Legalización de la mariguana, de nuevo a revisión profunda en el Senado

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

De regreso en el Senado, la minuta aprobada en San Lázaro para la legalización lúdica de la mariguana fue de inmediato a las mesas de las Comisiones de Justicia y la de Estudios Legislativos, para las observaciones a que haya lugar, indicó Ricardo Monreal.

“… la revisión será exhaustiva y responsable”, precisó.

Y es que este tema es uno de los más complicados nunca antes abordados por el Legislativo. La legalización del uso de la mariguana tiene que ver desde luego con aspectos penales, médicos, psiquiátricos -por aquello de las adicciones-, de producción, de comercialización y de distribución e incluso de investigación por sus efectos en tratamientos de salud como el cáncer, o las depresiones, bueno hasta dietéticos. Y en cada caso requiere de alguna reforma o expedición de nuevas leyes.

Ayer, en conferencia de prensa previa a la sesión ordinaria del Senado, el zacatecano indicó que la nueva revisión de este dictamen caerá en las comisiones de Justicia y la de Asuntos Legislativos para darle una respuesta de acuerdo a las modificaciones que le hicieron los diputados.

En otro orden, pidió respetar el resultado del proceso interno en Morena en el cual se ratificó la candidatura del senador Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

Y dijo desconocer si otros legisladores o legisladoras, especialmente las senadoras, tienen alguna inquietud con el caso.

Monreal consideró que el Senado tiene bastante trabajo como para enredarse en temas electorales o para involucrarse en el conflicto interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde un grupo de magistrados la ha emprendido contra su presidente.

Lo de los Beltrones puede ser una persecución desde el poder: Monreal

En cuanto a la supuesta investigación abierta contra la senadora Sylvana Beltrones y sus padres, Manlio Fabio y Sylvia Sánchez, por supuestos depósitos de 10 millones de dólares de procedencia no confirmada en un banco de Andorra, España, Monreal respondió:

“… le puedo decir que nosotros somos muy cuidadosos… siempre he defendido el principio de presunción de inocencia, siempre he defendido el principio del debido proceso, que son principios que rigen todo el proceso penal en la Constitución, y que fue una lucha que dimos hace años.

“No me voy a convertir en juez o en ministerio público. Tengo una opinión positiva de Manlio Fabio, fui compañero de él en el Senado y en la Cámara de Diputados y no cambiará.

“Y, si hay algún elemento de la Fiscalía que determine un grado de responsabilidad, seguramente él lo aclarará y seguramente él se someterá a la propia indagatoria.

“No agrego más, porque yo he sido víctima de filtraciones, he sido víctima de procesos que se construyen al amparo del poder político y fui víctima de persecución; así es que no caeré en el mismo vicio y en el mismo error.

“Deseo que todo se aclare, no sólo por el senador o ex senador Manlio Fabio, sino por una de nuestras compañeras a quien estimo, a la senadora Sylvana Beltrones, que es miembro o es parte integrante de este Senado de la República; y nuestra obligación es siempre actuar con responsabilidad en este tipo de señalamientos.

“Nuestra solidaridad para ella, como senadora, y seguramente si la Fiscalía General de la República tiene elementos, habrá de proceder y ellos a defenderse.

“De nuestra parte no vamos a incurrir en ninguna actitud de señalamientos ni tampoco de expresiones de condena a priori, porque esa no es nuestra responsabilidad.

“Por eso vamos a esperar que dictamine, que resuelve y qué determina la Fiscalía en este caso.

“He escuchado las dos versiones, pero de la Fiscalía no he escuchado ninguna versión oficial, salvo la filtración que se dio en un diario internacional y que estamos a la espera de la confirmación formal del órgano de procuración de justicia”, concluyó.

Interesantes mensajes en segundo plano. Ahí está la nota.

Aprueban 11 cambios a la Constitución; la partida secreta

En una larga y productiva sesión, el pleno de Senado aprobó por mayoría calificada 11 reformas diversas a la Constitución en el marco de una sesión presencial.

Entre los temas más importantes destaca la eliminación de la partida secreta en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la implementación de los juicios en línea en todas las ramas del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados de la República.

En el caso de la eliminación de la partida secreta los senadores reformaron el artículo 74 de la Constitución aprobado con 94 votos en favor para establecer que: “no habrá partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Martí Batres, subrayó que las modificaciones forman parte de las acciones del Gobierno para acabar con la corrupción y el dispendio de recursos.

Otra reforma fue la aprobada por unanimidad con 97 votos al artículo 17 constitucional, para subsanar la crisis en materia de justicia por el cierre de juzgados a consecuencia de la pandemia, propuesta por el senador Ricardo Monreal, y que presentó Martí Batres ante el pleno como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ello permitirá aplicar una justicia digital y garantizar el acceso a la justicia de forma ágil, oportuna e incluyente en el Poder Judicial de la Federación y los de las entidades federativas en sus distintas ramas.

De igual forma -con 97 votos en pro- el pleno del Senado validó cambios al artículo 73 Constitucional, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de seguridad privada.

Mientras que con 87 votos se modificó el artículo 2 en materia de lenguas nacionales, para el reconocimiento del español y 66 dialectos más, entre ellos el zapoteco, chontal de Oaxaca, lacandón y otras, así como el lenguaje de señas.

Otra no menos importante —aprobada con 91 votos—, es las reforma al artículo 116 de la Constitución para permitir a las legislaturas de las entidades federativas —observando en todo momento la supremacía de los símbolos patrios— legislar en materia de símbolos estatales, como himno, escudo y bandera, a fin de fomentar el patrimonio cultural, la historia y su identidad local.

Y con 83 votos a favor, se modificó el artículo 105 Constitucional para facultar a la Cámara de Diputados a interponer acciones de inconstitucionalidad no sólo en contra de leyes federales, sino también contra adiciones o reformas constitucionales de las entidades federativas.

Finalmente, con 92 votos a favor se modificó el artículo 26 para que la planeación sea democrática y deliberativa mediante mecanismos de participación que establezca la ley.

Así se dieron ayer 11 Reformas Constitucionales al hilo sin mayores jaloneos.

Bonilla contra Jorge Hank

Ya ve usted que todos, una vez que llegan al poder, juran y perjuran que no utilizarán a las instituciones para venganzas personales o para atacar a sus opositores.

Bueno, pues eso no es lo que está ocurriendo en Baja California donde el gobernador de 2 años, el bilioso Jaime Bonilla ya la emprendió contra el priísta Jorge Hank, quien compite por la gubernatura bajo las siglas del nuevo PES.

El gobernador, quien se ha peleado con todos en BC -a los empresarios los llamó cerdos-, ha enviado a contingentes de inspectores y auditores a literalmente asaltar las empresas de Hank para sacarlo de la contienda electoral.

Pero el hijo del profesor es un contrincante muy correteado, pues ya ha sido alcalde de Tijuana y candidato a la gubernatura en al menos 2 ocasiones.

