una forma no tan divertida, pues él trae la chispa y la pasión”.

En ese mismo sentido comenta que “Cocos es parte del espectáculo, y hacemos varios segmentos, pero a la vez estamos respaldados por una psicóloga terapeuta infantil, encargada de desarrollar diferentes estímulos en los seres humanos, a través de cosas divertidas. Por ejemplo, tenemos trabalenguas para desarrollar y estimular el habla; adivinanzas para la memoria y el cerebro; el humor para la inteligencia emocional. Todo es importante, cada una de las secciones esta muy bien pensada para entretener, pero también para enseñar”.

Describe que “el inicio del programa es sumamente increíble, vamos a contar todo sobre nuestra historia, cómo nos conocimos, la creación de los personajes y de nosotros, para que luego el espectador nos cuente sobre ellos. Lo que marca la diferencia es la interacción, la familia no va a ser solo espectadora, va a ser parte del show”.

Y no quedará solo en una función “imagino que la magia va a empezar con este espectáculo porque realmente es un proyecto nuevo, esta puede llegar a ser la bomba que estalle para que empiecen otros muchos shows, posteriormente presenciales, ojalá pronto, pero mientras hay que aprovechar por ahora las herramientas digitales”.

El show ha nacido también con la ayuda de Herrera Box, esposo de Karlita “es increíble porque mi esposo que es creador de Cocos y un talentoso ilustrador, y yo nos hemos dedicado al entretenimiento toda la vida, yo hacía comerciales, luego estuve en ‘Once niños’, luego fui nominada a los Kids Chioce Awards por una serie, es decir, que ya tenemos un vasto conocimiento del público infantil y mi esposo crea personajes, es muy talentoso artista de dibujo en todo su contexto, por lo que darle vida a este proyecto ha sido un agasajo”.

No obstante, aclara que aprender no es aburrido para los niños y sus familias “el público infantil es complicado y el familiar es aún un reto más grande, porque nosotros proponemos que todos estén involucrados, papás, hijos, todos, tenemos que conquistar primero a la mamá para que les ponga el contenido a los niños y de ahí partimos con los demás. Estamos realmente renovando, migramos a la etapa digital, a lo que será el entretenimiento en el futuro, de modo que no es aburrido para nadie”.

Adelanta que “al final hay una sorpresa a través de la música, un videoclip para poner a todo mundo a cantar, si hace 15 años hubiéramos imaginado esto, no lo habríamos creído. Esta es la nueva forma del entretenimiento infantil y familiar. Y pareciera que no es educativo, pero lo es, porque disfrazamos los valores a través del humor y el entretenimiento, los niños no se dan cuenta de que los estamos educando, todo es a través de la diversión, se enganchan”.

Finalmente, invita a la gente a “aceptar la oportunidad de reinventarnos ante las situaciones de la vida, es lo que la pandemia nos está enseñando. Y nosotros reinventamos con este tipo de contenidos también”, concluyó.

¡Gánate tu acceso para el streaming de Karlita y Cocos!

*** Trivia ***

Tenemos para nuestros lectores de la edición impresa y web de DIARIO IMAGEN (indispensable ser seguidores de la página de Facebook de DIARIO IMAGEN y/o de Twitter) cinco accesos para el show de Karlita y Cocos para el streaming del próximo domingo 14 de marzo, 10 am.

Envía tus respuestas a edicion@diarioimagen.net, anotando tu nombre completo y teléfonos. Los ganadores recibirán una llamada telefónica para darles sus respectivos accesos.

¬ Quién es el creador de Cocos.

¬ Cuál es el mensaje principal del espectáculo de Karlita y Cocos.

¬ ¿Qué sección de DIARIO IMAGEN es la que más te gusta?