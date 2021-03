Burocracia en vacunación en Oaxaca

Desde el portal

Ángel Soriano

Largas filas de hasta 24 horas de adultos mayores para ser vacunados en Oaxaca, en medio de las inclemencias del tiempo, causaron conmoción en la sociedad, tanto por el sacrificio a las personas como por la incapacidad de las autoridades sanitarias en organizar el plan de vacunación, a un año de la epidemia y cuando en el mundo se han dispuestos de diversas prácticas para estos eventos.

La irritación llegó a niveles de explosión, al ser vandalizadas las oficinas de Bienestar, quema de llantas y bloqueos a la entradas de la ciudad debido a la suspensión del programa, lo cual de ninguna manera representa una estrategia político-electoral, pues estamos a tres meses para la realización de los comicios, tiempo en el cual los vacunados ya ni se acordarán de tan terrible drama de la vacunación.

La realidad es que en el sector público, en los tres niveles de gobierno, hay mandos medios y superiores, trabajadores sindicalizados y eventuales, que no hacen las cosas como deben ser. No hay orden ni estrategia, ni sentido común ni responsabilidad, lo que impera es el chambismo y el quedar bien con el jefe o no hacer nada para no poner en riesgo el cargo público y molestar al superior jerárquico.

Esto, desde luego, sin faltar la corrupción, el favoritismo hacia los amigos y parientes, hacia quienes han sido desviadas las vacunas dejando a la intemperie a los adultos mayores que tienen prioridad. Y la prioridad debería ser general para la población, pero no hay vacunas, no por ineficiencia del gobierno, sino porque no hay producción y hay mucha demanda en el mundo. Ante esta situación, la estrategia debería ser diferente: programar la vacunación de acuerdo al número de biológicos y no llamar a todos cuando no hay suficiente vacuna.

TURBULENCIAS

López-Gatell, contagiador

El subsecretario Hugo López-Gatell fue fotografiado con una joven en un restaurante y paseando en un jardín de la colonia Condesa de la CDMX aun cuando él mismo reveló que tiene una alta carga viral, pese a que cuenta con la alta médica, la exhibición en las redes sociales molestó al funcionario, quien acusó al medio que mostró las imágenes como morbosas y que buscan el lucro con la venta de publicidad. “ Haiga sido como haiga sido”, lo cierto es que el funcionario está obligado a predicar con el ejemplo y evitar el contagio hacia los demás cuando él mismo lo reconoce; no fue suficiente su viaje a Zipolite ni la falta del uso de cubrebocas, sino que insiste en demostrar otras conductas fuera de las cámaras en Palacio Nacional… Y ante el desorden en la vacunación en Oaxaca, como ocurre casi en todo el país, los ciudadanos se preguntan ¿dónde se encuentra la senadora Susana Harp, designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, enlace con el gobierno federal para coordinar la lucha anti-Covid?. No se ha aparecido desde que recibió el encargo y, pese a que existen delegaciones de todo el gobierno federal, instituciones estatales y municipales encargadas de la salud pública, la gente está en las calles protestando cuando deberían estar en sus casas. Ante esta evidencia nadie puede decir que es una estrategia electoral para beneficiar a Morena, al contrario, le perjudica por su incompetencia… Ocurre lo mismo con la supuesta postulación del senador Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, al parecer habrá marcha atrás aunque el “toro sin cerca” goce de simpatías en algunos sectores guerrerenses; se duda que las mujeres acepten como candidato y luego como gobernador a una persona impresentable; se espera que, a sugerencia del Presidente, la FGR revise y evite las candidaturas de personas con antecedentes penales.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista